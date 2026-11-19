Tại hội nghị REVO AI Summit 2026 diễn ra chiều 19/11 ở Hà Nội, ĐBQH Vương Quốc Thắng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Vương Quốc Thắng phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Vương Quốc Thắng, AI không còn là công nghệ của tương lai mà đang thay đổi phương thức sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế và logistics.

Đối với Việt Nam, đây vừa là cơ hội phát triển, vừa đặt ra thách thức về đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách và tham gia chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Ông Thắng cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ mới.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng cần tự xây dựng nền tảng AI quy mô lớn. Điều quan trọng là xác định công nghệ này có thể giải quyết vấn đề gì trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“AI phải đi vào thực tiễn, tạo ra giá trị thực tiễn, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng năng suất và giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn hơn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được hỗ trợ tiếp cận công nghệ, nguồn vốn, chuyên gia và các nền tảng AI với chi phí hợp lý. Đây là điều kiện để doanh nghiệp tận dụng công nghệ mới, thay vì phải đầu tư những hệ thống vượt quá khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng.

Toàn cảnh sự kiện.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, ông Thắng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nguồn lực quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp cần mở rộng hợp tác với các trung tâm công nghệ, quỹ đầu tư, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và mạng lưới kinh doanh toàn cầu.

Ông Thắng nhận định những tổ chức có khả năng kết nối các nguồn lực này sẽ góp phần tạo cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với tri thức, công nghệ, vốn đầu tư và thị trường quốc tế. Quá trình hợp tác cần dựa trên sự minh bạch, bình đẳng, trách nhiệm và hài hòa lợi ích.

Về thể chế, ông Thắng cho rằng cần quan tâm đến cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Cũng tại sự kiện, ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Revo AI, nhận định AI không chỉ là xu hướng công nghệ nhất thời mà đang tạo nên cuộc cách mạng sâu sắc, làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và cách con người tương tác với thế giới.

Trong lĩnh vực thị trường hàng hóa, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu, cho rằng AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo giá, quản trị rủi ro và tối ưu hoạt động giao dịch, góp phần phát triển hạ tầng giao dịch hiện đại, minh bạch và kết nối quốc tế.