AI thu nhỏ xưởng phim Trung Quốc

Ứng dụng làm phim Yudian do công ty Qidian phát triển.

Một số studio hướng tới mô hình một người có thể tự làm cả bộ phim.

Một người làm phim

Trong nhiều thập kỷ, một bộ phim là kết quả của quá trình phối hợp dài hơi giữa biên kịch, đạo diễn, quay phim, họa sĩ ánh sáng, diễn viên, họa sĩ kỹ xảo và đội ngũ hậu kỳ. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, AI đã rút gọn ê-kíp làm phim xuống còn một người.

Ở thành phố Vô Tích, anh Chen Hao, Giám đốc kỹ thuật của công ty AI Qidian Interactive, đang xây dựng nền tảng Yudian có khả năng chuyển nhiều khâu sản xuất phim thành câu lệnh ngắn.

Ứng dụng có thể đề xuất cốt truyện dựa trên xu hướng mạng xã hội, viết lời thoại, tạo kịch bản phân cảnh, sắp xếp nhân vật và đạo cụ trong không gian 3D, đồng thời đánh giá mức độ hấp dẫn của phần kết.

Anh Chen Hao cho biết: “Đây là bước chuyển đáng chú ý. Những kỹ năng mà chúng tôi từng mất nhiều năm để tích lũy sẽ được ‘đóng gói’ thành hướng dẫn để máy móc thực hiện chỉ với các câu lệnh”.

Đối với Chen, người đã có gần một thập kỷ làm việc với các công cụ hiệu ứng hình ảnh như Nuke, Autodesk Maya và Unreal Engine, đây là bước chuyển đáng chú ý. Những kỹ năng từng mất nhiều năm để tích lũy giờ được ông tìm cách “đóng gói” thành hướng dẫn để máy móc có thể thực hiện.

Ứng dụng Yudian được phát triển từ tháng 4/2026 và phiên bản đầu tiên hoàn thành sau một tháng. Người dùng đưa ra yêu cầu về kịch bản. Trong vài giây, hệ thống có thể tạo dàn ý dựa trên các xu hướng trực tuyến và những bộ phim đang được quan tâm. Sau đó, người dùng kiểm tra, chỉnh sửa rồi để AI tiếp tục phát triển lời thoại, nhân vật và cảnh quay.

Các cảnh có thể được chia nhỏ tới từng giây. Người dùng mô tả loại ống kính, chuyển động máy quay, ánh sáng, vị trí nhân vật và hành động cần diễn ra.

Như vậy, quy trình sản xuất phim tại Qidian hiện chỉ cần 3 nhóm nhỏ gồm xây dựng nhân vật và bối cảnh, tạo cảnh quay, dựng phim. Mỗi giai đoạn chỉ cần một đến hai người. Xưởng có thể sản xuất 4 – 5 phim ngắn mỗi ngày, mỗi phim dài từ 30 – 44 tập. Mục tiêu là mỗi nhân viên có thể tự mình sản xuất một bộ phim truyền hình.

Công nghệ làm phim AI chỉ cần một người sản xuất.

Nhanh hơn nhưng chưa chắc tốt hơn

Anh Chen đánh giá lợi thế lớn nhất của AI là tốc độ, nhưng đi kèm với đó là vấn đề về chất lượng và tính ổn định. Một video do AI làm có thể thường xuyên mắc lỗi và đòi hỏi người vận hành phải bao quát được hết vấn đề.

Anh Huang, nhân viên tại một công ty sản xuất video AI ở Thượng Hải, dành phần lớn thời gian trong ngày để tạo đi tạo lại cùng một cảnh quay. Lỗi rất đa dạng. Ví dụ, cảnh một chiếc sofa có thể biến thành ghế gỗ, hay chất liệu da bất ngờ chuyển thành vải.

Để duy trì tính nhất quán, nhóm của Huang phải cung cấp thêm hình ảnh tham khảo và liên tục thử lại. Đây là một đặc điểm phổ biến của quá trình sản xuất video AI. Thay vì thực hiện một quy trình tuyến tính, con người phải liên tục tạo, kiểm tra, loại bỏ và tạo lại.

Vì vậy, AI đang giảm đáng kể thời gian thực hiện từng thao tác nhưng đồng thời có thể làm tăng số lượng quyết định mà con người phải kiểm soát. Chưa kể, mỗi câu lệnh, AI cần tối thiểu 10 – 20 phút để đưa ra sản phẩm nên thời gian chờ đợi lâu hơn.

Còn anh Chen, trước đây có thể xem khoảng 20 cảnh quay trong một tuần. Khi AI tăng tốc độ sản xuất, anh phải kiểm tra hàng chục, thậm chí hàng trăm cảnh mỗi ngày. Những nhân vật do AI tạo ra vẫn có thể thiếu tự nhiên, trong khi các chi tiết nhỏ thường mất nét khi dừng ở một khung hình.

Quan trọng hơn, sự thay đổi không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở bản chất sáng tạo. Với phim người thật đóng, diễn viên có thể ứng biến, quay phim có thể thay đổi chuyển động máy quay và nhiều ý tưởng mới xuất hiện trong quá trình phối hợp giữa các thành viên. Với AI, phần lớn quyết định có thể tập trung vào một hoặc hai người.

“Điều này cho thấy AI chưa thể thay thế con người. Trong giai đoạn hiện tại, những chuyên gia giàu kinh nghiệm đang trở thành người huấn luyện, kiểm soát và chuyển hóa kiến thức nghề nghiệp thành quy trình mà máy có thể thực hiện”, anh Chen cho biết.

Tuy nhiên, AI đang tạo ra thế hệ người làm phim mới. Anh Wang Zheng, sinh viên vừa tốt nghiệp ngành quảng cáo và thiết kế nghệ thuật, hiện dẫn dắt một nhóm chuyên về video AI, mô hình nhân vật và thiết kế bối cảnh. Anh cho rằng kiến thức về tư duy hình ảnh và thẩm mỹ học được từ đào tạo truyền thống vẫn rất hữu ích, nhưng AI cho phép anh hiện thực hóa những ý tưởng trước đây khó thực hiện.

Ước mơ của Wang là trở thành đạo diễn phim bằng AI và thực hiện một bộ phim truyện hoàn chỉnh từ ý tưởng riêng.

Anh Wang chia sẻ: “Tôi có thể tiến gần đến giấc mơ làm phim nhờ AI vì không bị lệ thuộc vào con người, tài chính hay đạo cụ. Tôi tin rằng điều chiến thắng trong bối cảnh hiện nay chính là sự sáng tạo và tỉ mẩn của con người để có thể làm chủ công nghệ”.

Còn Qidian cũng đang lên kế hoạch sản xuất phim truyện AI của mình, với tham vọng vượt khỏi vai trò nhận đơn đặt hàng.

Theo Sixth Tone