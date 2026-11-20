Cô, trò Trường THCS Minh Khai trong giờ học môn Khoa học Tự nhiên.

Tại Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành, các công cụ AI như ChatGPT, Gemini được giáo viên khai thác để thiết kế bài giảng điện tử, kết hợp hình ảnh, video, trò chơi tương tác, giúp giờ học thêm sinh động. Đặc biệt, với những thí nghiệm không có điều kiện thực hiện trực tiếp, các phần mềm mô phỏng hỗ trợ minh họa trực quan, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai, Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành cho biết: “Tôi ứng dụng các công cụ số, đặc biệt là AI để hỗ trợ soạn bài, thiết kế bài giảng, giúp tiết học thú vị hơn. Với những thí nghiệm không thể thực hiện trực tiếp trên lớp, các công cụ mô phỏng giúp giáo viên tạo nên những thí nghiệm ảo ngay trên máy tính, tạo điều kiện để học sinh dễ hiểu, dễ hình dung hơn”.

Với học sinh, AI cũng giúp mở ra những phương thức học tập mới, linh hoạt hơn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt ra những thách thức về việc kiểm soát học thật, thi thật và an toàn thông tin mạng. Em Yên Hoàng Dương, học sinh lớp 9A11, phân hiệu 1, Trường THCS Minh Khai chia sẻ: “Việc ứng dụng công nghệ AI đã mở ra những phương thức học tập linh hoạt, tạo điều kiện để học sinh chúng em có thể học tập cả trong và ngoài lớp học. Chúng em cũng có thể chủ động sử dụng các nền tảng này học tập trực tuyến hoặc ứng dụng AI để ôn tập tại nhà, từng bước hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời”.

Không chỉ hỗ trợ giáo viên trong quá trình chuẩn bị bài giảng, AI còn mở ra những phương thức học tập linh hoạt, khuyến khích học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức. Với môn Tiếng Anh, cô giáo Nguyễn Tùng Chi, Trường THCS Thiệu Hóa, xã Thiệu Hóa, sử dụng AI thiết kế bài giảng có hình ảnh, video, âm thanh; đồng thời khai thác các công cụ chuyển văn bản thành giọng nói để hỗ trợ học sinh luyện nghe, phát âm và ghi nhớ từ vựng. Nhờ đó, việc học không chỉ giới hạn trong lớp mà còn được mở rộng tại nhà, góp phần hình thành năng lực tự học cho học sinh.

Thực tế cho thấy, giá trị của AI không đơn thuần là rút ngắn thời gian soạn giảng hay tạo ra những bài học đẹp mắt, mà quan trọng hơn là hỗ trợ giáo viên đổi mới cách tổ chức dạy học, tăng cường tương tác và quan tâm đến từng đối tượng học sinh. Để nâng cao hiệu quả ứng dụng AI, các nhà trường cũng chú trọng tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn giáo viên khai thác các nền tảng số phù hợp với đặc thù môn học và mục tiêu giáo dục.

Tại Trường Tiểu học Thiệu Hóa, xã Thiệu Hóa, AI đang từng bước được đưa vào công tác quản lý, điều hành nhà trường, hỗ trợ xây dựng kế hoạch, tổng hợp thông tin, chuẩn bị báo cáo và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Cô giáo Lê Thị Thu Hiên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiệu Hóa cho biết: “Trong công tác quản lý, chúng tôi khai thác AI để tham khảo ý tưởng, xây dựng định hướng, gợi ý nội dung tổ chức các chương trình và hỗ trợ một số công việc chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc”.

Hiệu quả không thể phủ nhận, tuy nhiên, AI không phải là công cụ “vạn năng”. Những thông tin thiếu chính xác, nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ, vấn đề bảo mật dữ liệu và bản quyền học liệu... đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng kiểm chứng, chọn lọc và sử dụng phù hợp. Quan trọng hơn, công nghệ không thể thay thế vai trò định hướng, truyền cảm hứng và giáo dục nhân cách của người thầy.

Cô giáo Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành, cho biết: “Nhà trường chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, từng bước thống nhất quy trình làm việc và khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung. Mục tiêu không chỉ là đưa công nghệ vào trường học mà quan trọng hơn là giúp cán bộ, giáo viên và học sinh biết sử dụng công nghệ để làm việc tốt hơn, học tập hiệu quả hơn, thích ứng với xã hội số”.

Ứng dụng AI đang mở ra cơ hội đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại, linh hoạt, lấy người học làm trung tâm. Song, hiệu quả không nằm ở số lượng công cụ được sử dụng mà phải được đo bằng chất lượng dạy và học, sự tiến bộ của học sinh và năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ giáo viên. Đây cũng là nền tảng để các nhà trường thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong kỷ nguyên mới.