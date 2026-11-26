Ngày 25/11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã chấp thuận có điều kiện đề xuất của SpaceX về việc triển khai Starmind - hệ thống gồm tối đa 1 triệu vệ tinh đóng vai trò như các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Đây là lần đầu tiên cơ quan này cấp phép cho một chòm vệ tinh có chức năng xử lý dữ liệu ngoài không gian.

Theo quyết định phê duyệt, các vệ tinh sẽ vận hành ở độ cao từ 500-1.002km và truyền tải dữ liệu thông qua liên kết quang học. Về lộ trình triển khai, SpaceX phải đưa vệ tinh đầu tiên vào hoạt động trước tháng 11/2033, đạt mốc tối thiểu 100.000 vệ tinh trước tháng 11/2035 và hoàn thành 50% quy mô được cấp phép trước tháng 11/2038.

Trung tâm dữ liệu không gian. Ảnh minh hoạ.

1 triệu vệ tinh SpaceX: Vì sao Mỹ muốn đưa trung tâm dữ liệu AI lên vũ trụ?

Theo Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), trung tâm dữ liệu ngoài không gian có tiềm năng giảm nhu cầu điện, nước và đất đai của hạ tầng tính toán trên Trái Đất.

Lợi thế lớn nhất của trung tâm dữ liệu ngoài không gian là khả năng khai thác nguồn năng lượng Mặt Trời dồi dào mà không chịu chi phối bởi thời tiết hay hạ tầng lưới điện mặt đất.

Ở những quỹ đạo phù hợp, vệ tinh có thể hứng ánh sáng Mặt Trời gần như liên tục để tự cấp điện cho các thiết bị tính toán. Mô hình này đồng thời giải phóng đáng kể áp lực về quỹ đất và nguồn nước - hai tài nguyên đang ngày càng cạn kiệt trước đà mở rộng của các trung tâm dữ liệu AI.

Bên cạnh bài toán năng lượng, ưu thế còn nằm ở khả năng xử lý dữ liệu tại chỗ. Thay vì gửi toàn bộ dữ liệu thô từ vệ tinh viễn thám hay kính thiên văn về Trái Đất, hệ thống có thể phân tích và chắt lọc thông tin ngay trên quỹ đạo, giúp giảm tải đáng kể dung lượng đường truyền.

Với SpaceX, Starmind là đòn bẩy phát huy lợi thế kép từ công nghệ phóng tên lửa và vận hành vệ tinh. Nền tảng tái sử dụng tầng một của Falcon 9 kết hợp cùng siêu tên lửa tải trọng lớn Starship giúp hãng giải quyết bài toán cốt lõi: Tối ưu chi phí phóng. Nếu làm được điều này, SpaceX sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh tuyệt đối mà các hãng công nghệ chỉ nắm giữ chip hay thuật toán AI không thể theo kịp.

SpaceXAI sẽ sử dụng CPU NVIDIA Vera để cung cấp sức mạnh cho các tác vụ AI thế hệ tiếp theo, đồng thời mang khả năng tăng tốc Vera Rubin đến các vệ tinh AI Grok & Starmind. Ảnh: wccftech

Yếu tố hệ sinh thái cũng đóng vai trò then chốt. Cái bắt tay giữa Nvidia và SpaceXAI hồi tháng 8/2026 nhằm đưa nền tảng Vera Rubin lên quỹ đạo đã mở đường cho chuỗi giá trị khép kín: từ tên lửa đẩy, vệ tinh, chip xử lý đến mạng truyền dữ liệu. Mục tiêu của họ không chỉ là đưa máy chủ vào vũ trụ, mà là xây dựng một hạ tầng tính toán độc lập hoàn chỉnh.

Về mặt chiến lược, việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phê duyệt dự án này thể hiện tham vọng duy trì vị thế thống trị của Mỹ trong cả lĩnh vực vũ trụ lẫn AI. Ngoài SpaceX, cuộc đua này còn thu hút Blue Origin, Starcloud, Google, cùng các đối thủ quốc tế như Trung Quốc, EU và Nhật Bản.

Qua đó có thể thấy, Mỹ đang biến quỹ đạo thành hạ tầng mới để giải bài toán tài nguyên và củng cố ưu thế công nghệ trong chặng đua AI sắp tới.

1.000TWh điện vào năm 2030: AI đang khiến Trái Đất phải trả giá?

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn cầu tăng 17% trong năm 2025 và có thể đạt khoảng 1.000TWh vào năm 2030. Các trung tâm dữ liệu tối ưu cho AI dự kiến đóng góp khoảng 3/4 mức tăng nhu cầu điện.

Quy mô này tạo sức ép đáng kể lên hệ thống phát điện và truyền tải. Tại Mỹ, việc thiếu thiết bị tua-bin khí và thời gian chờ kết nối lưới điện kéo dài đang trở thành trở ngại đối với nhiều dự án trung tâm dữ liệu mới.

Nước cũng là một vấn đề đáng chú ý. IEA ước tính tổng lượng nước liên quan đến hoạt động của các trung tâm dữ liệu toàn cầu đạt khoảng 885 tỷ lít trong năm 2025. Trong đó, 240 tỷ lít được sử dụng trực tiếp tại các cơ sở; phần còn lại liên quan đến sản xuất điện, chế tạo bán dẫn và chuỗi cung ứng năng lượng.

Đáng lo ngại, khoảng 30% công suất trung tâm dữ liệu hiện có và dự kiến xây dựng nằm tại những khu vực chịu áp lực cao về nguồn nước. Điều này khiến nhu cầu làm mát máy chủ không chỉ là vấn đề kỹ thuật của doanh nghiệp mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất tại địa phương.

Áp lực môi trường còn đến từ nguồn điện. Than và khí tự nhiên hiện cung cấp khoảng 60% lượng điện thực tế cần thiết cho các trung tâm dữ liệu toàn cầu. Nếu xu hướng này tiếp diễn, lượng phát thải liên quan có thể tăng 70% vào năm 2030, theo IEA.

Những sức ép trên đang khiến việc xây dựng trung tâm dữ liệu trở thành vấn đề quy hoạch và quản lý tài nguyên. Tại Mỹ, các dự án mới phải đối mặt với những lo ngại về giá điện, sử dụng đất, nguồn nước và tác động đến cộng đồng.

Đó là lý do việc đưa máy chủ lên quỹ đạo trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, chuyển trung tâm dữ liệu ra ngoài không gian vẫn hoàn toàn mang dấu chân tài nguyên của AI. Năng lượng, vật liệu sản xuất chip, thiết bị vệ tinh và hoạt động phóng tên lửa vẫn cần được tính vào tổng chi phí môi trường.

Các trung tâm dữ liệu trên mặt đất và giả định trong không gian. Nguồn: GAO

Đắt gấp 3 lần trung tâm dữ liệu trên Trái Đất: Đưa AI lên vũ trụ có đáng?

Theo nghiên cứu của Boston Consulting Group (BCG) công bố tháng 8/2026, với cùng công suất tính toán và vòng đời 20 năm, tổng chi phí sở hữu trung tâm dữ liệu ngoài không gian hiện có thể cao gấp 2,5-3 lần mô hình trên mặt đất.

BCG ước tính chi phí trong 20 năm cho mỗi MW công suất đạt khoảng 660-750 triệu USD đối với mô hình ngoài không gian, so với 230-300 triệu USD trên Trái Đất.

Chi phí phóng cũng là một trong những rào cản lớn nhất. Với mức giá vận chuyển khoảng 1.500 USD/kg, việc đưa 1GW công suất tính toán lên quỹ đạo có thể tiêu tốn khoảng 30 tỷ USD cho riêng hoạt động vận chuyển. BCG cho rằng tên lửa tái sử dụng, tải trọng lớn như Starship có thể giúp giảm đáng kể khoản chi này trong tương lai. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản công nghệ được cải thiện, trung tâm dữ liệu ngoài không gian vẫn có thể đắt hơn khoảng 1,5 lần so với mô hình mặt đất.

Hình ảnh NASA triển khai bộ tản nhiệt EEATCS trong chuyến bay ISS 5A. Nhiệt được thải ra ngoài dưới dạng bức xạ photon, giúp chất lỏng làm mát hạ nhiệt và tuần hoàn trong hệ thống. Công nghệ tản nhiệt này đã được ứng dụng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Nguồn: hackaday

Bài toán làm mát cũng không đơn giản. Trong chân không, nhiệt không thể truyền đi bằng đối lưu như trong không khí. Các vệ tinh phải sử dụng hệ thống tản nhiệt bức xạ, đòi hỏi diện tích lớn và làm tăng khối lượng thiết bị. Theo BCG, một vệ tinh có công suất tính toán 100kW có thể cần hệ thống tản nhiệt khoảng 400m².

Ngoài ra, chip xử lý phải hoạt động trong môi trường bức xạ vũ trụ, có nguy cơ xảy ra lỗi dữ liệu và suy giảm tuổi thọ. Khi thiết bị gặp sự cố, việc sửa chữa hoặc thay thế khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với trung tâm dữ liệu trên mặt đất.

Quy mô một triệu vệ tinh cũng đặt ra vấn đề về an toàn không gian. Mật độ vật thể trên quỹ đạo tăng có thể làm gia tăng nguy cơ va chạm, rác vũ trụ và ảnh hưởng đến hoạt động quan sát thiên văn. Trong quá trình Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) xem xét hồ sơ Starmind, nhiều tổ chức và doanh nghiệp đã bày tỏ lo ngại về những tác động này. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) chấp thuận có điều kiện đề xuất của SpaceX và yêu cầu bổ sung phương án giảm thiểu rác vũ trụ đối với các vệ tinh hoạt động ở độ cao trên 600km.

Đằng sau quyết định Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) của là tầm nhìn chiến lược nhằm giữ vững ngọn cờ đầu cho nước Mỹ trên hai mũi nhọn: không gian và trí tuệ nhân tạo. Cuộc đua này hứa hẹn sẽ ngày càng khốc liệt khi có thêm sự tham gia của Blue Origin, Starcloud, Google cùng các cường quốc công nghệ như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản.

Từ giải pháp tình thế trước cơn khát điện năng và tài nguyên, việc đưa máy chủ lên quỹ đạo đang mở ra một kỷ nguyên hạ tầng hoàn toàn mới. Quốc gia nào sớm làm chủ được "đám mây" ngoài không gian, quốc gia đó sẽ nắm trong tay chìa khóa dẫn dắt cuộc đua AI trong nhiều thập kỷ tới.