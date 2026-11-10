Ai sẽ điều hành Nvidia nếu CEO Jensen Huang phải từ chức?

Ai sẽ thay Jensen Huang nếu CEO Nvidia phải từ chức? Ảnh minh họa: Getty.

Nvidia đối mặt rủi ro mất Jensen Huang, ai đủ sức thay thế?

Vụ việc liên quan đến CEO Jensen Huang khiến Nvidia đối mặt câu hỏi khó: Ai sẽ điều hành đế chế chip AI nếu nhà sáng lập phải rời ghế, khi công ty chưa có người kế nhiệm rõ ràng?

Trong nhiều năm, Jensen Huang được xem là linh hồn của Nvidia, người đưa một nhà sản xuất chip đồ họa trở thành doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ cá nhân của vị CEO 63 tuổi đang đặt Nvidia trước một phép thử mà giới đầu tư ít khi phải tính đến: Điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông gắn bó với công ty từ ngày thành lập bất ngờ không thể tiếp tục điều hành?

Theo CNBC, ông Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân bị cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra nhằm xác định liệu ông có trở thành mục tiêu của một cơ quan tình báo nước ngoài hay không.

Thông tin này nhanh chóng gây sức ép lên cổ phiếu Nvidia. Trong phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu công ty giảm hơn 4% dù thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung tăng điểm. Diễn biến trái chiều phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro lãnh đạo tại một doanh nghiệp đang giữ vai trò quan trọng đối với hạ tầng AI toàn cầu.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa những thông tin đã được xác nhận và các cáo buộc đang được điều tra. Việc Jensen Huang thừa nhận mối quan hệ cá nhân không đồng nghĩa với việc ông tham gia hoạt động gián điệp hay tiết lộ bí mật công nghệ. Hội đồng quản trị Nvidia khẳng định vẫn tin tưởng vị CEO và hiện không có lý do để cho rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của công ty đã bị xâm phạm.

Điểm khiến vụ việc trở nên phức tạp không đơn thuần nằm ở những cáo buộc liên quan đến đời tư của Jensen Huang, mà ở mô hình điều hành được Nvidia duy trì suốt nhiều thập kỷ. Khác với nhiều tập đoàn công nghệ lớn có bộ máy lãnh đạo phân tầng rõ ràng, Nvidia vận hành theo cấu trúc tương đối phẳng, trong đó CEO trực tiếp tham gia vào nhiều quyết định chiến lược, kỹ thuật và kinh doanh.

Jensen Huang hiện đồng thời giữ ba vai trò quan trọng gồm nhà đồng sáng lập, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Nvidia. Ông tham gia sâu vào hoạt động phát triển sản phẩm, định hình chiến lược công nghệ, xây dựng quan hệ với khách hàng lớn và đại diện công ty trong những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các quốc gia.

Tháng 9/2025, Jensen Huang từng tiết lộ có tới 60 người báo cáo công việc trực tiếp cho ông. Theo các hồ sơ nội bộ được CNBC tiếp cận, con số này hiện còn 33 người, bao gồm những lãnh đạo chủ chốt như Giám đốc tài chính Colette Kress, nhà khoa học trưởng Bill Dally, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm Dwight Diercks và Ian Buck, người gắn với sự ra đời của nền tảng CUDA.

CUDA là nền tảng phần mềm cho phép các nhà phát triển khai thác sức mạnh xử lý song song của bộ xử lý đồ họa Nvidia. Công nghệ này trở thành một trong những nền móng quan trọng giúp chip Nvidia được sử dụng rộng rãi trong huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Cấu trúc quản trị trên giúp Jensen Huang duy trì khả năng kiểm soát chặt chẽ định hướng công nghệ, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa lãnh đạo cao nhất với đội ngũ kỹ sư. Tuy nhiên, mô hình cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tốc độ ra quyết định nếu người đứng đầu đột ngột vắng mặt.

Nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein nhận định trên CNBC rằng Jensen Huang và Nvidia gần như đã trở thành hai hình ảnh không thể tách rời. Theo ông, Huang tham gia điều hành công ty từ cấp chiến lược đến hoạt động thực tế, khiến việc tìm người thay thế trở thành một thách thức lớn.

Các chuyên gia của Melius Research cũng thừa nhận Nvidia chưa có người kế nhiệm rõ ràng cho Jensen Huang, trong khi trước đó họ kỳ vọng ông có thể tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp ít nhất 10 năm nữa.

Điều này cho thấy vấn đề của Nvidia không phải thiếu nhân sự giỏi, mà là chưa có cá nhân nào được công khai xác định có thể đảm nhận toàn bộ vai trò mà Jensen Huang đang nắm giữ.

Những nhân sự cấp cao trong bộ máy lãnh đạo Nvidia có thể thay thế vai trò mà Jensen Huang đang nắm giữ trong tình huống buộc phải như vậy. Từ trái sang phải: Ian Buck, Colette Kress, Bill Dally.

Trong đội ngũ điều hành hiện nay, Nvidia sở hữu nhiều nhân sự giàu kinh nghiệm về tài chính, công nghệ và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức cho thấy hội đồng quản trị đã lựa chọn một trong những lãnh đạo này làm người kế nhiệm Jensen Huang.

Colette Kress là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn về quản trị tài chính và quan hệ với nhà đầu tư. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nguồn lực tài chính khi Nvidia mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời thường xuyên đại diện công ty giải thích kết quả hoạt động với thị trường.

Trong khi đó, Bill Dally được đánh giá cao về chuyên môn kỹ thuật và nghiên cứu điện toán. Với vai trò nhà khoa học trưởng, ông có ảnh hưởng tới định hướng phát triển các công nghệ xử lý hiệu năng cao, vốn là nền tảng để Nvidia duy trì sức cạnh tranh trong lĩnh vực AI.

Ian Buck cũng là nhân vật có vị trí quan trọng nhờ đóng góp vào hệ sinh thái CUDA. Cùng với Giám đốc Công nghệ Michael Kagan và các lãnh đạo phụ trách mạng, điện toán hiệu năng cao, Nvidia có một đội ngũ đủ năng lực duy trì nhiều hoạt động kỹ thuật và kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, điều hành một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đòi hỏi nhiều hơn khả năng quản lý từng bộ phận riêng lẻ. Người kế nhiệm Jensen Huang sẽ phải đồng thời hiểu sâu về công nghệ bán dẫn, nắm bắt xu hướng AI, duy trì quan hệ với các khách hàng lớn và xử lý những vấn đề chính sách ngày càng phức tạp giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là những năng lực mà Jensen Huang đã tích lũy trong hơn ba thập kỷ lãnh đạo Nvidia.

Một yếu tố khác khiến bài toán kế nhiệm trở nên khó khăn là vai trò của Huang trong việc tạo dựng niềm tin đối với hệ sinh thái AI. Nvidia hiện cung cấp các nền tảng điện toán phục vụ nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, đồng thời tham gia hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng AI thông qua những quan hệ hợp tác và đầu tư.

Theo Melius Research, đội ngũ lãnh đạo hiện tại có thể duy trì hoạt động của Nvidia, nhưng năng lực kết nối và sức ảnh hưởng của Jensen Huang vẫn là yếu tố khó thay thế trong việc củng cố niềm tin của thị trường.

Tuy vậy, sự phụ thuộc vào người sáng lập không đồng nghĩa Nvidia sẽ mất khả năng vận hành nếu thay CEO. Công ty vẫn sở hữu đội ngũ kỹ thuật, hệ sinh thái phần mềm, mạng lưới khách hàng và những lợi thế cạnh tranh được xây dựng trong nhiều năm. Thách thức lớn nhất sẽ nằm ở quá trình chuyển giao quyền lực và khả năng duy trì định hướng chiến lược trong giai đoạn chuyển tiếp.

Quyền lực lớn nhưng Jensen Huang không nắm quyền kiểm soát tuyệt đối

Một nghịch lý trong cơ cấu sở hữu Nvidia là Jensen Huang có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp nhưng lại không sở hữu tỷ lệ cổ phần đủ để tự quyết định tương lai của mình.

Theo dữ liệu được CNBC dẫn lại, Huang chỉ nắm giữ hơn 3% cổ phần đang lưu hành của Nvidia và là một trong 11 thành viên hội đồng quản trị. Khác với Mark Zuckerberg tại Meta, người sở hữu quyền biểu quyết vượt trội thông qua cơ cấu cổ phiếu đặc biệt, Jensen Huang không có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với các quyết định của hội đồng quản trị Nvidia.

Điều này đồng nghĩa, nếu cuộc điều tra phát hiện những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông hoặc hoạt động của doanh nghiệp, hội đồng quản trị có thể xem xét thay đổi vị trí điều hành của Huang theo các quy định quản trị hiện hành.

Timm Schulze-Melander, nhà phân tích tại Rothschild & Co. Redburn, cho rằng Jensen Huang có thể phải từ chức nếu cuộc điều tra phát hiện những vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với việc không công khai một mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khả năng thay CEO không phải kết luận tất yếu và hội đồng quản trị cần cân bằng giữa tính độc lập trong giám sát với yêu cầu duy trì sự ổn định của doanh nghiệp.

Trong khi đó, báo cáo thường niên của Nvidia không nêu riêng Jensen Huang như một nhân sự chủ chốt trong phần cảnh báo rủi ro, mà nhấn mạnh sự phụ thuộc vào đội ngũ lãnh đạo lâu năm. Công ty cũng thừa nhận việc thiếu kế hoạch kế nhiệm hiệu quả, chuyển giao kiến thức và tổ chức quá trình thay đổi lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến hoạt động hoạch định chiến lược cũng như thành công lâu dài.

Những cảnh báo này vốn là nội dung quen thuộc trong quản trị doanh nghiệp, nhưng diễn biến hiện nay khiến chúng trở nên thực tế hơn đối với Nvidia.

Bên cạnh sức ép từ nhà đầu tư, vụ việc còn có nguy cơ kéo Nvidia vào những cuộc tranh luận chính trị liên quan đến kiểm soát xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Theo CNBC, một số nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi tăng cường điều tra và xem xét những biện pháp ngăn công nghệ bán dẫn tiên tiến được sử dụng cho mục đích quân sự.

Đối với Nvidia, đây là vấn đề nhạy cảm bởi công ty đang hoạt động trong lĩnh vực chịu sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Mỹ. Jensen Huang đồng thời là một trong những nhân vật có tiếng nói lớn trong các cuộc thảo luận về chính sách AI và xuất khẩu công nghệ.

Theo Reuters, ngày 9/11, Nvidia và Jensen Huang còn đối mặt với một vụ kiện tập thể được đề xuất, trong đó các cổ đông cáo buộc doanh nghiệp không công bố đầy đủ những thông tin liên quan đến mối quan hệ của CEO và rủi ro có thể phát sinh. Đây mới là cáo buộc trong đơn kiện, chưa phải kết luận của tòa án.

Ảnh hưởng của một cuộc chuyển giao lãnh đạo tại Nvidia có thể vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp, bởi công ty hiện giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng phần cứng phục vụ AI.

Những tập đoàn công nghệ phát triển mô hình AI và xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn phụ thuộc vào khả năng cung ứng chip xử lý, hệ thống mạng và nền tảng phần mềm của Nvidia. Bất kỳ thay đổi nào làm chậm quá trình phát triển sản phẩm, mở rộng năng lực cung ứng hoặc triển khai hợp tác đều có thể tác động đến kế hoạch đầu tư của khách hàng.

Tuy nhiên, việc Jensen Huang rời vị trí CEO, nếu xảy ra, không đồng nghĩa với việc Nvidia lập tức mất vị thế công nghệ. Công ty đã xây dựng hệ sinh thái CUDA, đội ngũ nghiên cứu và quan hệ với các đối tác sản xuất trong nhiều thập kỷ. Những lợi thế này không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Như vậy, rủi ro lớn hơn nằm ở khả năng gián đoạn chiến lược trong thời điểm cạnh tranh công nghệ đang tăng tốc. Nếu quá trình thay đổi lãnh đạo kéo dài hoặc khiến nhà đầu tư nghi ngờ năng lực thực thi, các đối thủ như AMD và những doanh nghiệp phát triển chip AI riêng có thể tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần.

Đối với Việt Nam, diễn biến tại Nvidia cũng đặt ra vấn đề cần theo dõi trong quá trình phát triển hạ tầng AI và ngành công nghiệp bán dẫn.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán hiệu năng cao và ứng dụng AI cần quan tâm đến tính ổn định của nguồn cung phần cứng, chi phí triển khai và khả năng duy trì hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà cung cấp quốc tế.

Nếu bất ổn lãnh đạo tại Nvidia kéo theo thay đổi trong chính sách kinh doanh, lịch trình sản phẩm hoặc các quan hệ hợp tác, doanh nghiệp Việt Nam có thể phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng cho thấy cuộc điều tra đã làm gián đoạn hoạt động cung ứng chip Nvidia tại Việt Nam.

Vụ việc còn gợi ra bài học quản trị đối với các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Khi một nhà sáng lập đồng thời nắm vai trò định hướng công nghệ, điều hành kinh doanh và xây dựng quan hệ đối tác, doanh nghiệp có thể phát triển nhanh nhờ sự thống nhất trong quyết định. Nhưng nếu thiếu cơ chế phân quyền và kế hoạch kế nhiệm, chính ưu thế ấy có thể trở thành điểm yếu khi xảy ra biến cố nhân sự.

Trở lại với Nvidia, hội đồng quản trị hiện vẫn bày tỏ sự tin tưởng đối với Jensen Huang và chưa công bố kế hoạch thay đổi vị trí CEO. Vì vậy, những kịch bản về người kế nhiệm hiện chủ yếu là đánh giá của giới phân tích, chưa phản ánh một quyết định nhân sự chính thức.

Cuộc điều tra có thể kết thúc mà không dẫn đến thay đổi lãnh đạo, nhưng nó đã khiến một vấn đề lâu nay ít được đặt ra trở thành mối quan tâm trực tiếp của nhà đầu tư: Nvidia đã đủ sẵn sàng cho tương lai không có Jensen Huang ở vị trí điều hành cao nhất hay chưa?

Trong một ngành công nghiệp mà chu kỳ đổi mới công nghệ diễn ra nhanh và những quyết định đầu tư có thể lên tới hàng chục tỷ USD, khả năng duy trì hoạt động ổn định sau khi thay đổi lãnh đạo cũng là thước đo sức mạnh của doanh nghiệp.

Với Nvidia, câu trả lời không chỉ quyết định niềm tin của cổ đông mà còn ảnh hưởng đến cách thị trường đánh giá tính bền vững của một trong những hệ sinh thái công nghệ quan trọng nhất thế giới.