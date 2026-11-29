Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh đời thường của con gái Tuệ An (tên thân mật là Titi). Trong trang phục đồ ngủ giản dị, cô bé thoải mái tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính của mẹ.

Nàng hậu hài hước tiết lộ để thực hiện bộ ảnh này, cô phải “trả phí 5 phút xem siêu nhân” cho con gái. Những khoảnh khắc gần gũi của hai mẹ con nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

Con gái Đỗ Mỹ Linh càng lớn càng đáng yêu, lanh lợi

Dù sinh trưởng trong gia đình có điều kiện, Tuệ An không xuất hiện quá thường xuyên trên mạng xã hội. Đỗ Mỹ Linh chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi, học tập và sinh hoạt của con.

Bên cạnh gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng, cô bé còn gây ấn tượng với cách trò chuyện tự nhiên và những màn đối đáp ngộ nghĩnh.

Trong một lần được mẹ hỏi xinh giống ai, Titi lập tức trả lời rằng mình giống bố Quang. Dù được mẹ gợi ý, cô bé vẫn không thay đổi câu trả lời, khiến màn trò chuyện giữa hai mẹ con trở nên thú vị.

Ở tuổi lên 3, Tuệ An đã làm quen với các con số thông qua những trò chơi cùng mẹ. Trong một đoạn video được chia sẻ trước đó, cô bé có thể đếm từ 1 đến 10, thậm chí phát hiện khi mẹ cố tình đọc sai.

Thay vì tạo áp lực học tập, Đỗ Mỹ Linh kết hợp việc dạy con với các hoạt động vui chơi hằng ngày, tạo cơ hội để bé khám phá và bộc lộ cá tính.

Cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh sau khi kết hôn với thiếu gia nhà bầu Hiển

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang theo học tại Đại học Ngoại thương. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái với dự án Cõng điện lên bản.

Sau khi đăng quang, người đẹp thử sức ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, biên tập viên truyền hình và kinh doanh thời trang.

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của bầu Hiển. Tháng 7/2023, cặp đôi chào đón con gái Tuệ An.

Từ khi lập gia đình, nàng hậu hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí để dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh đời thường bên chồng và con gái.

Những khoảnh khắc cùng con vui chơi, học tập hay ghi lại các dấu mốc trưởng thành cũng mang đến một hình ảnh gần gũi, giản dị của Hoa hậu Việt Nam 2016 trong vai trò làm mẹ.

Bé Titi gây sốt mạng với những khoảnh khắc ngộ nghĩnh khi học toán cùng mẹ - Nguồn: FB Đỗ Mỹ Linh