Ai sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những thách thức mới?

Trước những thay đổi của thị trường và hoạt động tiêu dùng, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Vấn đề này sẽ được thảo luận tại diễn đàn tổ chức ngày 9/11 ở Đà Nẵng.

Ngày 9/11/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Kết nối và phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Đây là hoạt động thuộc Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Diễn đàn dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đại diện Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương cùng đại diện một số cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp liên quan.

Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 9/11/2026. Nguồn: Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Thảo luận giải pháp xây dựng mạng lưới bảo vệ người tiêudùng

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Ba nội dung chính được đặt ra gồm: thực trạng và những vấn đề trong hoạt động bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội; định hướng xây dựng hệ sinh thái, mạng lưới bảo vệ người tiêu dùng trong giai đoạn mới.

Thông qua các phiên thảo luận, diễn đàn hướng tới chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện khó khăn trong quá trình triển khai công tác bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp phù hợp giữa các bên. Trong đó, hệ thống hội tại địa phương được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

Định hướng phát triển hệ thống hội bảo vệ người tiêu dùng

Buổi chiều cùng ngày, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chủ trì hội nghị với chủ đề “Ổn định và phát triển hệ thống Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh mới – Định hướng tương lai”.

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của hệ thống hội; trao đổi định hướng phát triển trong thời gian tới và ghi nhận kiến nghị từ các hội địa phương.

Các đại biểu cũng sẽ nghe tham luận về giải pháp củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động và phát huy vai trò của các hội thành viên. Đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lào Cai và tỉnh Nghệ An dự kiến chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn triển khai tại địa phương.

Thông qua diễn đàn và hội nghị, Ban tổ chức kỳ vọng tăng cường liên kết giữa Trung ương với địa phương, thúc đẩy cơ chế phối hợp thực chất giữa cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Qua đó, từng bước xây dựng mạng lưới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chuyên nghiệp, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hoạt động tiêu dùng và thương mại ngày càng đa dạng.