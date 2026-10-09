AI mở ra cách mới để doanh nghiệp phát triển thương hiệu

Trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực tăng trưởng, AI đang mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp thay đổi phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển thương hiệu.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Vũ Quang

Tại chương trình trao đổi về ứng dụng AI trong phát triển thương hiệu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh nhận định, thương hiệu ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Theo ông, thương hiệu không đơn thuần gắn với hình ảnh hay hoạt động truyền thông mà đã trở thành tài sản chiến lược, phản ánh uy tín, năng lực cạnh tranh và khả năng tạo ra giá trị bền vững.

Trong quá trình đó, AI mang đến những công cụ mới giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, nhận diện xu hướng thị trường, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và nâng cao chất lượng hoạch định chiến lược. Công nghệ này cũng hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động truyền thông, marketing và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư.

Tuy nhiên, việc đưa AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những hạn chế về tài chính, dữ liệu, nhân lực có chuyên môn và phương pháp triển khai khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc lựa chọn, ứng dụng công nghệ phù hợp.

Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, ứng dụng AI cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với năng lực quản trị, mục tiêu phát triển và chiến lược dài hạn của từng doanh nghiệp. Điều quan trọng không chỉ là tiếp cận công nghệ mới mà còn là khả năng khai thác công nghệ để tạo ra hiệu quả kinh doanh thực chất.

VCCI sẵn sàng đồng hành, kết nối doanh nghiệp với các sáng kiến và giải pháp công nghệ thiết thực, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh chuyển đổi số.

Định hướng này cũng phù hợp với chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định tại Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong khuôn khổ chương trình, các nhà quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã trao đổi về xu hướng ứng dụng AI trong xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu. Các nội dung thảo luận tập trung vào việc khai thác dữ liệu, lựa chọn công cụ công nghệ và xây dựng phương thức quản trị thương hiệu phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Ra mắt Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu NEX Brain™

Đáng chú ý, Tập đoàn Chicilon giới thiệu nền tảng tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™, được phát triển theo hướng tích hợp dữ liệu, công nghệ AI và các công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược thương hiệu.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng này hướng tới kết nối các công đoạn từ phân tích thương hiệu, nghiên cứu thị trường, xác định cơ hội tăng trưởng đến xây dựng chiến lược truyền thông, triển khai, đo lường và tối ưu hóa hiệu quả.