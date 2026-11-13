'AI thực chiến 2026': Công nghệ mở lối khám phá di sản Việt

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội mới trong việc giải quyết các vấn đề của đời sống.

Bảng 2 của "AI thực chiến 2026" yêu cầu các thí sinh ứng dụng AI có trách nhiệm để bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Ảnh: VTV2

Tại bảng 2 cuộc thi AI thực chiến 2026, các tài năng trẻ Việt Nam đã cho thấy khả năng làm chủ công nghệ, đồng thời vận dụng AI có trách nhiệm vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản; kết nối cộng đồng và tạo ra những sản phẩm mang giá trị thiết thực cho xã hội.

Thử thách đặt ra cho các đội thi là xây dựng sổ tay điện tử dư địa chí dạng web app tích hợp chatbot AI, cho phép chọn vùng/tỉnh qua bản đồ tương tác, cung cấp thông tin đặc trưng địa phương kèm hình minh họa do AI tạo. Chatbot trả lời đúng phạm vi bằng tiếng Việt, minh bạch nguồn và không bịa đặt thông tin.

Với sản phẩm này, chỉ bằng một cú chạm, người dùng có thể tiếp cận kho tàng di sản phong phú của Việt Nam. Từ những cổng làng rêu phong, mái đình cổ kính đến núi non hùng vĩ, sông nước nên thơ; từ sắc màu lễ hội, trang phục truyền thống đến những đặc sản mang hương vị riêng của từng vùng miền, tất cả đều có thể trở thành những câu chuyện sinh động về mỗi vùng đất.

Mỗi địa phương là một câu chuyện, mỗi di sản là một kho tàng tri thức quý giá. Việt Nam không chỉ có những cảnh đẹp để thưởng ngoạn mà còn sở hữu bề dày lịch sử, văn hóa đang chờ được khám phá. Với sự hỗ trợ của AI, việc tìm hiểu quê hương và tiếp cận những giá trị di sản trở nên thuận tiện, gần gũi hơn.

Các đội thi thực hiện thử thách. Ảnh: VTV2

Thông điệp của sản phẩm được thể hiện qua câu giới thiệu: “Sổ tay điện tử dư địa chí - khám phá Việt Nam, chạm vào di sản, mở ra tri thức”. Chỉ với một thao tác, thông tin được kết nối, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người từng vùng đất được mở ra trước mắt người dùng.

Đáng chú ý, đề thi không giới hạn các đội trong một phương thức triển khai cụ thể. Mỗi đội có thể lựa chọn hướng tiếp cận riêng, từ hình thức tương tác, cách trình bày dữ liệu đến phương thức sử dụng chatbot AI. Điều này đòi hỏi các thí sinh phải phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời xác định rõ mục tiêu và phương án thực hiện.

Điểm nổi bật của bảng 2 là yêu cầu cân bằng giữa công nghệ và giá trị nội dung. Các sản phẩm không đơn thuần dừng lại ở việc tích hợp AI mà phải trả lời được những câu hỏi: Công nghệ được sử dụng để phục vụ mục tiêu gì? Dữ liệu được khai thác từ đâu? Làm thế nào để người dùng tin tưởng những thông tin được cung cấp?

Trong quá trình thực hiện, các đội thi phải đối mặt với nhiều thử thách. Trước hết là xác định hướng đi và phương thức triển khai sản phẩm. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược, có ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình thực hiện những phần việc tiếp theo.

Đội "AIvenger" với sổ tay điện tử dư địa chí "Atlas Việt". Ảnh: VTV2

Bên cạnh đó, khả năng kết nối và phối hợp giữa các thành viên cũng đóng vai trò quan trọng. Trong khuôn khổ cuộc thi với thời gian giới hạn, năng lực cá nhân chưa đủ để bảo đảm hiệu quả chung. Các đội cần phân công hợp lý, bố trí đúng người, đúng việc để tối ưu tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, những tình huống phát sinh ngoài dự kiến là điều khó tránh khỏi trong một cuộc thi công nghệ. Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến đội thi mất đi khoảng thời gian quý giá. Vì vậy, khả năng xử lý tình huống nhanh chóng, giữ bình tĩnh trước áp lực và kịp thời tìm ra phương án khắc phục là những yếu tố cần thiết

Đánh giá về đề thi tại bảng 2, GS.TS Hồ Tú Bảo, Giám đốc Khoa học Dữ liệu (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán - VIASM) cho biết, việc tìm hiểu và thể hiện được những đặc trưng của từng địa phương là thách thức không nhỏ đối với các thí sinh.

Trong thời gian ngắn, các đội phải biết cách kết nối với AI để xây dựng những sản phẩm có khả năng cung cấp thông tin về lịch sử, địa lý địa phương một cách hấp dẫn nhất đến người dùng.

Sau phần đánh giá sản phẩm của 10 đội thi tại bảng 2, đội AIvenger với sản phẩm sổ tay điện tử dư địa chí Atlas Việt đã xuất sắc giành vị trí Nhất bảng với 953 điểm. Kết quả này giúp đội giành tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết AI thực chiến 2026. Xếp ở vị trí thứ hai là đội LumoLab với 876 điểm.

Một trong những điểm nhấn của Atlas Việt là chatbot AI mang tên Hướng dẫn viên Atlas. Công cụ này cho phép người dùng tương tác trực tiếp để tìm kiếm ý tưởng, xây dựng kế hoạch khám phá. Đáng chú ý, các thông tin được chatbot cung cấp đều đi kèm nguồn tham khảo đáng tin cậy, góp phần bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu.