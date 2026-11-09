AI Thực chiến 2026: Đưa trí tuệ nhân tạo vào giải bài toán thực tiễn

Từ gần 1.000 hồ sơ, 100 đội thi xuất sắc bước vào AI Thực chiến 2026 với những bài toán thực tiễn về công nghệ, văn hóa, giáo dục và kinh doanh. Phần thưởng dành cho đội vô địch là học bổng trị giá 1 triệu USD

100 đội thi bước vào cuộc tranh tài về AI

Tối 5/11, tập đầu tiên của AI Thực chiến 2026 chính thức lên sóng VTV2, mở màn cuộc tranh tài của 100 đội xuất sắc được tuyển chọn từ gần 1.000 hồ sơ trong nước và cộng đồng người Việt toàn cầu. Techcombank tiếp tục đồng hành với vai trò nhà đồng tổ chức, tài trợ độc quyền và dành học bổng Điều kỳ diệu trị giá 1 triệu USD cho đội vô địch.

Top 100 đội thi bước vào vòng Chung khảo sở hữu năng lực nổi bật trong nghiên cứu, thi đấu, phát triển sản phẩm và mã nguồn mở. Khoảng 80% đội có thành tích hoặc chứng chỉ quốc tế. Trong số này có các quán quân NeurIPS 2025, Global AI Challenge và những tác giả từng công bố nghiên cứu tại các hội nghị AI hàng đầu thế giới như NeurIPS, EACL và INLG.

Đáng chú ý, nhiều giải pháp của các đội đã được triển khai trong thực tế ở những lĩnh vực như y tế, ngân hàng và phục vụ hàng trăm nghìn người dùng.

Theo thể thức chương trình, 100 đội thi được chia thành 10 bảng, mỗi bảng gồm 10 đội. Các đội sẽ cùng giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội trong thời gian 120 phút.

Sau vòng bảng, 10 đội nhất bảng và 2 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng Bán kết quốc gia. Đây là chặng tiếp theo trong hành trình tranh tài để tiến gần hơn tới học bổng Điều kỳ diệu của Techcombank trị giá 1 triệu USD.

Chia sẻ về định hướng đồng hành cùng chương trình, đại diện lãnh đạo Techcombank cho biết: Học bổng ‘Điều kỳ diệu của Techcombank’ trị giá 1 triệu USD không chỉ là giải thưởng dành cho đội vô địch mà còn là cam kết dài hạn của Techcombank trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam, tìm kiếm những tài năng có khả năng đưa AI trở thành động lực đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước thông qua những giải pháp có tính ứng dụng cao, tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế và xã hội.

Các đội thi sẽ tiếp cận nhiều chủ đề khác nhau, từ trợ lý du lịch thông minh, nền tảng số hóa tri thức vùng miền, hệ thống dinh dưỡng cá nhân hóa đến ứng dụng AI trong giáo dục, công nghiệp nội dung và quảng bá văn hóa Việt Nam

Đưa AI vào những bài toán thực tiễn

Một trong những nội dung đáng chú ý của AI Thực chiến 2026 là các bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của đời sống, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Các đội thi sẽ tiếp cận nhiều chủ đề khác nhau, từ trợ lý du lịch thông minh, nền tảng số hóa tri thức vùng miền, hệ thống dinh dưỡng cá nhân hóa đến ứng dụng AI trong giáo dục, công nghiệp nội dung và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh những bài toán công nghệ, nhiều đội còn khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam để phát triển sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các hướng triển khai được đề cập gồm kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ số, sáng tạo nội dung giải trí, ứng dụng công nghệ trong điện ảnh, quảng bá nông sản, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Với cách tiếp cận này, các đội không chỉ cần chứng minh năng lực kỹ thuật mà còn phải thể hiện khả năng thấu hiểu nhu cầu người dùng, tính khả thi trong triển khai và giá trị mà sản phẩm có thể tạo ra.

Sự kết nối giữa công nghệ, văn hóa, giáo dục và kinh doanh cũng là điểm đáng chú ý của mùa giải. Các giải pháp được đặt trong những bối cảnh ứng dụng cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào khía cạnh nghiên cứu hay trình diễn công nghệ.

Đây cũng là tinh thần thực chiến mà chương trình hướng đến: đưa AI từ phòng nghiên cứu đến những ứng dụng có khả năng tạo tác động thực tế cho cộng đồng và nền kinh tế.

Để đánh giá các sản phẩm và giải pháp dự thi, hội đồng giám khảo mùa 2 quy tụ nhiều chuyên gia AI trong và ngoài nước.

TS. Phạm Hy Hiếu, chuyên gia từng tham gia nghiên cứu và phát triển AI tại Google Brain, OpenAI và xAI, hiện là Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo Techcombank

Trong đó có TS. Đỗ Bình Minh, người có hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển hệ thống nhân tạo, hiện làm việc tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA); GS.TS. David Nguyễn, Giáo sư Công nghiệp tại Đại học UNSW Sydney, Australia; TS. Phạm Hy Hiếu, chuyên gia từng tham gia nghiên cứu và phát triển AI tại Google Brain, OpenAI và xAI, hiện là Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo Techcombank.

Hội đồng còn có TS. Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu toàn cầu VDEN, cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

Bên cạnh hội đồng chuyên môn, mỗi chủ đề còn có sự tham gia của khách mời và đại sứ thuộc những lĩnh vực liên quan. Các gương mặt được giới thiệu gồm đạo diễn Việt Tú, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, TS. Văn hóa và Du lịch kiêm MC Trịnh Lê Anh và chuyên gia giáo dục Uyên Trần.

Sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực gắn với định hướng đánh giá giải pháp trên nhiều khía cạnh. Theo đó, sản phẩm không chỉ cần thuyết phục về mặt công nghệ mà còn phải thể hiện tính ứng dụng, tác động xã hội và tiềm năng phát triển lâu dài.

AI Thực chiến 2026 là cuộc thi tìm kiếm nhân tài AI quy mô quốc gia, được bảo trợ bởi Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia; Techcombank phối hợp tổ chức.

Techcombank tiếp tục dành học bổng “Điều kỳ diệu của Techcombank” trị giá 1 triệu USD cho đội vô địch AI Thực chiến mùa 2

Theo cơ cấu giải thưởng, đội giành giải Nhất nhận 1 tỷ đồng tiền mặt và học bổng Điều kỳ diệu của Techcombank trị giá 1 triệu USD dành cho nghiên cứu và phát triển. Giải Nhì trị giá 300 triệu đồng; hai giải Ba, mỗi giải 150 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình có 8 giải chuyên đề, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, gồm: Ứng dụng Dữ liệu, AI Startup, AI Đẳng cấp Quốc tế, Ý tưởng Xuất sắc, Sử dụng API Xuất sắc, AI Sáng tạo, Tài năng Triển vọng và Khán giả Bình chọn.

Chuỗi chương trình dự kiến phát sóng từ ngày 5/11/2026 đến tháng 1/2027 trên VTV2 và phát lại trên các nền tảng số của VTV.

Chương trình phát chính lúc 20h thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần trên VTV2. Các khung giờ phát lại gồm 13h thứ Bảy và 13h50 thứ Hai trên VTV3; 18h15 thứ Hai và thứ Sáu trên VTV4. Đêm Gala trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp ngày 10/1/2027 trên hai kênh VTV2 và VTV3.