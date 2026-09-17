AI, robot mở hướng mới cho phẫu thuật nội soi

Tronng 2 ngày 16 và 17-9, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2026 (VASEL 2026), với chủ đề “Đổi mới công nghệ - Tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi”.

Hội nghị quy tụ hơn 700 đại biểu trong và ngoài nước, với hơn 260 báo cáo được trình bày tại 9 hội trường và 1 phiên video. Các nội dung tập trung vào những tiến bộ mới trong phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 3D và các kỹ thuật ít xâm lấn.

Nhiều báo cáo đề cập ứng dụng robot trong điều trị các bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu, sản - phụ khoa, phổi - trung thất; AI hỗ trợ quyết định lâm sàng, phân tích y văn, định vị phẫu thuật; cùng kỹ thuật dựng và in 3D phục vụ lập kế hoạch phẫu thuật các khối u phức tạp.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân (Bệnh viện Trung ương Huế) có bài trình bày tại hội nghị.

Theo các chuyên gia, AI không thay thế phẫu thuật viên mà cần được tích hợp phù hợp với kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng, kỹ thuật và y đức để phát huy hiệu quả trong điều trị.

Trong khuôn khổ VASEL 2026, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức Hội nghị Phẫu thuật Nội soi châu Á - Thái Bình Dương, lần đầu tiên diễn ra tại Huế.

Dịp này, nhiều chương trình hợp tác giữa các đơn vị y tế Việt Nam với các tổ chức, trung tâm chuyên ngành quốc tế cũng được triển khai, mở ra hướng hợp tác trong lĩnh vực ngoại khoa, phẫu thuật nội soi và robot.