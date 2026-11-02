Ai thích tạo ảnh 'nữ thần' bằng AI cần chú ý cảnh báo này

Cảnh báo người dùng AI tạo ảnh “nữ thần” trên mạng xã hội

Theo Cục An ninh mạng, thời gian gần đây, trào lưu tạo ảnh “nữ thần” bằng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi loạt hình ảnh Phạm Băng Băng trong tạo hình lộng lẫy, huyền bí được chia sẻ rộng rãi.

Sức hút của xu hướng này đến từ sự tiện lợi, khả năng sáng tạo và những hình ảnh bắt mắt, dễ dàng chia sẻ trên Facebook, TikTok. Nhiều gương mặt quen thuộc như MC Hoàng Oanh, Midu, diễn viên Thùy Anh và người mẫu Ngọc Ánh cũng tham gia, lựa chọn những phong cách khác nhau, từ thanh tao, dịu dàng đến quyền lực, bí ẩn.

Để tạo ra hình ảnh theo yêu cầu, người dùng thường phải tải ảnh chân dung lên hệ thống. Tùy thuộc vào từng dịch vụ, hình ảnh có thể được phân tích, lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc xử lý theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật mà người dùng đã chấp thuận.

Đáng chú ý, hình ảnh khuôn mặt được xem là dữ liệu cá nhân nếu có thể xác định hoặc giúp xác định một người. Khi các đặc điểm khuôn mặt được xử lý nhằm nhận dạng cá nhân, chúng còn có thể liên quan đến dữ liệu sinh trắc học.

Khác với mật khẩu hay mã xác thực có thể thay đổi khi xảy ra sự cố, khuôn mặt là đặc điểm gắn liền với mỗi người. Vì vậy, nếu dữ liệu này bị thu thập, phát tán hoặc khai thác trái phép, việc kiểm soát và khắc phục hậu quả có thể trở nên phức tạp.

Trước những rủi ro liên quan đến dữ liệu cá nhân, nhiều cơ quan công an địa phương đã đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng các ứng dụng AI tạo ảnh. Theo đó, hình ảnh cá nhân có thể bị thu thập, khai thác trái phép để giả mạo tài khoản mạng xã hội hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Một số ngân hàng cũng khuyến cáo người dùng thận trọng khi tham gia các trào lưu tạo ảnh bằng AI, đặc biệt với những ứng dụng không rõ nguồn gốc, đường dẫn miễn phí thiếu minh bạch hoặc nền tảng yêu cầu cung cấp nhiều thông tin cá nhân không cần thiết.

Rủi ro không chỉ dừng lại ở việc mất quyền kiểm soát hình ảnh. Trong trường hợp bị sử dụng sai mục đích, dữ liệu khuôn mặt có thể trở thành nguồn tư liệu để tạo hình ảnh, video giả mạo, hỗ trợ các thủ đoạn mạo danh người thân, bạn bè nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, khi tải ảnh lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu khuôn mặt và thông tin riêng tư cho bên thứ ba. Những dữ liệu này có nguy cơ bị thu thập, lưu trữ hoặc khai thác trái phép.

Lộ dữ liệu từ trào lưu tạo ảnh nữ thần bằng AI. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Đáng lo ngại, hình ảnh cá nhân bị đánh cắp có thể bị sử dụng để tạo ra hình ảnh, video giả mạo, giả danh người thân, bạn bè nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, người dùng cần thận trọng trước khi sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa, tạo ảnh bằng AI, đặc biệt là những nền tảng không minh bạch về nguồn gốc và chính sách bảo mật.

Công an khuyến cáo 5 biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân

Để hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin khi sử dụng các ứng dụng AI, Công an phường Đồng Hới khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau:

Không tùy tiện tải ảnh cá nhân lên ứng dụng AI không rõ nguồn gốc: Đặc biệt thận trọng với ảnh gia đình và hình ảnh trẻ em.

Kiểm tra kỹ ứng dụng trước khi sử dụng: Tìm hiểu nhà phát triển, chính sách bảo mật và các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu.

Không cung cấp thông tin nhạy cảm: Tránh chia sẻ căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ và những dữ liệu riêng tư cho các ứng dụng không đáng tin cậy.

Hạn chế công khai hình ảnh cá nhân: Không chia sẻ mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khi nhận được yêu cầu bất thường.

Cảnh giác với các thủ đoạn giả mạo bằng AI: Khi nhận cuộc gọi video, tin nhắn vay tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản từ người quen, cần xác minh lại qua kênh liên lạc đáng tin cậy trước khi thực hiện.

Công an phường Đồng Hới đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và chia sẻ những khuyến cáo hữu ích đến người thân, bạn bè để cùng phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng.