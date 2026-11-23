Một hệ thống AI có thể chuyển lời nói thành văn bản với độ chính xác cao, nhưng nếu mất quá nhiều thời gian xử lý hoặc đòi hỏi hạ tầng tốn kém, hiệu quả ứng dụng trong doanh nghiệp vẫn bị hạn chế.

Đặc biệt, với những nhu cầu như ghi chép cuộc họp, xử lý hội thoại hoặc tổng hợp thông tin, công nghệ không chỉ cần nhận dạng tốt tên riêng, thuật ngữ chuyên ngành hay lời nói tự nhiên mà còn phải đáp ứng yêu cầu về thời gian phản hồi và tài nguyên tính toán.

Đội ngũ kỹ thuật SotaTek trong một buổi trao đổi chuyên môn, hướng đến phát triển các giải pháp AI phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, mô hình có quy mô lớn hơn không đồng nghĩa với hiệu quả cao hơn trong mọi trường hợp. Bài toán đặt ra cho các đơn vị phát triển AI là lựa chọn và tối ưu mô hình sao cho cân bằng được chất lượng nhận dạng, tốc độ xử lý và chi phí vận hành.

SotaTek tối ưu từ mô hình đến quy trình xử lý

Từ yêu cầu đó, SotaTek tiếp cận công nghệ nhận dạng tiếng Việt không chỉ ở khâu huấn luyện mô hình, mà còn ở cách tổ chức xử lý và triển khai hệ thống. Ở cấp độ mô hình, doanh nghiệp sử dụng kiến trúc nền mã nguồn mở, kết hợp huấn luyện bổ sung và tinh chỉnh cho các đặc điểm của tiếng Việt. Cách tiếp cận này cho phép tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ nhận dạng cụ thể, thay vì phải phát triển toàn bộ mô hình từ đầu.

Tuy nhiên, lựa chọn mô hình chỉ là một phần của bài toán. Khi đưa AI vào sử dụng, đội ngũ kỹ thuật còn phải tính đến yêu cầu phần cứng và khả năng duy trì hoạt động của hệ thống. Điều này được thể hiện qua SotaSpeech, công nghệ nhận dạng tiếng Việt có khoảng 909 triệu tham số. Quy mô mô hình và cấu hình triển khai được xác định theo hướng chuyên biệt cho nhiệm vụ nhận dạng giọng nói, thay vì chạy theo số lượng tham số.

SotaSpeech v2.5, công nghệ AI nhận dạng giọng nói được SotaTek tinh chỉnh và tối ưu cho tiếng Việt.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cách hệ thống xử lý thông tin. Trong một cuộc họp, doanh nghiệp không chỉ cần biết nội dung được nói ra, mà còn cần xác định ai đang phát biểu và phát biểu vào thời điểm nào. Thay vì xem đây là những bước xử lý hoàn toàn tách biệt, công nghệ do SotaTek phát triển có khả năng thực hiện đồng thời ba tác vụ trong cùng một lượt xử lý: chuyển lời nói thành văn bản, phân tách người nói và căn chỉnh mốc thời gian.

Nhờ đó, kết quả nhận dạng không đơn thuần là một đoạn văn bản dài, mà còn đi kèm thông tin về lượt phát biểu và thời điểm tương ứng, tạo dữ liệu đầu vào có cấu trúc cho các ứng dụng xử lý hội thoại. Đây cũng là một hướng tiếp cận trong quá trình phát triển các giải pháp AI của SotaTek, kết nối công nghệ lõi với những nhu cầu ứng dụng cụ thể.

Từ hiệu năng AI đến hiệu quả vận hành doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, nhận dạng giọng nói chỉ là bước đầu của quá trình xử lý thông tin. Một bản ghi có nhiều lỗi sẽ làm tăng thời gian rà soát, trong khi tốc độ xử lý chậm có thể trì hoãn các công việc tiếp theo. Vì vậy, hiệu quả ứng dụng AI cần được đánh giá trên cả chất lượng đầu ra, thời gian xử lý và nguồn lực vận hành.

NoteX Enterprise là một ví dụ về cách công nghệ nhận dạng tiếng Việt được kết nối với nhu cầu thực tế, từ chuyển lời nói thành văn bản đến tổng hợp nội dung và tạo biên bản cuộc họp. Bên cạnh đó, khả năng triển khai trên hạ tầng tại Việt Nam mang đến thêm lựa chọn cho các doanh nghiệp có yêu cầu riêng về quản trị dữ liệu và môi trường vận hành.

Với SotaTek, phát triển AI vì thế không dừng ở việc tinh chỉnh mô hình, mà còn bao gồm thiết kế hệ thống, tối ưu tài nguyên và tích hợp công nghệ vào quy trình nghiệp vụ. Một giải pháp AI hiệu quả không chỉ cần nhận dạng đúng, mà còn phải xử lý kịp thời và vận hành với chi phí phù hợp.