AI mở rộng khả năng cá nhân hóa đầu tư

Ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán HD, Chủ tịch Fintech AI.

AI đang mở ra khả năng cá nhân hóa sản phẩm đầu tư, từ nhận diện khẩu vị rủi ro đến xây dựng danh mục phù hợp. Theo ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities), Chủ tịch Fintech AI, công nghệ này sẽ ngày càng được tích hợp vào các điểm chạm trong quá trình tư vấn đầu tư.

Gần 30 năm làm nghề đầu tư chuyên nghiệp, ông Vũ Hữu Điền cho biết đã nhận thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của AI. AI hiện có khả năng phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình và đưa ra các báo cáo đầu tư chuẩn xác hơn con người trong một số trường hợp. Với sự phát triển của nền tảng công nghệ, ông cho rằng AI có khả năng giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư ở mức độ tương đối tốt.

Những vấn đề như “ảo giác máy tính” có thể được giải quyết trong tương lai. Ở giai đoạn đầu, AI có thể gặp khó khăn, nhưng sự phát triển của nền tảng công nghệ sẽ giúp khắc phục những điểm yếu hiện tại.

Một trong những hướng ứng dụng được ông Vũ Hữu Điền nhấn mạnh là tư vấn đầu tư. Việc ứng dụng AI vào tư vấn đầu tư sẽ trở thành xu hướng trong thời gian tới. AI có thể cá nhân hóa sản phẩm cho nhà đầu tư, hiểu được khẩu vị rủi ro và xây dựng danh mục phù hợp. Điều này mở ra khả năng đưa những sản phẩm đầu tư trước đây chủ yếu dành cho các tổ chức lớn đến với nhiều nhà đầu tư hơn.

“Trước đây, các sản phẩm phức tạp chỉ áp dụng cho tổ chức lớn, nhưng với AI, chúng ta có thể dân chủ hóa việc đầu tư cho tất cả mọi người”, ông Vũ Hữu Điền cho biết.

Ở góc độ quản lý tài sản, bà Mai Thanh Yến, Khối Quản lý tài sản, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, cho rằng AI giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đầu tư với chi phí thấp, hỗ trợ nhà đầu tư duy trì kỷ luật khi thị trường biến động và tăng khả năng phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định dựa trên thông tin thay vì cảm tính.

Nhận định này cho thấy AI không chỉ được đặt vào khâu phân tích hay xây dựng danh mục, mà còn có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đưa ra quyết định. Khi lượng dữ liệu trên thị trường ngày càng lớn, khả năng xử lý thông tin nhanh và đồng thời nhiều nguồn dữ liệu có thể trở thành một lợi thế đáng kể của các công cụ AI.

Các bot tự động giao dịch và ứng dụng quản lý tài sản được kỳ vọng sẽ trở nên phổ biến. AI có thể được tích hợp vào nhiều yếu tố của quá trình tư vấn, qua đó hỗ trợ nhà đầu tư ở nhiều điểm chạm.

Khả năng xử lý của AI cũng được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh cùng với tốc độ phát triển của công nghệ bán dẫn. Điều này có thể giúp AI khắc phục phần lớn những điểm yếu hiện tại.

Tuy nhiên, bên cạnh những khả năng đang được mở rộng, AI vẫn gặp khó khăn với một số bài toán. Công nghệ này hiện chưa thể xử lý tốt việc dự báo vĩ mô hoặc dự báo những sự kiện bất ngờ như thuế quan hay chiến tranh. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán nhưng khó dự báo bằng AI.

Từ những khả năng hiện tại, ông Vũ Hữu Điền cho rằng AI sẽ tiếp tục thay đổi cách các sản phẩm đầu tư được thiết kế và cung cấp. Việc hiểu khẩu vị rủi ro, xây dựng danh mục phù hợp và đưa hoạt động tư vấn đến nhiều nhà đầu tư hơn là những hướng ứng dụng được kỳ vọng trong thời gian tới.

Cùng với đó, sự xuất hiện của các bot tự động giao dịch và ứng dụng quản lý tài sản sẽ tạo thêm những hình thức tiếp cận mới giữa nhà đầu tư và các sản phẩm tài chính.