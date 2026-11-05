Ai sẽ ngồi 'ghế nóng' CLB Thanh Hóa sau Mai Xuân Hợp?

Thông tin từ Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa xác nhận, ông Mai Xuân Hợp sẽ không còn đảm nhiệm chức danh HLV trưởng CLB Thanh Hóa kể từ ngày 6.11.

HLV Mai Xuân Hợp sẽ không tiếp tục giữ chức danh HLV trưởng CLB Thanh Hóa từ ngày 6.11

Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà cầm quân này chưa có bằng AFC Pro – chứng chỉ huấn luyện cấp cao nhất theo yêu cầu đối với HLV trưởng các đội bóng tham dự V.League.

Dù rời vị trí HLV trưởng, ông Mai Xuân Hợp vẫn tiếp tục công tác huấn luyện tại CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân quê Thanh Hóa cũng sẽ sắp xếp thời gian tham gia khóa đào tạo để hoàn thiện điều kiện bằng cấp, hướng tới khả năng trở lại đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới.

Việc thay đổi chức danh HLV trưởng diễn ra sau khi thời hạn 60 ngày mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) dành cho CLB Thanh Hóa để hoàn thiện tiêu chí cấp phép đã kết thúc.

Theo quy định, HLV trưởng các CLB thi đấu tại V.League phải sở hữu chứng chỉ AFC Pro-Diploma hoặc bằng cấp tương đương do liên đoàn bóng đá châu lục khác cấp. Đây là điều kiện bắt buộc để đáp ứng tiêu chí cấp phép tham dự giải đấu.

HLV ngoại hay Nguyễn Anh Đức sẽ tiếp quản?

Sau khi xác định ông Mai Xuân Hợp không thể tiếp tục đứng tên ở vị trí HLV trưởng, bài toán nhân sự trên băng ghế chỉ đạo của CLB Thanh Hóa đang nhận được sự quan tâm.

Thông tin được công bố ngày 5.11 cho biết, đội bóng đang tìm kiếm nhà cầm quân mới và hướng tới phương án sử dụng HLV ngoại, trong đó có khả năng lựa chọn một HLV người Hàn Quốc.

Nếu quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi, tân HLV có thể ra mắt ngay trong trận đấu giữa Thanh Hóa và Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League 2026-2027, diễn ra ngày 8.11.

Phương án sử dụng HLV ngoại được đặt ra trong bối cảnh CLB cần nhanh chóng tìm người đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, đồng thời bảo đảm công tác chuyên môn của đội bóng không bị gián đoạn.

Trước đó, cái tên Nguyễn Anh Đức cũng từng được nhắc đến trong những đồn đoán về nhân sự ban huấn luyện Thanh Hóa. Ngày 22.10, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy, theo dõi trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa, ngồi cùng khu vực với lãnh đạo đội bóng.

Sự xuất hiện này làm dấy lên khả năng ông Anh Đức có thể trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Thanh. Nhà cầm quân này từng được đăng ký chức danh HLV trưởng CLB Thanh Hóa ở hai vòng cuối V.League 2025-2026, thay ông Mai Xuân Hợp.

Ông Nguyễn Anh Đức sở hữu bằng HLV Pro của AFC, từng dẫn dắt một số CLB trong nước và có thời gian làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam. Đây là những điều kiện phù hợp với yêu cầu về bằng cấp đối với vị trí HLV trưởng tại V.League.

Tuy nhiên, đến ngày 5.11, phương án được thông tin từ phía CLB Thanh Hóa là tìm kiếm HLV mới, hướng tới một nhà cầm quân nước ngoài; chưa có thông báo chính thức về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Đức trở lại đội bóng.

Bài toán ghế nóng giữa áp lực chuyên môn và tài chính

Việc tìm người thay ông Mai Xuân Hợp diễn ra trong thời điểm CLB Thanh Hóa vẫn đối diện nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính.

Sau khi chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa sang Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa hồi tháng 8.2026, đội bóng vẫn chưa tìm được nhà tài trợ lớn để bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động ổn định.

CLB Thanh Hóa đang tìm kiếm phương án nhân sự mới cho vị trí HLV trưởng

Khó khăn tài chính khiến CLB phải kêu gọi sự chung tay của người hâm mộ thông qua hình thức ủng hộ tiền bằng mã QR từ ngày 23.10. Trong 8 ngày đầu vận động (từ ngày 23 đến 30.10), có 123 người tham gia đóng góp, với tổng số tiền hơn 32,2 triệu đồng.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn HLV trưởng không chỉ là yêu cầu hoàn thiện tiêu chí cấp phép mà còn liên quan trực tiếp đến kế hoạch chuyên môn và khả năng vận hành của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.

Dù không còn giữ chức danh HLV trưởng, ông Mai Xuân Hợp vẫn tham gia công tác huấn luyện. Đây cũng là yếu tố giúp đội bóng duy trì sự liên tục trong quá trình chuyển giao vị trí chỉ đạo, nhất là khi mùa giải đang diễn ra.

Trước mắt, sự chú ý của người hâm mộ xứ Thanh sẽ hướng về quyết định nhân sự của ban lãnh đạo CLB.

Liệu đội bóng sẽ lựa chọn một HLV ngoại, như phương án đang được cân nhắc, hay tiếp tục đặt niềm tin vào một nhà cầm quân trong nước? Câu trả lời nhiều khả năng sẽ được làm rõ trước chuyến làm khách trên sân Thể Công Viettel ngày 8.11.