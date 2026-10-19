AI ngày càng hữu dụng ở Hà Tĩnh

Một bài học có thể kết thúc sau 45 phút, nhưng học sinh vẫn có thể xem lại nội dung qua hình ảnh, video hoặc cách thể hiện trực quan hơn. Đó là lý do cô giáo Phạm Thị Ngọc Mai - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tìm đến AI để làm mới học liệu.

Những sản phẩm trực quan được xây dựng từ AI của cô Phạm Thị Ngọc Mai đã làm cho học sinh hào hứng hơn trong giờ học.

Ngoài tìm kiếm, tổng hợp tài liệu phục vụ giảng dạy, cô Mai sử dụng AI để thiết kế infographic, hỗ trợ biên soạn đề thi theo mẫu và xây dựng video ngắn về kiến thức từng bài học. Sản phẩm được trình chiếu trên lớp, đồng thời đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân để học sinh theo dõi lại sau giờ học.

Cô Mai chia sẻ: “AI có thể hỗ trợ rất tốt cho giáo viên trong việc tìm kiếm ý tưởng hoặc góp ý để biến ý tưởng thành sản phẩm bài giảng chất lượng. Công cụ này giúp thiết kế infographic thông tin bài học nhanh chóng, đẹp mắt; hỗ trợ biên soạn các bộ đề thi theo mẫu và có thể làm các video ngắn từ ý tưởng, kiến thức của giáo viên. Điều quan trọng là phải cung cấp câu lệnh rõ ràng, sau đó kiểm tra, yêu cầu chỉnh sửa để sản phẩm đạt đúng định dạng và nội dung theo sách giáo khoa. Những sản phẩm trực quan khiến học sinh hào hứng hơn, vì thế giúp mỗi tiết học hiệu quả hơn”.

Cô Mai cũng hướng dẫn học sinh sử dụng AI có trách nhiệm.

Cô Mai cũng hướng dẫn học sinh sử dụng AI có trách nhiệm, yêu cầu đối chiếu thông tin công cụ cung cấp với sách giáo khoa. AI không phải nguồn kiến thức mặc nhiên đúng hay công cụ làm thay việc học; việc kiểm tra, lựa chọn và hoàn thiện nội dung vẫn cần tư duy độc lập.

Trong chính quyền, AI được dùng để đưa thông tin đến người dân theo cách dễ tiếp cận hơn. Tại xã Can Lộc, những quy định, trình tự và thành phần hồ sơ vốn thường được trình bày bằng ngôn ngữ hành chính đang có thêm hình thức truyền tải trực quan. Chị Hoàng Thị Thanh Nga - công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Can Lộc cùng đồng nghiệp sử dụng AI để hỗ trợ biên tập nội dung, tạo hình nhân vật, chuyển thể văn bản thành giọng nói và xây dựng video ngắn. Video hoàn thiện được đăng tải trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Can Lộc đang sử dụng AI để hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Chị Nga cho biết: “Cách làm này giúp người dân dễ theo dõi hướng dẫn và tìm hiểu trước khi chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên, thông tin hành chính không chỉ cần dễ hiểu mà còn phải chính xác, thống nhất với quy định hiện hành.

Chị Nga cho biết: “Một chi tiết thiếu chính xác trong hướng dẫn cũng có thể khiến người dân chuẩn bị hồ sơ không đầy đủ hoặc hiểu sai trình tự thực hiện. Vì vậy, AI chỉ được sử dụng để hỗ trợ một số công đoạn ban đầu; nội dung vẫn phải được cán bộ kiểm tra, đối chiếu với văn bản pháp luật và quy định hiện hành trước khi đăng tải. Các thông tin liên quan đến hồ sơ, dữ liệu cá nhân và công vụ cũng phải được kiểm soát”.

Trong doanh nghiệp, AI được khai thác ở những khâu SXKD. Với marketing, công cụ này hỗ trợ tìm hiểu thị trường, phân tích dữ liệu khách hàng, phát triển ý tưởng, thiết kế hình ảnh và sản xuất video quảng bá.

Công ty CP XNK Bảo hộ lao động LASA đã đưa AI vào nhiều khâu công việc (ảnh: LASA).

Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Bảo hộ lao động LASA (phường Thành Sen), AI đã trở thành trợ thủ trong công việc hằng ngày của anh Nguyễn Đình Hưng - nhân viên bộ phận marketing. Với nhiều dòng sản phẩm, công việc đòi hỏi cập nhật nhu cầu khách hàng, theo dõi xu hướng và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp trên từng kênh. AI giúp anh xử lý thông tin, phác thảo ý tưởng, tạo hình ảnh, video quảng bá và tổng hợp dữ liệu phục vụ đánh giá hoạt động marketing. Nhờ tham khảo gợi ý do AI tạo ra, anh có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị để tập trung hơn vào khâu chọn lọc và hoàn thiện sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Công ty CP XNK Bảo hộ lao động LASA cho biết: “DN đã đưa AI vào nhiều khâu công việc, đồng thời khuyến khích nhân viên chủ động tìm tòi, sáng tạo và vận dụng công nghệ linh hoạt trong công việc hằng ngày. Từ thực tế sử dụng, DN tiếp tục tìm kiếm những giải pháp có thể hỗ trợ sâu hơn cho quá trình vận hành nhưng không thay thế hoàn toàn con người. Tại không gian giới thiệu và trải nghiệm công nghệ trong Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” diễn ra vào tháng 9 vừa qua, LASA đã có cơ hội tiếp cận các giải pháp AI mới. Hiện DN đang kết nối, trao đổi với đối tác để tìm hiểu việc mua bản quyền, tiến tới triển khai AI Agent - tác nhân trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của mình”.

Việc LASA tìm hiểu AI Agent cho thấy DN quan tâm đến những giải pháp có thể hỗ trợ sâu hơn cho quy trình vận hành. Tuy nhiên, đây vẫn là hướng đang được trao đổi, tìm hiểu; hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào giải pháp được lựa chọn và cách triển khai. AI có thể gợi ý phương án, hỗ trợ xử lý dữ liệu hay tạo sản phẩm ban đầu, nhưng xác định mục tiêu, đánh giá kết quả và đưa ra quyết định vẫn cần kinh nghiệm, hiểu biết của con người.

Hà Tĩnh tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong quản lý, điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chuyển đổi số.

Ứng dụng AI cũng đặt ra yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin nội bộ và quyền lợi của những người liên quan. Tốc độ tạo nội dung không thể thay cho kiểm chứng; người dùng cần hiểu giới hạn công cụ, cân nhắc thông tin đưa vào hệ thống và rà soát kết quả trước khi sử dụng. Đây cũng là định hướng được Hà Tĩnh đặt ra trong Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 12/9/2026 về triển khai Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Kế hoạch hướng tới phổ cập kiến thức, kỹ năng AI; đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn; khuyến khích ứng dụng AI trong quản lý, điều hành, SXKD, qua đó nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.