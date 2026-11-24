Người tiêu dùng trải nghiệm máy tính tiền tự động. Ảnh: H.Đ

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI

Trong sản xuất, bán lẻ đến logistics, AI đang được ứng dụng vào những công đoạn cụ thể, góp phần cải thiện hiệu suất và chất lượng vận hành. Thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ, công nghệ này ngày càng tham gia trực tiếp vào quá trình xử lý dữ liệu, kiểm soát chất lượng và phục vụ khách hàng.

Điển hình, tại Vinasoy, khi mạng lưới điểm bán ngày càng mở rộng, khối lượng hình ảnh trưng bày cần đánh giá tăng lên đáng kể, tạo áp lực về thời gian xử lý và nguồn lực vận hành. Trước yêu cầu đó, doanh nghiệp triển khai hệ thống AI chấm hình ảnh trưng bày, có khả năng tự động nhận diện sản phẩm, phân tích hình ảnh và đánh giá mức độ tuân thủ theo các tiêu chuẩn đã thiết lập. Từ một quy trình phụ thuộc nhiều vào đánh giá thủ công, hệ thống hiện có thể xử lý tới 22 hình ảnh mỗi giây, nhanh hơn khoảng 1.300 lần so với phương pháp trước đây. Kết quả đánh giá được trả về gần như theo thời gian thực, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị tại các điểm bán.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Saigon Co.op cũng đang thí điểm ứng dụng công nghệ vào nhiều công đoạn trong hành trình mua sắm, hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hoạt động tại điểm bán. Một trong những giải pháp đáng chú ý là hệ thống xe đẩy thông minh tích hợp AI, hỗ trợ nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị mua sắm theo thời gian thực. Sau khi hoàn tất lựa chọn hàng hóa, khách hàng bạch kim có thể sử dụng mã QR đơn hàng để đồng bộ dữ liệu thanh toán, góp phần rút ngắn thao tác tại quầy thu ngân. Cùng với đó, quầy tự thanh toán mang đến thêm lựa chọn giao dịch chủ động; robot sampling hỗ trợ giới thiệu và dùng thử sản phẩm; trạm cân đo sức khỏe ứng dụng AI bổ sung tiện ích chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Dịch vụ mua sắm trực tuyến Click&Collect cũng được tích hợp, cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại điểm bán.

Không dừng lại ở sản xuất và bán lẻ, AI cùng công nghệ tự động hóa còn mở ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực logistics. Theo thông tin từ Viettel Post, lô Robot AGV Sorting đầu tiên do doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển đã được bàn giao trong tháng 6 cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, sản phẩm được đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự chủ hoàn toàn về công nghệ. Giải pháp này giúp giảm đáng kể nhu cầu lao động thủ công, nâng cao tốc độ xử lý đơn hàng và tối ưu hiệu quả vận hành tại các trung tâm logistics quy mô lớn.

Bài toán thích ứng của người lao động

Nhìn từ thực tế phát triển, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI cho rằng, AI có thể được triển khai trong nhiều lĩnh vực như tài chính, tiêu dùng, thương mại điện tử, quản lý chất lượng, logistics, dữ liệu và vận hành. Riêng trong lĩnh vực tài chính, AI có thể hỗ trợ cá nhân hóa sản phẩm, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, định giá rủi ro linh hoạt, tự động hóa quy trình và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Làn sóng AI cũng mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong phát triển hạ tầng tính toán và các nền tảng phục vụ nền kinh tế AI. Ông San Eng - Chủ tịch WorkOptional.ai (Singapore) khẳng định: “Làn sóng AI đang mở ra thị trường mới đối với trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và các dịch vụ hạ tầng phục vụ tác nhân AI có khả năng thực hiện công việc thay con người. Việt Nam có lợi thế trong tiếp nhận công nghệ từ nhiều thị trường, sở hữu các nền tảng số nội địa và nguồn nhân lực có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới”.

Theo ông San Eng, TPHCM nên nghiên cứu phát triển hạ tầng phục vụ nền kinh tế tác nhân AI, đồng thời tăng cường kết nối giữa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) với các nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ.

Dù mở ra nhiều cơ hội, ứng dụng AI vẫn đặt ra thách thức về hiệu quả đầu tư, chất lượng nhân lực và thị trường lao động. Theo khảo sát của Công ty Anphabe trên 156 doanh nghiệp đã triển khai AI, khoảng 90% cho biết công nghệ này tham gia ít nhất một quy trình công việc, nhưng chỉ 4% ghi nhận giá trị thực tế đạt hoặc vượt kỳ vọng. Ở cấp độ người lao động, 62% cho biết AI giúp tạo bản nháp nhanh hơn, song 43% phải dành thêm thời gian kiểm tra, chỉnh sửa. Đáng chú ý, 82% người dùng vẫn chủ yếu sử dụng AI để hỏi đáp hoặc xử lý các tác vụ riêng lẻ.