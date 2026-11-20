Theo Ban Tổ chức Cuộc thi, có gần 30% dự án, ý tưởng khởi nghiệp đã lựa chọn AI làm nền tảng để tạo dựng mô hình khởi nghiệp, giải quyết các hạn chế, vấn đề gặp phải trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Trong đó, dự án VENFT - Nền tảng dữ liệu và trợ lý sự kiện AI của nhóm tác giả Nguyễn Đình Nghĩa (địa chỉ đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Kinh Bắc) là một ví dụ.

Chia sẻ về ý tưởng phát triển dự án, anh Nguyễn Đình Nghĩa cho biết, các thành viên trong nhóm đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nhận thấy "sức mạnh" của AI trong thời đại hiện nay. Cùng với đó, Bắc Ninh là vùng đất có nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa và sự kiện mang đậm bản sắc địa phương, vì vậy nhóm mong muốn tận dụng AI để khai thác, kết nối và quảng bá hiệu quả hơn những giá trị này.

Nhóm tác giả Nguyễn Đình Nghĩa ứng dụng AI làm nền tảng cốt lõi của mô hình khởi nghiệp khi tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Để hiện thực hóa ý tưởng, nhóm xây dựng nền tảng dữ liệu sự kiện, ứng dụng AI thu thập, trích xuất, kiểm chứng và chuẩn hóa thông tin từ nhiều nguồn công khai. Trên cơ sở dữ liệu đó, phát triển trợ lý sự kiện Popa giúp người dùng tìm kiếm, hỏi đáp thông tin theo nhu cầu và công cụ Popo hỗ trợ các đơn vị tổ chức tự động tạo nội dung, hình ảnh, giọng đọc, video phục vụ truyền thông. Nhờ đó, các nhà tổ chức sự kiện có thể giải quyết tình trạng thông tin phân tán giữa website đơn vị tổ chức, nền tảng vé, mạng xã hội, báo chí, cổng địa phương và nguồn công khai khác…

Theo anh Nghĩa, thử thách lớn nhất để nhóm hoàn thiện dự án là xây dựng nguồn dữ liệu đủ chính xác, đồng thời giúp AI hiểu đúng văn hóa, bản sắc địa phương để các giải pháp phát triển có tính ứng dụng và mang lại giá trị thực tế.

Ngoài dự án VENFT, AI đang xuất hiện trong nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp khác. Ở lĩnh vực thương mại, dự án TMDIGI - Hệ sinh thái thương mại số thông minh ứng dụng AI phát triển thị trường bền vững của nhóm tác giả Phạm Hồng Giang (đường Thiên Đức, phường Kinh Bắc); ý tưởng Kể - Local Gift Box của tác giả Đinh Bảo Nhi (Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh) phát triển nền tảng quà tặng địa phương ứng dụng AI và thương mại điện tử. Trong nông nghiệp, có thể kể tới dự án AgroMind AI - công cụ AI giúp chăm cây, chọn bước xử lý an toàn khi lá có dấu hiệu bệnh của tác giả Phạm Tuấn Minh (tổ dân phố Tiền An, phường Kinh Bắc).

Ở lĩnh vực giáo dục, các ý tưởng ứng dụng AI khá phong phú. Có thể kể tới ý tưởng EduPlay AI - Hệ thống trò chơi học tập tương tác trên nền tảng bài tập số hỗ trợ cá nhân hóa và tự học cho học sinh của tác giả Lê Thị Thu Hằng (Trường Trung học cơ sở Từ Sơn 2) hướng đến đổi mới phương pháp học tập; ý tưởng SAFEGUARD VN - Nền tảng bảo vệ gia đình trước lừa đảo số bằng AI, giáo dục hành vi và kết nối liên kết thế hệ của tác giả Phạm Hồng Diệp Quyên (Học viện Ngân hàng)…

Từ các ý tưởng, dự án trên có thể thấy, trí tuệ nhân tạo không chỉ gắn với những lĩnh vực đòi hỏi năng lực nghiên cứu chuyên sâu mà đang được đưa vào giải quyết những nhu cầu gần gũi của người dân, doanh nghiệp. Theo ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Bắc Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ, để những ý tưởng này đi xa hơn, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối các chuyên gia hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, tư vấn sở hữu trí tuệ, thử nghiệm thị trường và tìm kiếm nguồn vốn giúp các nhóm khởi nghiệp từng bước hiện thực hóa ý tưởng.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng lưu ý, với các nhóm khởi nghiệp, bài toán đặt ra là phải hiểu lĩnh vực mình tham gia, xác định rõ nhóm khách hàng và xây dựng mô hình doanh thu phù hợp cùng dữ liệu đầu vào, chính xác, bảo đảm an toàn. Một giải pháp AI có giá trị cần giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, nâng cao năng suất hoặc tạo ra sản phẩm, dịch vụ tốt hơn so với phương thức hiện tại. Đây sẽ là yếu tố quyết định để những dự án khởi nghiệp từ cuộc thi từng bước đi vào cuộc sống, tạo dựng chỗ đứng trên thị trường.