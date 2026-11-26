Trang web của Claude hiển thị trên màn hình iPhone năm 2023. Ảnh: Shutterstock

Theo kênh Channel News Asia, ngày 20/11, một nhà toán học làm việc tại công ty AI Anthropic cho biết ông đã giải được thuyết Riemann tổng quát trong quá trình làm việc với mô hình Claude. Đây là một trong những bài toán nổi tiếng và thách thức nhất của toán học, đã tồn tại 167 năm nhưng chưa có lời giải được công nhận. Nếu được chứng minh là đúng, công trình này có thể xứng đáng với Huy chương Fields - giải thưởng được ví như Nobel Toán học. Tuy nhiên, lời giải hiện dài khoảng 250.000 trang, khiến việc thẩm định và xác nhận tính chính xác của các nhà toán học sẽ cần nhiều thời gian.

Thông tin trên xuất hiện chỉ một tháng sau khi OpenAI công bố 722 bài báo nghiên cứu toán học, trong đó có những kết quả do một mô hình AI nội bộ tạo ra. Mặc dù một số bài viết đã bị rút lại do phát hiện sai sót, những công trình còn lại, nếu được kiểm chứng, cũng có thể tạo ra những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực toán học.

Trước khả năng AI tạo ra những công trình nghiên cứu mà các nhà toán học có thể phải mất nhiều năm mới hoàn thành, câu hỏi đặt ra là liệu toán học có đang đứng trước nguy cơ mất đi vai trò vốn có. Đây không chỉ là vấn đề được giới truyền thông quan tâm mà còn khiến các nhà nghiên cứu phải nhìn nhận lại bản chất và mục đích của hoạt động toán học.

Theo Giáo sư Toán học David Manderscheid thuộc Đại học Tennessee (Mỹ), toán học không đơn thuần là giải bài toán hay chứng minh các định lý. Giá trị cốt lõi của lĩnh vực này nằm ở việc hiểu tại sao một lời giải hoặc chứng minh có hiệu lực, từ đó vận dụng và mở rộng tri thức toán học sang những bối cảnh mới.

Một trong những nguyên nhân khiến vấn đề trở nên đáng quan tâm là trong suốt thế kỷ qua, giới toán học ngày càng chú trọng đến kết quả và các chứng minh, trong khi việc tìm hiểu bản chất và ý nghĩa của chúng chưa được quan tâm tương xứng. Khi AI có thể đưa ra lời giải và chứng minh, nguy cơ đặt ra là con người có thể nắm được kết quả nhưng lại không thực sự hiểu những lập luận đằng sau. Điều này buộc các nhà toán học phải suy nghĩ lại về những giá trị cốt lõi mà ngành học cần hướng tới.

Vì sao vấn đề này liên quan đến tất cả mọi người?

Đối với những người không làm việc trong lĩnh vực toán học, cuộc tranh luận trên có thể dường như xa vời. Tuy nhiên, toán học không chỉ tồn tại trong những bài toán trừu tượng mà còn là nền tảng để thiết kế và tối ưu hóa nhiều công nghệ thiết yếu của xã hội hiện đại.

Một ví dụ điển hình là máy chụp cộng hưởng từ (MRI), công cụ quan trọng trong chẩn đoán y khoa. Khác với phương pháp chụp X-quang chủ yếu giúp quan sát cấu trúc xương, MRI cho phép bác sĩ khảo sát các mô mềm bên trong cơ thể mà không cần can thiệp xâm lấn.

Trước đây, mỗi lần chụp MRI, bệnh nhân thường phải nằm yên trong một ống máy bằng kim loại khoảng 30 phút hoặc lâu hơn. Trong thời gian đó, máy liên tục phát ra tiếng ồn và thực hiện nhiều lượt quét để thu thập dữ liệu, sau đó tổng hợp thành hình ảnh. Quy trình này gây khó khăn cho nhiều người trưởng thành và đặc biệt khó thực hiện đối với trẻ em nếu không sử dụng thuốc an thần.

Nhờ những tiến bộ công nghệ, các máy MRI hiện đại có thể giảm số lượt quét và thời gian chụp, đồng thời nâng cao độ phân giải hình ảnh. Một trong những nền tảng quan trọng tạo nên bước tiến này là kỹ thuật lấy mẫu nén, một phương pháp toán học được phát triển tương đối gần đây.

Kỹ thuật này cho phép tái tạo hình ảnh hoàn chỉnh từ số lượng lượt quét ít hơn đáng kể so với trước đây. Ý tưởng ban đầu từng được xem là khó khả thi. Tuy nhiên, vào giữa những năm 2000, một nhà toán học, các chuyên gia thống kê và một kỹ sư điện đã tìm ra cách khai thác đặc điểm các lượt quét thường chứa nhiều thông tin trùng lặp để xây dựng nền tảng toán học cho phương pháp này.

Nhóm nghiên cứu chứng minh rằng có thể tái tạo hình ảnh từ lượng dữ liệu đầu vào ít hơn nhiều so với mức từng được cho là cần thiết. Thành tựu này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về nhiều lĩnh vực toán học khác nhau, thậm chí cần phát triển những khái niệm toán học mới.

Các mô hình AI hiện nay có thể hỗ trợ đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển những kỹ thuật tương tự nếu có sự tham gia của con người. Tuy nhiên, khả năng tự tìm ra nền tảng toán học đứng sau những phát minh như vậy vẫn là thách thức đối với các hệ thống AI.

Mặc dù nhiều bài toán hóc búa được AI giải nhưng phần diễn giải còn sơ khai và các nhà toán học chưa hiểu rõ cách giải. Ảnh minh họa: iStock

Thách thức "tiêu hóa" các chứng minh toán học

Các nghiên cứu toán học có sự hỗ trợ của AI vẫn cần đến vai trò của các nhà toán học. Tuy nhiên, giới nghiên cứu đang phải xem xét lại phương pháp tiếp cận cũng như các chuẩn mực của ngành. Nhiều bài toán trước đây thường được giao cho nghiên cứu sinh tiến sĩ giải quyết trong quá trình thực hiện luận án nay đã nằm trong khả năng xử lý của AI.

Đáng chú ý, phần lớn trong số 722 công trình nghiên cứu toán học do OpenAI công bố lại vượt quá khả năng hiểu và phân tích của các nhà toán học. Điều này đặc biệt đáng quan tâm đối với giả thuyết Riemann. Ngay cả những kết quả đã được kiểm chứng cũng có thể trở nên khó hiểu đối với con người. Khả năng trình bày và diễn giải các lập luận toán học của AI hiện vẫn còn nhiều hạn chế.

Nói cách khác, các nhà toán học có thể xác nhận một kết quả là đúng nhưng chưa chắc hiểu được tại sao kết quả đó lại đúng. Nếu thiếu sự thấu hiểu này, giá trị ứng dụng của tri thức toán học cũng bị hạn chế. Khi không nắm được bản chất của một kết quả, con người sẽ gặp khó khăn trong việc vận dụng nó vào những vấn đề thực tiễn hoặc mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Nhà toán học Terence Tao cho rằng trong bối cảnh này, giới nghiên cứu cần chú trọng hơn đến việc "tiêu hóa" các chứng minh toán học. Quá trình này bao gồm việc tiếp nhận, đơn giản hóa và đặt các chứng minh vào bối cảnh phù hợp để có thể hiểu rõ bản chất cũng như ý nghĩa của chúng.

Khi đã thực sự hiểu một chứng minh, các nhà nghiên cứu mới có thể vận dụng kết quả thu được vào những lĩnh vực và tình huống mới.

Sự phát triển của AI cũng đặt ra yêu cầu thay đổi phương pháp giảng dạy toán học. Hiện nay, AI có thể dễ dàng giải quyết nhiều dạng bài tập thông thường. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc tìm ra đáp án, các khóa học có thể chuyển hướng sang đánh giá khả năng hiểu bản chất và lập luận của người học. Các hình thức như thi vấn đáp hoặc thuyết trình trực tiếp trên lớp có thể được sử dụng để thực hiện mục tiêu này.

Nhiều nhà toán học nhìn nhận sự chuyển dịch trên là cơ hội để khôi phục và nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy toán học. Tương tự như việc máy tính cầm tay từng giúp học sinh giảm bớt các thao tác tính toán thủ công, AI có thể đảm nhiệm một số công việc vốn tiêu tốn nhiều thời gian, qua đó giúp con người tập trung hơn vào những vấn đề đòi hỏi tư duy sâu sắc.

Tác động của AI không chỉ giới hạn trong lĩnh vực toán học mà còn lan rộng sang nhiều ngành khoa học khác. Công nghệ này đang góp phần đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển các loại vật liệu và hóa chất mới. Tuy nhiên, trong những lĩnh vực đó, các nhà khoa học vẫn phải kiểm chứng xem kết quả do AI đưa ra có đáp ứng chính xác các yêu cầu đặt ra hay không.

Đối với Việt Nam, những thay đổi do AI mang lại trong lĩnh vực toán học cũng đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ hơn cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chú trọng nghiên cứu cơ bản, từng bước làm chủ công nghệ.

Trong bối cảnh đó, bài học từ sự phát triển của AI trong toán học cho thấy, bên cạnh khả năng tiếp cận và ứng dụng những thành tựu công nghệ mới, Việt Nam cần chú trọng xây dựng năng lực nghiên cứu độc lập, phát triển tư duy khoa học và khả năng làm chủ tri thức. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để không chỉ ứng dụng hiệu quả AI mà còn từng bước tham gia tạo ra những thành tựu khoa học và công nghệ mới.