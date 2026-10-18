AI mở ra thách thức mới, Việt Nam cần nhân lực an ninh mạng chất lượng cao

Tối 16/10, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp cùng Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2026.

Lấy chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI”, cuộc thi năm nay thu hút 334 đội tuyển tham gia tranh tài từ vòng sơ khảo ngày 25/9, trong đó có 294 đội trong nước và 40 đội quốc tế đến từ khu vực ASEAN. Với 94,9% số đội đạt điểm số hợp lệ ở vòng sơ khảo, 67 đại diện ưu tú nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, Bảng A quy tụ các đội thi trực tiếp theo mô hình Tấn công - Phòng thủ (Attack-Defense) trên hạ tầng mô phỏng thực tế. Ở hình thức đối kháng này, các thí sinh vừa phải liên tục truy tìm, khai thác và vá lỗ hổng của hệ thống nội bộ, vừa phải triển khai phương án tác chiến phòng thủ trước sự công phá từ đội đối thủ.

Trong khi đó, 47 đội thi ở Bảng B tranh tài trực tuyến theo định dạng Jeopardy, tập trung giải quyết các bài toán chuyên sâu về khai thác lỗ hổng phần mềm, dịch ngược mã nguồn, mật mã, điều tra dấu vết số và an toàn hệ thống IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo.

Trải qua 8 giờ tranh tài căng thẳng ở vòng chung khảo từ đầu giờ sáng cùng ngày, đội PTIT.BW đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giành giải Nhất chung cuộc. Đây là năm thứ hai liên tiếp đại diện của học viện bước lên bục vinh quang cao nhất tại sân chơi an ninh mạng sinh viên thường niên.

Chiến thắng mang về cho đội PTIT.BW cúp vô địch, huy chương, bằng khen, phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cùng 4 suất học bổng đào tạo và thi chứng chỉ an ninh mạng quốc tế cấp độ 200 do Học viện Công nghệ thông tin iPMAC phối hợp với đối tác Offsec tài trợ.

Bên cạnh giải Quán quân, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì (trị giá 20 triệu đồng mỗi giải) cho các đội HCMACT-UniverSea thuộc Học viện Kỹ thuật Mật mã - Phân hiệu TP.HCM và idontthinkwehaveaname của trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ba giải Ba thuộc về các đội TLU_Ch4nB0M4yDi (trường Đại học Thủy Lợi), MiCayCapDo7 (Học viện An ninh nhân dân) và KMA.IMMORTAL (Học viện Kỹ thuật Mật mã). Ngoài ra, 10 giải Khuyến khích cũng được trao cho các đội thi đến từ các cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Học viện Bưu chính Viễn thông tiếp tục giành vị trí Quán quân ở năm thứ 2 của cuộc thi Sinh viên an ninh mạng. (Ảnh: Thụy Phương)

Thử thách bảo vệ hạ tầng số trọng yếu trong kỷ nguyên AI

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05) nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của công tác phát hiện và ươm mầm nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao trong bối cảnh các hệ thống thông tin đối mặt với nhiều phương thức tấn công tinh vi mới từ AI.

Lãnh đạo Cục An ninh mạng khẳng định sinh viên công nghệ không chỉ cần chủ động nâng cao năng lực thực hành để thích ứng với biến chuyển công nghệ, mà phải luôn rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, ý thức thượng tôn pháp luật và tinh thần trách nhiệm phụng sự xã hội.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh sinh viên công nghệ cần giỏi về chuyên môn, vững về đạo đức nghề nghiệp. (Ảnh: Thụy Phương)

Sau vòng chung khảo, chuỗi hoạt động kết nối Uni Tour sẽ được triển khai tại các trường đại học ở TP.HCM từ ngày 17 đến 23/10, hướng tới sự kiện Ngày hội Sinh viên An ninh mạng diễn ra vào ngày 31/10 tại Công viên Văn hóa Suối Tiên, tiếp tục lan tỏa kỹ năng an toàn số và kết nối đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cho quốc gia.