Ai tạo ra lightstick gần 3 m đón BigBang?

Hình ảnh chiếc lightstick khổng lồ gây chú ý tối 23/10. Ảnh: thangnguyenvans/TikTok.

Tối 23/10 (một ngày trước đêm diễn chính thức của BigBang), tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), chiếc lightstick (gậy cổ vũ) khổng lồ của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc thu hút sự chú ý của đông đảo fan và người đi đường.

Tác phẩm cao gần 3 m do anh Vũ Tá Việt Hưng (34 tuổi), người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật bong bóng tại Việt Nam, cùng nhóm bạn thực hiện.

Lightstick bong bóng

Theo anh Hưng, ý tưởng làm lightstick xuất phát khá ngẫu hứng khi nhóm bạn đều là người hâm mộ BigBang và muốn tạo một dấu ấn đặc biệt nhân dịp nhóm đến Việt Nam.

“Khoảng 9h sáng 23/10, cả nhóm chốt ý tưởng, đi mua vật liệu. Đến 11h30, chúng tôi bắt tay vào làm, liên tục đến khoảng 17h mới hoàn tất”, anh kể.

Công đoạn khó nhất là bơm bóng đúng kích thước để khi ghép lại, chiếc lightstick có tỷ lệ gần với nguyên mẫu. Chỉ cần bóng lệch cỡ hoặc buộc không đủ chặt, kết cấu có thể bị méo mó, thiếu chắc chắn. Vì vậy, các thành viên phải tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Anh Hưng tự hào về thành quả của nhóm. Ảnh: NVCC.

Sau khi hoàn thành, nhóm anh Hưng mang sản phẩm đến khu vực sân vận động, nơi diễn ra concert hai đêm 24-25/10. Chiếc lightstick nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người dừng lại chụp ảnh, quay video và xin check-in cùng.

Dù một số người ngỏ ý muốn mua lại chiếc lightstick để mang vào sân cổ vũ thần tượng, anh Hưng không có ý định bán.

“Tôi làm chủ yếu để mọi người check-in, tạo không khí vui vẻ cho cộng đồng fan V.I.P chứ không có ý định thương mại. Tôi cũng rất bất ngờ khi sản phẩm được mọi người đón nhận và chia sẻ trên mạng xã hội”, anh chia sẻ.

Ngoài chiếc lightstick BigBang khổng lồ, anh Hưng còn thực hiện nhiều sản phẩm bong bóng có kích thước nhỏ hơn, đăng video hướng dẫn trên Facebook để mọi người có thể tham khảo, làm theo.

Đông đảo fan BigBang đến xin chụp ảnh cùng lightstick bong bóng. Ảnh: NVCC

Đây không phải lần đầu anh Hưng làm sản phẩm bong bóng lấy cảm hứng từ nghệ sĩ. Trước đó, khi G-Dragon đến Việt Nam, anh từng thực hiện một bông hoa cúc khuyết cánh, biểu tượng gắn với nam ca sĩ. Sản phẩm khi ấy có kích thước nhỏ hơn nhiều so với chiếc lightstick lần này.

Anh Hưng cho biết mình yêu thích âm nhạc BigBang từ thời thanh niên, nhưng vì lịch trình công việc, anh không thể trực tiếp tham dự concert. Vì vậy, việc cùng bạn bè làm chiếc lightstick khổng lồ trở thành cách để anh hòa mình vào không khí sự kiện.

“Tôi thấy khá vui khi có thể làm điều gì đó ý nghĩa trong ngày thần tượng đến đất nước mình”, anh nói.

Fan khắp nơi đổ về sân Mỹ Đình

Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS diễn ra tại Hà Nội.

Từ trưa, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Một số người tìm vị trí thuận lợi, trong khi những người khác tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc trước giờ diễn và gặp gỡ cộng đồng có chung tình yêu dành cho nhóm nhạc.

Một số fan từ các nước lân cận như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia cũng đến Hà Nội tham dự concert. Càng gần giờ biểu diễn, không khí tại khu vực sân vận động càng sôi động.

Người hâm mộ mang theo lightstick để ủng hộ thần tượng. Ảnh: Viết Huy.

Bay từ TP.HCM ra Hà Nội trước một ngày, Thanh Hoa (28 tuổi) có mặt tại sân từ sớm để gặp gỡ thần tượng từ những năm học cấp 2.

“Tôi thuộc gần như tất cả bài hát của nhóm. Các anh là tuổi thơ, là thanh xuân của tôi nên tôi chắc chắn phải có mặt ở đây. Tôi đã sẵn sàng để được hòa giọng cùng các anh”, cô hào hứng chia sẻ.

Những người không săn được vé trên trang web của ban tổ chức cũng có mặt tại sân vận động mua lại từ phe vé, chấp nhận trả giá cao để có cơ hội gặp thần tượng. Một số người khác chuẩn bị tinh thần đứng ngoài sân, hy vọng có thể nghe được tiếng nhạc và giọng hát của các thành viên.

Đêm diễn bắt đầu lúc 19h30 và kéo dài khoảng 3 tiếng, với sự góp mặt của 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Sự kiện nằm trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động của BigBang, đồng thời đánh dấu tour thế giới đầu tiên của nhóm sau 9 năm.