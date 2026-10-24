AI 'phủ sóng', đế chế cung cấp ảnh Getty Images nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ

Trụ sở Getty Images ở Seattle, Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Trang web tin tức Mỹ Inc.com đưa tin, quyết định được đưa ra trong bối cảnh công ty chịu áp lực từ các khoản nợ lớn và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo hồ sơ trình tòa án, tổng tài sản và tổng nợ phải trả của Getty Images đều được ước tính trong khoảng 1-10 tỷ USD. Thủ tục theo Chương 11 cho phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong thời gian đàm phán, sắp xếp lại các nghĩa vụ tài chính dưới sự giám sát của tòa án.

Công ty đã thông báo kế hoạch nộp đơn lên Tòa án Phá sản Liên bang tại bang Delaware từ tuần trước. Động thái này diễn ra sau khi kế hoạch sáp nhập với Shutterstock, đối thủ cùng ngành, không thể hoàn tất do vướng các quy định chống độc quyền tại Anh. Thương vụ trị giá khoảng 3,7 tỷ USD được công bố vào tháng 1/2025. Thất bại của thương vụ buộc Getty Images tìm kiếm phương án tái cơ cấu khác, trong bối cảnh thị trường hình ảnh số thay đổi nhanh chóng.

Sau hơn 30 năm hoạt động, công ty đã trở thành nhà cung cấp hình ảnh và video cho nhiều hãng thông tấn, tổ chức truyền thông và doanh nghiệp trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự phát triển của các công cụ AI có khả năng tạo hình ảnh đang tạo thêm sức ép đối với mô hình kinh doanh dựa trên cấp phép sử dụng nội dung hình ảnh truyền thống.

Theo kế hoạch tái tổ chức, Getty Images dự kiến huy động tối đa 533 triệu USD vốn cổ phần mới từ các tổ chức liên quan gia đình Getty và Koch Equity Development. Gia đình Getty có mối liên hệ lâu đời với tỷ phú dầu mỏ J. Paul Getty, người gắn liền với quá trình hình thành và phát triển thương hiệu này.

Sau khi quá trình tái cơ cấu hoàn tất và công ty chuyển sang sở hữu tư nhân, các nhà đầu tư trên dự kiến nắm toàn bộ quyền sở hữu Getty Images. Bên cạnh đó, Koch Equity Development dự kiến cung cấp khoảng 143 triệu USD tài trợ để hỗ trợ hoạt động của công ty trong thời gian tái tổ chức.

Trong thông báo ngày 21/10, Getty Images cho biết đã bắt đầu lấy ý kiến chấp thuận đối với kế hoạch tái cơ cấu và đặt mục tiêu hoàn tất trước cuối năm 2026. Công ty khẳng định hoạt động kinh doanh thường nhật vẫn được duy trì trong quá trình làm thủ tục phá sản, đồng thời cam kết không để kế hoạch này làm gián đoạn quan hệ với những người đóng góp hình ảnh, khách hàng, đối tác, nhân viên và nhà cung cấp.

Trước khi nộp đơn, Getty Images đã không thanh toán khoản lãi đến hạn ngày 1/9/2026 đối với một số trái phiếu không có tài sản bảo đảm. Công ty sau đó bước vào thời gian gia hạn 30 ngày theo các điều khoản nợ liên quan. Ban lãnh đạo cho biết, Getty Images có đủ tiền mặt để trả khoản lãi này, nhưng quyết định không thanh toán nhằm chuyển sang phương án tái cơ cấu tổng thể.

Việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản đánh dấu bước chuyển trong nỗ lực giải quyết khó khăn tài chính của Getty Images, khi AI đang làm thay đổi cách hình ảnh được tạo ra, phân phối và khai thác thương mại.

Kết quả tái cơ cấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giảm gánh nặng nợ và duy trì hoạt động của công ty trên thị trường cấp phép hình ảnh toàn cầu.