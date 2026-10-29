Ái nữ nhà Quyền Linh xuất hiện giữa phố Hàn, nhan sắc xinh như nàng thơ, gu thời trang ngày càng cuốn hút

Ái nữ nhà Quyền Linh khoe nhan sắc ngọt ngào giữa phố Hàn

Mai Thảo Ngọc, thường được gọi bằng biệt danh Hạt Dẻ, là con gái út của MC Quyền Linh. Từ lâu, cô đã nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn và những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Càng trưởng thành, Hạt Dẻ càng thể hiện rõ phong cách thời trang riêng, không chỉ gắn bó với những bộ trang phục nhẹ nhàng mà còn thử nghiệm cách phối đồ hiện đại, phù hợp với lứa tuổi.

Mới đây, con gái út Quyền Linh tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc. Giữa khung cảnh đường phố nhộn nhịp, những cửa hàng thời trang và các biển quảng cáo lớn, Hạt Dẻ xuất hiện với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Cô lựa chọn chiếc váy ngắn màu tím lavender ôm dáng, kết hợp cùng áo cardigan đỏ nổi bật. Cách phối hai gam màu tạo sự tương phản thú vị, giúp bộ trang phục có điểm nhấn mà vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính.

Thay vì lựa chọn giày cao gót để tôn dáng, Hạt Dẻ đi sneaker đỏ có sọc trắng, kết hợp với tất trắng cổ ngắn. Chi tiết này khiến tổng thể trở nên năng động, phù hợp với việc đi bộ và khám phá thành phố. Cô hoàn thiện trang phục bằng chiếc túi đeo vai màu nâu sẫm, tạo sự cân bằng giữa các gam màu nổi bật. Dù sử dụng những món đồ quen thuộc, cách kết hợp của Hạt Dẻ vẫn mang đến diện mạo hài hòa, có nét riêng.

Trong loạt ảnh, ái nữ nhà Quyền Linh để tóc dài uốn sóng nhẹ và lựa chọn phong cách trang điểm tự nhiên. Có lúc cô tạo dáng trước những biển quảng cáo, lúc lại đứng giữa đường phố hoặc chụp ảnh bên các luống hoa. Những biểu cảm nhẹ nhàng xen lẫn nét tinh nghịch khiến bộ ảnh mang không khí thoải mái của một chuyến du lịch. Đặc biệt, những khung hình chụp toàn thân giúp Hạt Dẻ khoe đôi chân thon cùng vóc dáng cân đối, tạo cảm giác thanh thoát khi diện váy ngắn.

Không chỉ có những bức ảnh được tạo dáng chỉn chu, Hạt Dẻ còn chia sẻ các khoảnh khắc mua sắm và khám phá Hàn Quốc. Cô xuất hiện với nhiều túi đồ trên tay, trong đó có túi của Olive Young, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân nổi tiếng tại xứ kim chi. Hình ảnh cô cầm gói đồ ăn vặt Hello Kitty cũng tạo thêm nét đáng yêu cho loạt ảnh. Những khoảnh khắc giản dị này giúp bộ ảnh trở nên gần gũi, thay vì chỉ tập trung vào trang phục và ngoại hình.

Phong cách thời trang ngày càng trưởng thành của con gái út MC Quyền Linh

Là con gái của một MC nổi tiếng, Hạt Dẻ nhận được sự quan tâm từ công chúng ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, những năm gần đây, cô ngày càng được chú ý nhờ sự thay đổi về ngoại hình và phong cách cá nhân. Nếu trước kia Hạt Dẻ thường xuất hiện với những bộ trang phục đơn giản, mang nét ngọt ngào, thì hiện tại cô đã linh hoạt hơn trong cách lựa chọn kiểu dáng và màu sắc. Dù vậy, vẻ nữ tính và sự trẻ trung vẫn là những yếu tố dễ nhận thấy trong phong cách của cô.

Bộ trang phục tại Hàn Quốc là một ví dụ cho sự kết hợp giữa nét dịu dàng và tinh thần thời trang đường phố. Chiếc váy ôm dáng tạo điểm nhấn cho hình thể, áo cardigan màu đỏ mang đến vẻ nổi bật, còn sneaker giúp tổng thể không quá điệu đà. Đây cũng là công thức phối đồ có tính ứng dụng cao, phù hợp với những cô gái trẻ muốn mặc đẹp khi đi chơi hoặc du lịch mà vẫn bảo đảm sự thoải mái khi di chuyển.

Điểm đáng chú ý trong phong cách của Hạt Dẻ là cô không sử dụng quá nhiều phụ kiện. Thay vào đó, trang phục được tạo điểm nhấn bằng màu sắc và phom dáng. Chiếc túi nâu sẫm đóng vai trò cân bằng tổng thể, trong khi mái tóc uốn sóng và lối trang điểm nhẹ giúp giữ được vẻ tự nhiên. Chính cách lựa chọn này khiến cô trông nổi bật giữa phố đông mà không cần những thiết kế quá phức tạp.

Ngoài những bộ trang phục nữ tính, Hạt Dẻ còn cho thấy sự yêu thích đối với phong cách năng động, phù hợp với sinh hoạt thường ngày. Cô có thể diện váy ngắn, áo khoác mỏng và giày thể thao trong cùng một bộ đồ, vừa tôn dáng vừa tạo cảm giác thoải mái. Sự linh hoạt ấy giúp hình ảnh của con gái út Quyền Linh trở nên đa dạng hơn, đồng thời phản ánh quá trình định hình gu thẩm mỹ cá nhân khi trưởng thành.

Loạt ảnh mới tại Hàn Quốc một lần nữa khiến Hạt Dẻ trở thành tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào và phong cách thời trang trẻ trung. Không cần những món đồ quá cầu kỳ, cô vẫn tạo được sức hút với cách phối màu có điểm nhấn, vóc dáng cân đối và thần thái tự nhiên. Qua từng lần xuất hiện, con gái út MC Quyền Linh đang cho thấy sự trưởng thành trong hình ảnh, từ cô bé được công chúng biết đến qua gia đình đến một thiếu nữ có phong cách riêng.