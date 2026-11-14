Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa sinh con lần 5

oyce Phạm hạnh phúc đón con thứ 5, bé Jayven, chào đời ngày 14/11.

Trưa 14/11, Joyce Phạm, con gái lớn của đại gia Minh Nhựa, chia sẻ loạt hình ảnh trong bệnh viện, xác nhận đã sinh con thứ 5. Em bé được đặt tên là Jayven, trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình.

Trong bài đăng trên Instagram, Joyce Phạm cho biết cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong lần vượt cạn thứ 5, từ vui vẻ, lo lắng đến bật khóc vì đau. Dù đã có kinh nghiệm sinh nở 4 lần trước đó, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và sợ hãi.

Theo chia sẻ của Joyce, lần sinh này khiến các thành viên trong gia đình đặc biệt lo lắng vì những rủi ro có thể xảy ra. Cô cho biết bản thân cũng phải tự động viên để giữ bình tĩnh, chỉ mong hai mẹ con đều khỏe mạnh, bình an.

Khi nghe tiếng con khóc chào đời và được ôm em bé vào lòng, Joyce vẫn xúc động như lần đầu làm mẹ. Cô gửi lời cảm ơn gia đình vì luôn ở bên chăm sóc, động viên trong suốt thai kỳ và đặc biệt nhắc đến chồng, người đã đồng hành cùng cô qua cả 5 lần sinh nở.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người theo dõi gửi lời chúc mừng đến gia đình Joyce Phạm.

Con gái đại gia Minh Nhựa Joyce Phạm vượt cạn thành công.

Trước đó một ngày, cô cũng đăng ảnh bên chồng là Tâm Nguyễn tại bệnh viện, kèm dòng trạng thái: "Một chiếc mẹ bầu 39 tuần chuẩn bị tốt nghiệp lần thứ 5".

Hôm 1/6, Joyce Phạm lần đầu thông báo mang thai lần thứ 5. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, cô chia sẻ niềm vui khi gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới, đồng thời gọi em bé là "phép màu nhỏ".

Joyce Phạm, tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999, là con gái lớn của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa). Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí và hoạt động trên mạng xã hội với vai trò influencer.

Joyce Phạm kết hôn với Nguyễn Phước Thành Tâm (sinh năm 1997) vào tháng 9/2019, sau thời gian hẹn hò. Chồng cô cũng là gương mặt được chú ý trong cộng đồng rich kid TP.HCM.

Trước Jayven, cặp đôi đã có 4 người con, lần lượt là Jayden (sinh tháng 3/2020), Jayla (năm 2022), Jayson (cuối tháng 6/2024) và Jayric (tháng 6/2025).

Hoàng Hoàng