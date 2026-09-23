AI Muse vượt ChatGPT trong 12 ngày đầu ra mắt

Logo Meta và chữ "AI" được in 3D. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đằng sau khả năng tự thực hiện các tác vụ của Muse, Meta được cho là vẫn đang thử nghiệm việc sử dụng con người để hỗ trợ một số công việc.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, công ty phân tích Apptopia cho biết trong 12 ngày đầu ra mắt, Muse đạt 1,8 triệu lượt tải xuống trên các thiết bị Apple tại Bắc Mỹ, so với 1,3 triệu lượt của ChatGPT trong cùng khoảng thời gian. Muse cũng đạt 2,8 triệu lượt cài đặt trên toàn cầu và vươn lên vị trí số một trên App Store tại Mỹ.

Lượng người dùng hoạt động hằng ngày của Muse tại Mỹ đạt khoảng 642.000, cao hơn đáng kể so với mức 231.000 của ChatGPT trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, Meta chưa công bố số liệu chính thức về tốc độ tiếp nhận ứng dụng.

Theo các nhà phân tích, lợi thế của Muse một phần đến từ hệ sinh thái người dùng rộng lớn của Meta. Ứng dụng được tích hợp với các nền tảng như Facebook, Instagram và WhatsApp, qua đó tạo điều kiện quảng bá chéo và thu hút người dùng. Hơn 95% những người đầu tiên sử dụng Muse cũng dùng Facebook, trong khi 63% có tài khoản Instagram.

Đáng chú ý, Meta đang thử nghiệm tính năng cho phép Muse thực hiện các cuộc gọi tới doanh nghiệp thay người dùng. Trong một số trường hợp, nhân viên thuê ngoài được cho là trực tiếp thực hiện cuộc gọi thay AI. Thử nghiệm này đã làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và việc thông tin nhạy cảm của người dùng có thể được chia sẻ với con người.

Meta sau đó đã tạm dừng tính năng trên và cho biết đang tiếp tục hoàn thiện công nghệ gọi điện của Muse. Công ty cho rằng một số thử nghiệm cho thấy việc con người thực hiện cuộc gọi có thể nâng tỷ lệ thành công lên 95-98%, so với mức thấp hơn khi AI tự thực hiện.

Muse được thiết kế để thực hiện nhiều tác vụ thay người dùng, trong đó có gửi email, mua sắm và đặt lịch. Trước đó, có thông tin Amazon đã chặn Muse, không cho trợ lý AI này thay mặt người dùng thực hiện giao dịch mua hàng trên nền tảng của Amazon.