Ái nữ nhà MC nổi tiếng Vbiz đẹp như công chúa ở tuổi 20, cao 1m71, đang học trường đại học có học phí đắt đỏ

Mới đây, Mai Thảo Linh, thường được biết đến với biệt danh Lọ Lem, chia sẻ loạt ảnh mới trên trang Facebook cá nhân. Trong khung cảnh cây cối xanh mướt, con gái lớn của MC Quyền Linh xuất hiện với chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng, mái tóc xoăn bồng bềnh cùng lối trang điểm tự nhiên. Bộ ảnh mang màu sắc lãng mạn, khiến cô được nhiều người ví như công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Đi kèm loạt ảnh, Lọ Lem viết dòng chú thích ngắn gọn: “Lạc giữa miền xanh”. Không lựa chọn trang phục cầu kỳ hay cách tạo dáng sắc sảo, cô ghi điểm bằng vẻ ngoài trong trẻo, nụ cười dịu dàng và những biểu cảm tự nhiên trước ống kính. Phong cách nữ tính vốn gắn liền với Thảo Linh tiếp tục được thể hiện rõ trong bộ ảnh lần này.

Bên cạnh những khoảnh khắc giữa thiên nhiên, Lọ Lem còn gây chú ý với loạt ảnh mang không khí mùa thu Hàn Quốc. Giữa khung cảnh lá cây chuyển màu, cô lựa chọn trang phục trẻ trung, tạo nên hình ảnh khác biệt nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào quen thuộc. Những bức ảnh cũng cho thấy sự thay đổi về phong cách của Thảo Linh khi bước vào tuổi trưởng thành.

Nhan sắc tuổi 20 của con gái MC Quyền Linh được ví như công chúa

Mai Thảo Linh sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô có em gái là Mai Thảo Ngọc, thường được gọi bằng biệt danh Hạt Dẻ. Từ khi còn nhỏ, hai chị em đã nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện hoặc trong những hình ảnh gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ở tuổi 20, Lọ Lem sở hữu chiều cao khoảng 1,71m, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt hài hòa. Cô thường lựa chọn phong cách thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch, ưu tiên những thiết kế tôn nét nữ tính. Từ váy dài thướt tha, trang phục đời thường đến những bộ cánh khi tham dự sự kiện, Thảo Linh đều thể hiện gu thẩm mỹ riêng.

Không chỉ thu hút sự chú ý trong những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, con gái Quyền Linh còn được yêu thích qua các khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày. Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ hình ảnh cắm hoa, nấu ăn, chăm sóc cây cối, chơi nhạc cụ và vẽ tranh. Những hoạt động này góp phần tạo nên hình ảnh một cô gái trẻ có nhiều sở thích, yêu nghệ thuật và dành thời gian chăm chút cuộc sống cá nhân.

Dù được nhiều người nhận xét có ngoại hình phù hợp với các cuộc thi sắc đẹp, Lọ Lem hiện chưa công bố kế hoạch tham gia đấu trường nhan sắc. Cô chủ yếu tập trung vào việc học, phát triển bản thân và những công việc phù hợp với định hướng riêng.

Học tại RMIT, có thu nhập riêng từ năm 18 tuổi

Bên cạnh nhan sắc, việc học tập và khả năng tự lập của Lọ Lem cũng là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Cô hiện theo học ngành kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam. Trước đó, Thảo Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (Anh) nhưng lựa chọn tiếp tục học tập tại Việt Nam để gần gia đình.

Song song với việc học, Lọ Lem phát triển công việc sáng tạo nội dung, tham gia chụp ảnh và hợp tác quảng bá cho một số thương hiệu. Với lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, cô có cơ hội tiếp cận các hoạt động thương mại từ khá sớm.

MC Quyền Linh từng chia sẻ rằng con gái lớn bắt đầu kiếm tiền khi mới 18 tuổi và có khả năng tự trang trải học phí cùng nhiều nhu cầu cá nhân. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến con trưởng thành, biết chủ động trong công việc và cuộc sống.

Được biết đến từ nhỏ nhờ danh tiếng của bố mẹ, Lọ Lem hiện dần xây dựng hình ảnh riêng khi bước sang tuổi 20. Từ những bộ ảnh mang phong cách công chúa đến việc theo đuổi học tập và công việc, con gái lớn của MC Quyền Linh tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng trong hành trình trưởng thành.