AI Mỹ bị đối thủ tận dụng để phát triển vũ khí và nhắm mục tiêu quân đội Mỹ

Báo cáo công bố ngày 10/9 của Anthropic, công ty công nghệ Mỹ phát triển mô hình AI Claude, cho biết các nhóm được cho là có liên hệ với Iran, Yeêmn... đã trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng Claude cho nhiều hoạt động nhằm vào Mỹ.

Những hoạt động này trải rộng từ thu thập tình báo, giám sát, tấn công mạng đến phát triển công nghệ quân sự.

Đáng chú ý, một nhóm được cho là có liên hệ với Iran đã sử dụng Claude để thu thập và phân tích dữ liệu nguồn mở, xác định vị trí lực lượng hải quân Mỹ tại Trung Đông và xây dựng danh sách mục tiêu.

Nhóm này cũng tổng hợp thông tin về các lỗ hổng liên quan đến liên lạc vệ tinh, hạ tầng mạng và một số hệ thống trên tàu chiến Mỹ.

Anthropic cho biết chưa rõ những dữ liệu này có được sử dụng trong các cuộc tập kích lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong 6 tháng qua hay không.

Tuy nhiên, công ty cảnh báo việc AI được sử dụng để hỗ trợ xây dựng danh sách mục tiêu cho thấy công nghệ này đang ngày càng được đưa vào hoạt động quân sự.

Tại miền bắc Yemen, một nhóm khác sử dụng Claude trong 3 chương trình phát triển vũ khí, trong đó có các hệ thống rocket và tên lửa. AI được sử dụng để hỗ trợ phát triển phần mềm dẫn đường, định vị, điều khiển và mô phỏng.

Anthropic cho biết đã chặn phần lớn yêu cầu nhưng không phải toàn bộ, do nhóm này tìm cách vượt qua các biện pháp bảo vệ.

Chưa có bằng chứng cho thấy họ đã phát triển thành công một hệ thống vũ khí hoàn chỉnh để sử dụng trong thực chiến.

Một nhóm khác được Anthropic phát hiện sử dụng Claude cho các dự án liên quan đến hệ thống chống ngư lôi. AI được dùng để hỗ trợ xây dựng tài liệu kỹ thuật, đề xuất mua sắm, phát triển phần mềm điều khiển và mô phỏng.

Nhóm này còn yêu cầu Claude đóng vai chuyên gia phản biện để đánh giá và chỉnh sửa các đề xuất.

Nhóm tiếp theo sử dụng Claude để phát triển drone FPV tự động và hệ thống điều phối nhiều phương tiện.

Anthropic cho biết nhóm đã tiến hành các bước thử nghiệm phần cứng và mô phỏng. Tuy nhiên, công ty xác định đây là một nhóm nhỏ, hoạt động độc lập.

Tại Đông Bắc Á, một nhóm khác sử dụng Claude để phát triển phần mềm tác chiến điện tử gồm 16 mô-đun.

Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ phân tích radar, đánh giá mục tiêu và các hoạt động gây nhiễu, chế áp phòng không.

Anthropic cho biết dự án đã trải qua 12 phiên bản cải tiến.

Các thông tin trên chưa được giới chức Iran,m và lực lượng Houthi xác nhận. Anthropic cũng không công bố bằng chứng cho thấy toàn bộ những dự án được mô tả đã được đưa vào sử dụng thực tế.

Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang War Zone, nhận định AI sẽ tiếp tục được tích hợp sâu hơn vào lĩnh vực quân sự và phát triển vũ khí.

Theo ông, những quốc gia có mô hình AI tiên tiến và sẵn sàng đưa chúng vào thực tế có thể giành lợi thế đáng kể trong các cuộc xung đột tương lai.