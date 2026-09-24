AI phát hiện loạt tác dụng phụ ẩn của thuốc giảm cân GLP-1

Một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí khoa học Nature Health, do các chuyên gia tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) thực hiện, đã mang đến góc nhìn hoàn toàn mới về trải nghiệm thực tế của người dùng các loại thuốc giảm cân thế hệ mới.

Bằng việc ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, nhóm tác giả đã thu thập và phân tích hơn 400.000 bài đăng trên mạng xã hội Reddit trong khoảng thời gian hơn 5 năm. Kho dữ liệu khổng lồ này ghi nhận phản ánh từ gần 70.000 người sử dụng thực tế các chế phẩm chứa semaglutide và tirzepatide.

Việc áp dụng công cụ AI cùng các mô hình ngôn ngữ lớn giúp các nhà nghiên cứu xử lý và chuẩn hóa ngôn ngữ sinh hoạt thường ngày của người dân sang thuật ngữ y khoa một cách chính xác và nhanh chóng.

Mô hình AI tiên tiến đã thu thập và phân tích hơn 400.000 bài đăng về thuốc GLP-1 trên mạng xã hội Reddit trong khoảng thời gian hơn 5 năm. Ảnh: Penn Engineering

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, khoảng 44% người tham gia thảo luận báo cáo ít nhất 1 phản ứng bất lợi. Trong đó, các rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy hay táo bón chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Bên cạnh những biểu hiện thường gặp, phân tích chuyên sâu còn phát hiện nhiều triệu chứng hiếm khi xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn sử dụng hay các báo cáo thử nghiệm lâm sàng ban đầu.

Đáng chú ý, gần 4% số người báo cáo tác dụng phụ cho biết họ gặp phải tình trạng rối loạn kinh nguyệt với các biểu hiện như chảy máu giữa chu kỳ, kinh nguyệt ra nhiều hoặc không đều.

Ngoài ra, hàng nghìn tài khoản Reddit còn chia sẻ về các phản ứng liên quan đến biến đổi thân nhiệt như cảm giác ớn lạnh, bốc hỏa, lạnh bất thường và tình trạng mệt mỏi kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Một bộ phận người dùng cũng đề cập đến các vấn đề sức khỏe tâm thần như lo âu hay mất ngủ.

Giải thích về cơ chế sinh học đằng sau những phản ứng này, các nhà khoa học cho biết dòng thuốc giảm cân GLP-1 tác động trực tiếp lên vùng dưới đồi của não bộ. Đây là khu vực chịu trách nhiệm kiểm soát cảm giác thèm ăn, điều hòa hormone, chức năng sinh sản cũng như nhiệt độ cơ thể.

Việc sụt cân quá nhanh trong thời gian ngắn cùng sự sụt giảm nồng độ estrogen ở nữ giới khi lượng mỡ cơ thể thay đổi cũng được cho là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến hiện tượng rối loạn kinh nguyệt hay mệt mỏi.

Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng, kết quả từ mạng xã hội hiện chỉ mang tính chất phát hiện tín hiệu cảnh báo chứ chưa đủ cơ sở để khẳng định quan hệ nguyên nhân và kết quả. Cộng đồng người dùng Reddit có đặc điểm trẻ tuổi, chủ yếu là nam giới và sống tại Mỹ nên không thể đại diện hoàn toàn cho toàn bộ bệnh nhân trên toàn cầu.

Tuy nhiên, phương pháp lắng nghe mạng xã hội bằng AI đang chứng minh ưu thế vượt trội về tốc độ, giúp ngành y tế sớm nắm bắt những lo ngại thực tế của người bệnh thay vì chỉ phụ thuộc vào quy trình thử nghiệm lâm sàng vốn kéo dài nhiều năm.

Trước những thông tin này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân đang sử dụng thuốc giảm cân không nên tự ý ngừng điều trị nhưng cần chủ động trao đổi với bác sĩ khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường.

Việc lắng nghe cơ thể kết hợp với sự tư vấn chuyên môn từ các y bác sĩ sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt các tác dụng phụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình điều trị.