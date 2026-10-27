Ái nữ của đại gia Lê Thanh Thản chèo lái 65 khách sạn Mường Thanh phát triển ra sao?

Từ thực tập sinh đến chiếc ghế Tổng Giám đốc ở tuổi 26

Sinh năm 1987, bà Lê Thị Hoàng Yến là con gái đầu của ông Lê Thanh Thản, nhà sáng lập Tập đoàn Mường Thanh. Trước khi trở về Việt Nam, bà từng có khoảng bảy năm học tập tại Anh và tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến tài chính tại Đại học Birmingham.

Khi về nước, thay vì bước ngay vào vị trí điều hành cấp cao, bà bắt đầu tiếp cận hoạt động kinh doanh của gia đình thông qua công việc thực tập quản lý tại một khách sạn thuộc hệ thống Mường Thanh. Đây được xem là bước khởi đầu giúp bà làm quen với lĩnh vực dịch vụ lưu trú vốn không phải là định hướng nghề nghiệp ban đầu của mình.

Ái nữ của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản - Lê Thị Hoàng Yến, hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Mường Thanh.

Đến năm 2013, khi mới khoảng 26 tuổi, bà Lê Thị Hoàng Yến chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Mường Thanh. Quá trình chuyển giao vai trò quản lý cho thế hệ kế cận diễn ra đúng vào giai đoạn chuỗi khách sạn này bắt đầu đẩy mạnh tốc độ mở rộng quy mô.

Từ thời điểm đó, công việc của nữ Tổng Giám đốc không chỉ dừng lại ở khâu vận hành từng cơ sở riêng lẻ mà bao quát nhiều công đoạn trong quá trình phát triển dự án, từ lựa chọn địa điểm, lập kế hoạch đầu tư, thiết kế, xây dựng cho đến tổ chức vận hành và quản trị toàn hệ thống.

Chuẩn hóa mô hình quản trị và liên tục mở rộng quy mô chuỗi khách sạn

Một trong những thay đổi đáng chú ý được Tập đoàn Mường Thanh ghi nhận dưới thời Tổng Giám đốc Lê Thị Hoàng Yến là việc thành lập Văn phòng Tập đoàn và áp dụng mô hình quản lý dọc - chéo.

Theo thông tin do doanh nghiệp công bố, mô hình này được triển khai từ năm 2012 nhằm chuẩn hóa hoạt động của toàn hệ thống trong bối cảnh số lượng khách sạn ngày càng gia tăng.

Cách thức tổ chức này kết hợp chặt chẽ hai tầng quản lý, trong đó mỗi khách sạn đều có bộ máy vận hành độc lập, còn các bộ phận chuyên môn ở cấp tập đoàn sẽ phụ trách giám sát và thống nhất tiêu chuẩn chung trên toàn chuỗi.

Mường Thanh Luxury Ninh Bình.

Song song với việc kiện toàn bộ máy tổ chức, Tập đoàn Mường Thanh dưới sự điều hành của bà Lê Thị Hoàng Yến cũng đặc biệt chú trọng thu hút đội ngũ nhân sự từng làm việc tại các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, bà Yến từng nhấn mạnh việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng là một trong những yếu tố then chốt để doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô nhanh chóng nhưng vẫn duy trì được tiêu chuẩn vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, quan điểm kinh doanh của Mường Thanh cũng được định hình rõ nét thông qua việc cung cấp dịch vụ lưu trú với mức giá cạnh tranh, đồng thời mở rộng sự hiện diện tại cả những thị trường du lịch trọng điểm lẫn các địa phương đang trên đà phát triển du lịch.

Mới đây nhất, vào ngày 25/10/2026, khách sạn Mường Thanh Luxury Ninh Bình đã chính thức khai trương, đánh dấu cột mốc cơ sở thứ 65 trong hành trình phát triển của hệ thống Mường Thanh Hospitality.

Tọa lạc tại tỉnh Ninh Bình, công trình này được trang bị 292 phòng nghỉ tiện nghi cùng hệ thống dịch vụ đồng bộ, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ ẩm thực, nghỉ dưỡng đến tổ chức hội nghị và sự kiện.

Động thái đưa vào hoạt động cơ sở lưu trú mới diễn ra trong bối cảnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên mức 6.000 tỷ đồng với toàn bộ phần vốn tăng thêm đều được góp bằng tiền mặt từ nguồn vốn tư nhân.

Ông Lê Thanh Thản và các đại biểu tham dự lễ khánh thành Mường Thanh Luxury Ninh Bình.