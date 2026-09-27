AI mở lại bài toán phát triển du lịch bền vững

Công nghệ đang thay đổi cách du lịch vận hành

Trong thông điệp nhân Ngày Du lịch thế giới 2026, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh vai trò của du lịch trong kết nối các nền văn hóa và làm phong phú đời sống, đồng thời lưu ý những thay đổi mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra đối với ngành.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, AI đang tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến, cách các hoạt động du lịch được vận hành và cách thiết kế trải nghiệm. Công nghệ này có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm cơ hội cho ngành.

Tuy nhiên, sự phát triển của AI cũng đặt ra những vấn đề cần được lưu ý. Nếu thiếu định hướng phù hợp, công nghệ có thể góp phần tập trung du khách vào một số điểm đến, trong khi những địa điểm khác có giá trị nhưng ít xuất hiện trên các nền tảng số có nguy cơ bị bỏ lại.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh vai trò của du lịch trong kết nối các nền văn hóa và làm phong phú đời sống, đồng thời lưu ý những thay đổi mà AI đang tạo ra đối với ngành. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Tổng Thư ký António Guterres cho rằng công nghệ cần phục vụ con người, trong đó người lao động du lịch, cộng đồng địa phương và các điểm đến mới nổi cần được tham gia vào quá trình định hình tương lai của ngành.

Điều này đòi hỏi đầu tư vào kỹ năng số, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và bảo đảm đổi mới công nghệ mang lại lợi ích cho những con người, cộng đồng và điểm đến tạo nên sức sống của ngành Du lịch.

Câu hỏi về quyền quyết định trong thời đại AI

Ngày Du lịch Thế giới được tổ chức vào ngày 27/9 hằng năm tại các quốc gia thành viên Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) từ năm 1980, nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của du lịch. Mỗi năm, sự kiện tập trung vào một chủ đề có ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2026, Ngày Du lịch thế giới được tổ chức tại El Salvador. Trước đó, nước này đồng chủ trì Đối thoại Toàn cầu đầu tiên của Liên hợp quốc về Quản trị AI tại Geneva (Thụy Sỹ), thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đối với công nghệ trong quản trị và phát triển.

Theo UN Tourism, trọng tâm của Ngày Du lịch Thế giới năm nay xoay quanh vấn đề ai được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số và AI, đồng thời ai có quyền quyết định cách thức những công nghệ này được sử dụng.

Các nền tảng số và công cụ AI đang thay đổi cách du khách tìm kiếm thông tin, lập kế hoạch và lựa chọn điểm đến. Ngày càng nhiều người sử dụng AI để tìm kiếm gợi ý về nơi lưu trú, địa điểm tham quan hoặc xây dựng lịch trình.

Trong môi trường đó, UN Tourism cho rằng các điểm đến cần chủ động hơn trong việc định hình cách họ xuất hiện và được giới thiệu trên các nền tảng công nghệ mới.

Tổ chức này cũng lưu ý các câu trả lời do AI tạo ra đang dần hình thành một “không gian thương mại” mới. Nếu khả năng tiếp cận du khách chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thương mại, những thương hiệu lớn có thể có nhiều lợi thế hơn. Đây là cơ sở để đặt ra yêu cầu xây dựng các nguyên tắc và cơ chế quản trị nhằm bảo đảm tính công bằng và sự đa dạng giữa các điểm đến.

Tại San Salvador, chương trình Ngày Du lịch thế giới 2026 tập trung vào các hoạt động trải nghiệm và trình diễn thực tế, giới thiệu cách AI được ứng dụng trong hỗ trợ ra quyết định, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động du lịch và quảng bá điểm đến.

Thông qua sự kiện, UN Tourism hướng tới tăng cường sự tham gia của các quốc gia thành viên và hình thành cách tiếp cận chung đối với những công nghệ đang tác động mạnh đến ngành Du lịch, tạo cơ sở cho các cuộc thảo luận và hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ tổ chức.