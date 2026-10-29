AI mở hướng phát triển chăn nuôi thông minh tại Việt Nam

Toàn cảnh Hội thảo với chủ đề "Hành trình chuyển đổi sang chăn nuôi dựa trên dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)". Ảnh: Hằng Trần/Bnews/Vnanet.vn

Ngày 29/10, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Hội thảo với chủ đề “Hành trình chuyển đổi sang chăn nuôi dựa trên dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)” thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp lớn. Sự kiện tập trung thảo về những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành chăn nuôi hiện đại.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Bùi Huy Doanh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận định, ngành chăn nuôi nước ta hiện đang phải đối mặt đồng thời với nhiều áp lực lớn. Cụ thể là các thách thức về năng suất chăn nuôi, chi phí đầu vào và sản xuất còn cao, nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn phức tạp cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe về bảo vệ môi trường sinh thái. Trong khi đó, thực trạng công tác quản lý tại nhiều cơ sở chăn nuôi vẫn còn mang tính phân tán, hệ thống dữ liệu chưa được đồng bộ và kết nối liền mạch giữa các khâu trong chuỗi giá trị sản xuất.

Để giải quyết bài toán phát triển chăn nuôi thông minh trong kỷ nguyên số, Tiến sĩ Bùi Huy Doanh nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng được một hệ thống dữ liệu liên thông xuyên suốt từ khâu con giống, thức ăn chăn nuôi, vật tư thú y cho đến quá trình tiêu thụ sản phẩm. Việc mạnh dạn ứng dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống cảm biến, camera giám sát thông minh và công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra bước đột phá trong việc theo dõi liên tục môi trường chuồng trại, nắm bắt chính xác tình trạng sức khỏe vật nuôi, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường cũng như đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ dịch bệnh.

Tiến sĩ Bùi Huy Doanh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận định, ngành chăn nuôi nước ta hiện đang phải đối mặt đồng thời với nhiều áp lực lớn.Ảnh: Hằng Trần/Bnews/Vnanet.vn

Tuy nhiên, theo quan điểm từ nhà quản lý và chuyên gia Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số không phải là việc đầu tư ồ ạt hay mua sắm số lượng lớn các thiết bị đắt tiền, mà phải nâng cao thực chất hiệu quả sản xuất và gia tăng khả năng thích ứng linh hoạt của toàn ngành. Mọi giải pháp ứng dụng công nghệ số đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và kiểm chứng thực tế về hiệu quả kỹ thuật cũng như hiệu quả kinh tế trước khi quyết định nhân rộng. Phát triển chăn nuôi thông minh nhất thiết phải lấy bài toán thực tiễn từ sản xuất và lợi ích thiết thực của người chăn nuôi làm trung tâm.

Từ góc nhìn thực tiễn của khối doanh nghiệp, bà Lê Thị Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin - Công nghệ số, GREENFEED Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng quyết định của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các mô hình trang trại hiện đại. Hệ thống quản lý số hóa toàn diện cho phép đội ngũ nhân sự ghi nhận mọi thông tin nghiệp vụ trực tiếp ngay tại khu vực chuồng nuôi thông qua các thiết bị di động thông minh kết hợp với hệ thống thẻ định danh điện tử gắn trên vật nuôi.

Nhờ đó, dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác theo thời gian thực, giúp các nhà quản lý dễ dàng theo dõi sát sao mọi diễn biến của hoạt động sản xuất hàng ngày để đưa ra các quyết định điều hành dựa trên thông tin thực tế thay vì cảm tính.

Bà Lê Thị Hải Yến cũng dẫn chứng rõ nét về hiệu quả vận hành khi hệ thống cảm biến tự động có thể chủ động điều chỉnh hệ thống quạt thông gió, hệ thống làm mát và đưa ra tín hiệu cảnh báo ngay lập tức khi các điều kiện vi khí hậu trong chuồng trại vượt ngưỡng bất thường. Bên cạnh đó, các hệ thống camera tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo được triển khai để hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn sinh học, giám sát tự động người và phương tiện ra vào khu vực trang trại. Những giải pháp này giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào khu vực chăn nuôi tập trung.

Đóng góp thêm góc nhìn về hạ tầng công nghệ, ông Đặng Thạch Quân, Tổng Giám đốc Excel Technologies, giới thiệu về các nền tảng quản lý tích hợp đang được áp dụng tại các trang trại hiện đại. Mục tiêu trọng tâm của các nền tảng này là kết nối đồng bộ toàn bộ dữ liệu sản xuất cốt lõi, từ việc quản lý khẩu phần thức ăn, lịch sử sử dụng thuốc thú y, kiểm soát chi phí vận hành chi tiết cho đến việc thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm minh bạch. Sự kết nối này giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các chủ trang trại.

Trong phần thảo luận sôi nổi diễn ra tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp đều thống nhất chung một quan điểm: để ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đạt hiệu quả cao nhất, ngành chăn nuôi nước ta cần ưu tiên thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là phải tập trung chuẩn hóa hệ thống dữ liệu nền tảng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số có chuyên môn cao, đồng thời biết lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất thực tế của từng địa phương.

Đồng thời, hội thảo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ này sẽ là động lực quan trọng để từng bước hình thành và nhân rộng các mô hình chăn nuôi thông minh, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.