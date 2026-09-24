AI, robot mở đường cho diện mạo mới của ngành đường sắt
Trí tuệ nhân tạo (AI), robot và tự động hóa đang nhanh chóng chuyển từ những công nghệ thử nghiệm thành các giải pháp trực tiếp phục vụ vận hành, bảo trì và quản lý hạ tầng đường sắt. Đây là một trong những xu hướng nổi bật tại Triển lãm Công nghệ Giao thông InnoTrans 2026, diễn ra từ ngày 22-25/9 tại Berlin, nơi ngành đường sắt quốc tế giới thiệu những công nghệ được kỳ vọng định hình giao thông của những năm tới.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ai-robot-mo-duong-cho-dien-mao-moi-cua-nganh-duong-sat/7269.html