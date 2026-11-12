AI sắp tạo ra thêm một công ty nghìn tỷ USD

Anthropic có thể gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD sau đợt IPO. Ảnh: Bloomberg.

Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, vừa công bố mức giá dự kiến 70-78 USD/cổ phiếu cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nếu đạt mức giá cao nhất, doanh nghiệp AI có thể được định giá tới 1.410 tỷ USD, trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Theo New York Times, kế hoạch Anthropic công bố ngày 10/11 là bước tiến quan trọng trước khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq.

Mức định giá này thấp hơn kỳ vọng 2.000 tỷ USD từng được các ngân hàng đưa ra. Tuy nhiên, con số vẫn vượt mức định giá khoảng 900 tỷ USD của công ty trên thị trường tư nhân trước đó.

Anthropic dự kiến chào bán 825 triệu cổ phiếu, huy động tối đa 64,4 tỷ USD. Ngoài ra, 7 tập đoàn công nghệ lớn, bao gồm Google, Nvidia và Microsoft, đã cam kết đầu tư tổng cộng 26 tỷ USD thông qua một đợt phát hành riêng lẻ.

Tham vọng IPO giữa làn sóng hoài nghi AI

Kế hoạch của Anthropic xuất hiện khi thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại các tập đoàn công nghệ đang chi quá nhiều tiền xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển AI.

Những khoản đầu tư khổng lồ chưa chắc mang lại lợi nhuận tương xứng. Một số doanh nghiệp vì thế đã trì hoãn kế hoạch niêm yết để tránh phải chấp nhận mức định giá thấp.

Tuy nhiên, Anthropic vẫn nhận được sự quan tâm của những tổ chức tài chính lớn. Các nhà đầu tư hiện hữu như Fidelity Investments và T. Rowe Price được xem như nguồn hỗ trợ quan trọng cho thương vụ.

Cổ phiếu Anthropic dự kiến lên sàn vào ngày 19/11. Ảnh: Bloomberg.

Goldman Sachs và Morgan Stanley đảm nhiệm vai trò bảo lãnh phát hành. Công ty đang tiến hành các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư với giới tài chính Phố Wall.

Anthropic dự kiến chốt giá cổ phiếu vào ngày 18/11 và bắt đầu giao dịch trên Nasdaq ngày 19/11, với mã chứng khoán ANT.

Đáng chú ý, công ty đặt mục tiêu phân bổ khoảng 20% lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư cá nhân. Các nền tảng môi giới như Charles Schwab, Robinhood và SoFi cũng tham gia quá trình phân phối.

Đây có thể là lần đầu tiên nhà đầu tư đại chúng trực tiếp sở hữu cổ phần trong một doanh nghiệp chuyên phát triển các mô hình AI tiên tiến ở quy mô lớn.

Bài toán chi phí khổng lồ

Thành lập năm 2021 bởi các cựu nhân viên OpenAI, Anthropic nhanh chóng trở thành một trong những đối thủ lớn nhất của công ty đứng sau ChatGPT.

Doanh nghiệp do Dario Amodei điều hành tập trung phát triển Claude, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ lập trình và khách hàng doanh nghiệp.

Công cụ Claude Code đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong năm qua, giúp Anthropic thu hút thêm các khoản đầu tư từ những tổ chức tài chính lớn.

Claude tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp và lập trình. Ảnh: Bloomberg.

Theo tài liệu công bố trước IPO, doanh thu của công ty tăng từ 41 triệu USD năm 2023 lên khoảng 33 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đây là tốc độ mở rộng đáng chú ý đối với một doanh nghiệp mới hoạt động 5 năm. Tuy nhiên, Anthropic vẫn chưa có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Công ty ghi nhận khoản lỗ hoạt động khoảng 8 tỷ USD trong năm 2025. Con số này giảm xuống 1,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay.

Để duy trì tốc độ phát triển, Anthropic phải đầu tư mạnh vào hạ tầng tính toán. Doanh nghiệp đã ký nhiều thỏa thuận thuê năng lực điện toán đám mây với các đối tác lớn. Những cam kết chi tiêu dài hạn liên quan đến hạ tầng có thể lên tới gần 900 tỷ USD trong các thập kỷ tới, đặt ra áp lực tài chính đáng kể.

Đây cũng là vấn đề các nhà đầu tư dự kiến chất vấn ban lãnh đạo trong những buổi giới thiệu IPO.

Ngoài chi phí vận hành, Anthropic còn phải chứng minh khả năng cạnh tranh với các mô hình AI giá rẻ từ Trung Quốc và những sản phẩm mới của OpenAI, Google.