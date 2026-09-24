AI, robot mở đường cho diện mạo mới của ngành đường sắt

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngành công thương đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực, nhân lực và năng lực công nghệ. Đây là nội dung được trao đổi tại tọa đàm “Ngành công thương thực hiện Nghị quyết 57: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do Tạp chí Công Thương tổ chức ngày 24/9 tại Hà Nội.