AI thành động lực để 367 tỷ USD sẵn sàng rót vào công nghệ

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Từ câu chuyện công nghệ đến bài toán tăng trưởng

Một vài năm trước, AI vẫn chủ yếu được nhìn như một công nghệ mới cần thử nghiệm. Giờ đây, câu chuyện đã chuyển sang tốc độ và quy mô của những thay đổi mà AI mang lại, cùng dòng vốn đầu tư ngày càng lớn dành cho công nghệ này.

Báo cáo Tài sản Doanh nhân Toàn cầu năm 2026 của HSBC, khảo sát hơn 3.000 doanh nhân và nhà sáng lập có giá trị tài sản ròng cao (HNW) và siêu cao (UHNW), cho thấy 79% dự định tăng đầu tư vào AI cho hoạt động kinh doanh chính trong 12 tháng tới. Những người tham gia khảo sát dự kiến phân bổ trung bình 21% doanh thu hằng năm cho chi tiêu liên quan đến AI, tương đương tổng mức đầu tư khoảng 367 tỷ USD.

Mức độ cam kết vốn còn thể hiện rõ qua tỷ trọng doanh thu dành cho công nghệ này. Có gần 80% doanh nhân tham gia khảo sát dự kiến dành hơn 10% doanh thu hằng năm cho AI trong năm tới; 17% dự kiến dành hơn 30%. Quy mô doanh nghiệp cũng tạo ra khác biệt đáng kể: doanh nghiệp càng lớn, tỷ lệ doanh thu dự kiến rót vào AI càng cao.

Gần 80% doanh nhân dự kiến dành hơn 10% doanh thu hằng năm cho đầu tư AI trong 12 tháng tới. Nguồn: HSBC, Báo cáo Tài sản Doanh nhân Toàn cầu 2026.

Đằng sau những con số đầu tư là kỳ vọng về một vòng luân chuyển tích cực cho doanh nghiệp. Các doanh nhân được khảo sát tin rằng việc gia tăng đầu tư vào AI có thể nâng cao năng suất, tạo lợi thế cạnh tranh, cải thiện lợi nhuận và nhiều lợi ích khác, từ đó tạo điều kiện cho những khoản đầu tư tiếp theo.

Trong các mục đích ứng dụng AI, nâng cao năng suất nhân viên đứng đầu với tỷ lệ 43%. Các mục tiêu khác gồm cải thiện biên lợi nhuận, nâng năng suất của chính người điều hành, tìm kiếm thị trường hoặc lĩnh vực kinh doanh mới và tạo lợi thế cạnh tranh.

Sự lạc quan đối với AI càng đáng chú ý trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu vẫn nhiều biến động. Có tới 95% chủ doanh nghiệp được hỏi cho biết họ cảm thấy tích cực về triển vọng kinh doanh. Gần một nửa, 49%, nói rằng họ “rất lạc quan”, dù thấp hơn mức 54% của năm 2025. Cùng lúc, 90% tin rằng tài sản cá nhân của họ sẽ gia tăng trong 12 tháng tới.

Một thay đổi đáng chú ý trong năm nay là AI lần đầu trở thành lý do số một khiến doanh nhân lạc quan về triển vọng kinh doanh, vượt lên trên các cơ hội kinh doanh nói chung.

Điều đó cho thấy AI đang dịch chuyển từ vị trí một công cụ công nghệ sang vai trò rộng hơn trong chiến lược tăng trưởng. Đối với nhiều doanh nhân, câu hỏi không còn là có ứng dụng AI hay không, mà là đầu tư bao nhiêu, triển khai đến đâu và làm thế nào để chuyển khoản đầu tư đó thành hiệu quả kinh doanh thực sự.

Quy mô nhân sự tăng lên

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất khi AI được ứng dụng rộng hơn là tác động đến việc làm. Kết quả khảo sát của HSBC cho thấy, nhiều doanh nhân kỳ vọng khoản đầu tư vào công nghệ AI sẽ dẫn đến gia tăng quy mô nhân sự.

Có 44% người tham gia khảo sát kỳ vọng việc tích hợp AI sẽ khiến quy mô nhân sự tăng trong hai năm tới, trong khi 23% dự báo số lượng nhân sự sẽ giảm. Điều đó cho thấy, ít nhất trong ngắn hạn, nhiều chủ doanh nghiệp đang nhìn AI như một công cụ bổ trợ thay vì thay thế vai trò của con người.

Các doanh nhân kỳ vọng việc tích hợp AI sẽ giúp tăng quy mô nhân sự. Nguồn: HSBC, Báo cáo Tài sản Doanh nhân Toàn cầu 2026.

Xu hướng này càng rõ ở các doanh nghiệp lớn. Có 58% doanh nhân điều hành các công ty đạt doanh thu từ 800 triệu USD trở lên dự kiến tăng nhân sự khi triển khai AI, so với 35% ở nhóm doanh nghiệp có doanh thu thấp nhất. Với các công ty có doanh thu trên 5 tỷ USD, tỷ lệ này lên tới 65%.

Dù vậy, cũng có dấu hiệu cho thấy cấu trúc và yêu cầu công việc đang thay đổi. Thay vì ưu tiên kiến thức, trọng tâm yêu cầu chuyển sang những kỹ năng mềm như khả năng làm việc nhóm và tư duy phản biện.

Mức độ tin tưởng vào AI cũng có sự khác biệt giữa các nhóm doanh nhân. Nữ doanh nhân trong khảo sát thể hiện niềm tin mạnh hơn nam giới: 51% cho biết họ “rất tin tưởng” AI, so với 44% ở nam. Trong khi đó, các doanh nhân thuộc Gen Z là nhóm có mức độ ứng dụng AI cao nhất, đạt 65%, so với 57% ở Gen X và các thế hệ lớn tuổi hơn cộng lại.

Bà Ida Liu, Tổng Giám đốc HSBC Private Bank, cho rằng AI đang trở thành một “phép thử” mới nhất đối với tư duy của người làm kinh doanh, nơi các nhà sáng lập và chủ doanh nghiệp phát huy khả năng biến gián đoạn thành cơ hội.

“Những người thành công nhất đang kết hợp quyết định đầu tư táo bạo với quá trình triển khai có kỷ luật, tận dụng AI để tạo sức bền và nắm bắt cơ hội trên toàn cầu”, bà Ida Liu nhận định.

Ngay cả trong quản lý đầu tư cá nhân, AI cũng đã trở thành một công cụ quen thuộc hơn. Có 84% doanh nhân tin tưởng AI hỗ trợ quản lý đầu tư, nhưng thấp hơn mức tin tưởng AI trong kinh doanh và đời sống cá nhân, lần lượt là 90% và 91%. Giới đầu tư giàu có vẫn có xu hướng coi AI là công cụ hỗ trợ phân tích danh mục, theo dõi rủi ro và xây dựng các kịch bản hơn là thay thế hoàn toàn chuyên gia trong quyết định đầu tư.

Những dữ liệu từ khảo sát trên phần nào cho thấy, AI đang chuyển rất nhanh từ một lựa chọn thử nghiệm thành một phần trung tâm của chiến lược tăng trưởng doanh nghiệp.