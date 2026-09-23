Ai nên tầm soát loãng xương?

Loãng xương là tình trạng suy giảm mật độ và chất lượng xương, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy. Ảnh: Internet

BS-CK2. Đoàn Thị Huyền Trân (Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM): Muốn biết chính xác có bị loãng xương hay không nên đến các cơ sở y tế có máy đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA để chẩn đoán theo tiêu chuẩn WHO. Bác sĩ cũng có thể chỉ định một số xét nghiệm khác nếu cần thiết. Lưu ý, các máy siêu âm đo gót chân hoặc cổ tay thường được sử dụng để tầm soát trong cộng đồng không mang ý nghĩa chẩn đoán xác định bệnh loãng xương.

Những người được khuyến nghị tầm soát loãng xương: phụ nữ sau mãn kinh khoảng 2 năm, nam giới trên 50 tuổi có yếu tố nguy cơ gãy xương hoặc đã gãy xương; bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống…; những bệnh lý cần điều trị lâu dài phải sử dụng corticoid >5 mg/ngày liên tục trên 3 tháng...