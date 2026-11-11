Ái nữ nhà tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Masan trị giá hơn 600 tỷ đồng

Thu xếp vốn cá nhân, giảm tỷ lệ sở hữu trực tiếp của gia đình

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới người nội bộ là bà Nguyễn Yến Linh, con gái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang và Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Yến.

Cụ thể, bà Nguyễn Yến Linh vừa đăng ký bán ra toàn bộ gần 8,5 triệu cổ phiếu MSN đang nắm giữ nhằm thu xếp vốn đầu tư cho dự án kinh doanh cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 13/11/2026.

Chốt phiên ngày 10/11 ở mức giá 72.600 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu của bà Yến Linh có giá trị thị trường hơn 600 tỷ đồng. Nếu hoàn tất giao dịch này, bà Yến Linh sẽ chính thức không còn là cổ đông tại Masan.

Theo bản công bố thông tin, bà Yến Linh cùng bố mẹ hiện nắm giữ tổng cộng gần 59,4 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 3,91% vốn điều lệ công ty. Trong đó, bà Nguyễn Hoàng Yến nắm tỷ lệ lớn nhất với 3,35% vốn, còn Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang chỉ trực tiếp sở hữu 18 cổ phiếu. Việc bà Yến Linh thoái toàn bộ vốn sẽ đưa tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của gia đình vị tỷ phú này từ mức 3,91% về 3,35% vốn.

Trên thực tế, phần lớn quyền sở hữu của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tại Masan được nắm giữ gián tiếp qua hai pháp nhân liên quan là CTCP Masan (nắm 25,29% vốn) và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương (nắm 12,88% vốn).

Tính đến tối ngày 10/11, ông Nguyễn Đăng Quang là một trong 8 tỷ phú USD của Việt Nam với khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.221 trên thế giới và đứng thứ 8 trong nước.

Ông Nguyễn Đăng Quang.

Biến động nhân sự cấp cao

Động thái bán toàn bộ cổ phiếu của con gái Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý III/2026 của Tập đoàn Masan ghi nhận nhiều khởi sắc. Trong quý vừa qua, tập đoàn đạt doanh thu thuần 36.981 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (lợi nhuận ròng) đạt 3.671 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.042 tỷ đồng, gấp 3,1 lần kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2025.

Theo giải trình từ phía Masan, đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự cải thiện hoạt động tại các đơn vị thành viên, đặc biệt là Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) hưởng lợi từ bối cảnh giá vonfram tăng mạnh, kết hợp với mức tăng trưởng ổn định từ các mảng tiêu dùng và bán lẻ.

Ở một diễn biến khác, Masan vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao với hiệu lực từ ngày 2/11/2026. Nhân sự đầu tiên là ông David Tan Wei Ming, người được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn.

Ông David Tan sinh năm 1980, mang quốc tịch Singapore, có bằng cử nhân kinh tế và cử nhân nghệ thuật. Trước khi đảm nhận vị trí điều hành này, ông đã có hơn 7 năm tham gia HĐQT Masan với tư cách thành viên độc lập từ tháng 4/2019 và vừa được tái bổ nhiệm vào tháng 4/2024 cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Để chuyển sang vai trò mới, HĐQT Masan đã chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của ông, đồng thời sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bằng hình thức lấy ý kiến văn bản.

Trên cương vị mới, ông David Tan chịu trách nhiệm phụ trách các sáng kiến chiến lược của tập đoàn, tập trung vào việc đơn giản hóa cấu trúc tổ chức, xây dựng chiến lược phân bổ vốn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường ngoài Việt Nam.

Nhân sự cấp cao thứ hai được bổ nhiệm là ông Rob Chang trong vai trò Giám đốc Nhân sự Tập đoàn. Với hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tập đoàn công nghệ quốc tế, ông Rob Chang được giao phụ trách triển khai mô hình Bản sao số Nhân sự Masan (Masan HR Digital Twin).

Đây là mô hình ứng dụng dữ liệu để phản ánh toàn diện hoạt động của tổ chức từ từng vị trí, quy trình làm việc cho đến kết quả đầu ra, qua đó hỗ trợ cập nhật thông tin và theo dõi hiệu suất nhân sự theo thời gian thực thay vì phụ thuộc vào các kỳ đánh giá định kỳ.

Phía Masan cho biết mô hình này hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị tạo ra trên mỗi nhân sự, đồng thời giúp mở rộng quy mô hoạt động mà không làm gia tăng tương ứng các tầng nấc quản lý.