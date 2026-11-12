Ái nữ Chủ tịch Masan thoái vốn thu 610 tỷ đồng, lợi nhuận tập đoàn bứt phá mạnh mẽ

Ái nữ Chủ tịch thoái toàn bộ vốn và biến động nhân sự cấp cao

Bà Nguyễn Yến Linh là cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan vừa chính thức thông báo đăng ký chuyển nhượng gần 8,5 triệu cổ phiếu MSN. Giao dịch này được thực hiện với mục đích thu xếp nguồn vốn phục vụ các dự án đầu tư kinh doanh cá nhân. Theo kế hoạch công bố, toàn bộ khối lượng cổ phiếu khổng lồ này sẽ được giao dịch theo phương thức thỏa thuận vào ngày 13/11/2026.

Dựa trên mức thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11/2026 là 71.800 đồng mỗi cổ phiếu, ước tính cá nhân này sẽ thu về khoảng 610 tỷ đồng từ việc bán ra cổ phiếu. Nếu đợt chuyển nhượng diễn ra thành công trọn vẹn, bà Nguyễn Yến Linh sẽ không còn là cổ đông của doanh nghiệp. Trong khi đó, hai cổ đông nội bộ có liên quan trực tiếp là cha mẹ bà bao gồm ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan và vợ là bà Nguyễn Hoàng Yến vẫn đang trực tiếp nắm giữ 50,9 triệu cổ phiếu MSN, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,35%.

Cùng thời điểm cơ cấu cổ đông xuất hiện biến động lớn, Tập đoàn Masan cũng công bố các quyết định quan trọng định hình bộ máy điều hành mới. Từ ngày 2/11/2026, ông David Tan Wei Ming chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn, trong khi ông Rob Chang được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhân sự Tập đoàn. Trước đó vào ngày 30/10/2026, ông David Tan đã thôi giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo nghị quyết đã được phê duyệt.

Lợi nhuận chín tháng vượt 10 ngàn tỷ đồng bám sát mục tiêu cả năm

Kế hoạch chốt lời của cổ đông nội bộ diễn ra vào thời kỳ Tập đoàn Masan ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Trong quý 3 năm 2026, doanh nghiệp đạt mức doanh thu hơn 37.079 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng bứt phá mạnh mẽ khi đạt xấp xỉ 4.552 tỷ đồng, tăng tới 144% so với quý 3 năm ngoái.

Sức tăng trưởng duy trì liên tục qua các quý đã đẩy kết quả lũy kế chín tháng đầu năm 2026 lên các cột mốc mới. Tổng doanh thu của Tập đoàn Masan đạt 89.350,5 tỷ đồng, tăng trưởng 52,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế lũy kế chạm mốc 10.325,5 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng vọt 131% so với thành tích của chín tháng đầu năm 2025.

Kết quả kinh doanh khả quan này tạo tiền đề vững chắc để doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Bước vào năm tài chính 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 105.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.500 tỷ đồng. Với thành tích đạt được chỉ sau chín tháng hoạt động, Tập đoàn Masan đã hoàn thành 85,1% chỉ tiêu doanh thu và xuất sắc chạm mức 89,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm, mở ra cơ hội lớn để vượt xa mục tiêu tài chính đề ra.