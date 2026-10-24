Ai thua cuộc khi điện thoại tăng giá?

Huawei dẫn đầu thị phần smartphone tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Huawei và Apple tiếp tục dẫn đầu thị trường smartphone Trung Quốc trong quý III/2026, bất chấp sức mua yếu. Trái lại, các đối thủ như Xiaomi, OPPO, Vivo và Honor đều ghi nhận lượng xuất xưởng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Theo IDC, thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng 57,9 triệu smartphone trong quý vừa qua, giảm 15,4%. Đây cũng là quý thứ 6 liên tiếp thị trường ghi nhận tăng trưởng âm.

Huawei đứng đầu với 21,1% thị phần, tăng từ mức khoảng 15% của năm trước. Lượng máy xuất xưởng của công ty cao hơn 17,3%, trái ngược với xu hướng đi xuống chung của thị trường.

Apple xếp thứ 2 với 17,8% thị phần. Dù doanh số xuất xưởng tụt 4,3%, Táo khuyết vẫn cải thiện vị thế nhờ nhiều đối thủ suy yếu. Hiện 2 doanh nghiệp dẫn đầu nắm gần 40% thị trường smartphone Trung Quốc.

Theo Focus One, Huawei duy trì sức hút nhờ danh mục sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc. Công ty cũng hạn chế tăng giá so với một số đối thủ trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang.

Nhà sản xuất iPhone lại chọn cách tập trung vào các dòng cao cấp. Trong tháng 9, công ty giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo nhưng chưa ra mắt phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn. Việc thiếu dòng máy phổ thông ảnh hưởng đến lượng xuất xưởng trong quý III/2026. Tuy nhiên, các sản phẩm cao cấp vẫn giúp công ty duy trì thị phần tại Trung Quốc.

Trong khi đó, nhóm smartphone Android chịu sức ép lớn. Lượng xuất xưởng của OPPO giảm 17,6%, trong khi Xiaomi, Honor và Vivo lần lượt giảm 20,4%, 24,2% và 24,9%.

Chi phí bộ nhớ tăng là một trong những nguyên nhân chính khiến lượng máy tiêu thụ giảm mạnh. Các nhà sản xuất phải nâng giá bán hoặc thu hẹp những dòng máy có lợi nhuận thấp. Người tiêu dùng vì vậy thận trọng hơn khi mua smartphone mới.

Arthur Guo, chuyên gia phân tích cấp cao tại IDC, nhận định giá linh kiện tăng đang tác động đến khả năng chi tiêu của khách hàng. Nhiều người quyết định sử dụng điện thoại cũ lâu hơn thay vì nâng cấp.

Trước áp lực chi phí, nhiều doanh nghiệp chuyển sang ưu tiên sản phẩm cao cấp để tối ưu lợi nhuận. Những dòng điện thoại giá rẻ và tầm trung chịu ảnh hưởng lớn hơn vì khó tăng giá mà không làm mất khách hàng.