AI quân sự: Lằn ranh mong manh giữa bước ngoặt quân sự và thảm họa toàn cầu

Tuyên bố mở rộng hợp tác quân sự sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI quân sự) giữa Anh và Đức đã chính thức nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc quốc phòng hàng đầu châu Âu.

Dự kiến bắt đầu từ năm 2027, giới chức quân sự và các tập đoàn công nghệ của hai nước sẽ bắt tay thử nghiệm, phát triển và từng bước tích hợp AI vào lực lượng vũ trang.

Bước đi này không chỉ cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy chiến lược của NATO trước các biến động toàn cầu mà còn là dấu mốc quan trọng trong cuộc đua số hóa chiến tranh, nơi trí tuệ nhân tạo quân sự trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng bại trên không gian tác chiến hiện đại.

Trí tuệ nhân tạo trong quân sự (AI quân sự) sự là việc ứng dụng các thuật toán học máy, thị giác máy tính và phân tích dữ liệu lớn nhằm tự động hóa, tối ưu hóa các nhiệm vụ tác chiến.

Công nghệ này hoạt động dựa trên khả năng xử lý hàng triệu dữ liệu từ vệ tinh, radar, cảm biến và thiết bị bay không người lái (UAV) theo thời gian thực, điều mà bộ óc con người không thể thực hiện trong vài giây.

Từ dữ liệu thu thập được, AI xây dựng mô hình dự báo, nhận diện mục tiêu nguy hiểm và đề xuất phương án tác chiến tối ưu cho chỉ huy.

Đức và Anh đưa trí tuệ nhân tạo vào hợp tác quân sự (AI quân sự). Ảnh: 21stcenturychronicle.com

Sự hiện diện của AI mang lại những lợi thế chiến thuật chưa từng có.

AI quân sự giúp tăng tốc độ xử lý thông tin gấp hàng nghìn lần, hỗ trợ ra quyết định chính xác và giảm thiểu rủi ro cho người lính nhờ các hệ thống tự hành đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm.

Khả năng giám sát và trinh sát liên tục giúp phát hiện sớm mối đe dọa, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng thủ trước các đợt tấn công phức tạp.

Ở khía cạnh hậu cần, trí tuệ nhân tạo quân sự phân tích dữ liệu cảm biến trên khí tài để dự báo hỏng hóc trước khi sự cố xảy ra, giúp duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất với chi phí tối ưu.

Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo trongquân sự cũng là ‘con dao hai lưỡi’ mang lại những nguy cơ tiềm ẩn.

Nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ của con người, các thuật toán nhận diện mục tiêu có thể mắc sai sót dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng cho dân thường.

Anh và Đức chính thức ‘bắt tay’ đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào quân sự. Cuộc đua công nghệ số này mở ra cơ hội đột phá hay nguy cơ thảm họa chiến tranh? Ảnh minh họa/oecd.ai

Sự xuất hiện của robot sát thủ và vũ khí tự hành hoàn toàn (LAWS) gieo rắc mối lo ngại về vi phạm các chuẩn mực đạo đức và luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, nguy cơ bị tấn công mạng hoặc thao túng dữ liệu đầu vào có thể khiến hệ thống AI quân sự phản tác dụng, đưa ra sai lệch mang tính thảm họa.

Sự trỗi dậy của cuộc đua vũ trang trí tuệ nhân tạo quân sự còn nguy cơ làm mất cân bằng chiến lược toàn cầu và làm gia tăng nguy cơ xung đột ngoài tầm kiểm soát.

Quyết định phối hợp phát triển trí tuệ nhân tạo trong quân sự của Anh và Đức đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa công nghệ số trở thành trụ cột mới trong liên minh an ninh châu Âu.

Đây không đơn thuần là sự kết hợp về công nghệ hay ngân sách, mà là lời khẳng định về quyết tâm làm chủ những công nghệ tác chiến tương lai nhằm bảo vệ không gian an ninh chung.

(Theo resultsense.com, 21stcenturychronicle.com, oecd.ai)