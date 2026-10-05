AI mở cách mới để doanh nghiệp tìm đối tác và thị trường

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong kỷ nguyên số”. (Nguồn: BTC)

Thay vì chỉ kết nối trong vài ngày hội chợ, dữ liệu và AI có thể tiếp tục tìm kiếm, phân tích và mở ra cơ hội hợp tác quanh năm cho doanh nghiệp.

Sáng 5/10 tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo (ISC, trực thuộc Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Công ty CP Công nghệ Arobid ra mắt ISC Platform, nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo.

Nền tảng được giới thiệu trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong kỷ nguyên số”.

Không chạy theo AI, phải giải được bài toán doanh nghiệp

Tại Hội thảo, Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo cùng đối tác Arobid ra mắt nền tảng ISC Platform, hướng tới việc mở rộng khả năng kết nối thông tin, cung - cầu công nghệ, tìm kiếm đối tác... (Nguồn: BTC)

Điểm đáng chú ý của ISC Platform là lấy doanh nghiệp làm trung tâm, sử dụng dữ liệu và AI để kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, startup, chuyên gia, nhà đầu tư và các nguồn lực công nghệ.

Theo ông Phạm Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo, AI đang chuyển nhanh từ một công cụ hỗ trợ xử lý thông tin sang những hệ thống có khả năng lập kế hoạch, sử dụng công cụ và thực hiện ngày càng nhiều tác vụ.

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng với doanh nghiệp không phải là AI làm được bao nhiêu việc mà là AI giải quyết được bài toán gì và tạo ra giá trị gì.

“AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm, hỗ trợ ra quyết định, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới hoặc hình thành những mô hình kinh doanh mới”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo ông Hiếu, doanh nghiệp cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế, xác định bài toán cần giải quyết, nguồn lực hiện có và khả năng triển khai. Từ đó, AI mới có thể đi từ thử nghiệm công nghệ đến ứng dụng thực chất trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Arobid, cho rằng hơn 30 năm phát triển của Internet đã tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ trên môi trường số. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để AI phân tích, tìm kiếm và kết nối.

Theo ông Chín, dữ liệu của doanh nghiệp phải “đúng, đủ, sạch và sống”, đồng thời cần thêm yếu tố “đẹp” để hấp dẫn người dùng và giúp AI khai thác hiệu quả.

Muốn bước vào kỷ nguyên AI, doanh nghiệp vì vậy không thể chỉ có sản phẩm mà phải có dữ liệu đủ tốt để sản phẩm được nhận diện, tìm kiếm và kết nối đúng đối tượng.

Từ đưa sản phẩm lên mạng đến AI tìm người mua

Một thay đổi lớn mà AI mang lại là cách thức xúc tiến thương mại. Trước đây, doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ đối tác và tìm kiếm khách hàng. Khi sự kiện kết thúc, phần lớn các hoạt động kết nối cũng dừng lại.

Cũng theo ông Trần Văn Chín, Internet trước đây chủ yếu là đưa thông tin về sản phẩm, dịch vụ lên môi trường số. Còn bây giờ, trong kỷ nguyên AI, các hệ thống có thể phân tích và kết nối với người mua nhanh hơn.

Các đại biểu cùng thảo luận. (Nguồn: BTC)

Thay vì để doanh nghiệp tự tìm kiếm giữa lượng lớn thông tin, AI có thể phân tích dữ liệu về sản phẩm, nhu cầu, thị trường và đối tác để đề xuất các kết nối phù hợp.

Đại diện ISC cho biết, nền tảng được thiết kế theo chuỗi nhu cầu thị trường, tìm kiếm nguồn lực, ghép nối đối tác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp công nghệ, nhu cầu ứng dụng, chuyên gia và các nguồn lực đổi mới sáng tạo, AI sẽ hỗ trợ tìm kiếm, phân tích nhu cầu và đề xuất kết nối giữa doanh nghiệp với công nghệ, chuyên gia, viện trường, startup và nhà đầu tư.

Arobid cho biết đã phát triển các công cụ AI phục vụ quá trình này, gồm AI Onboarding hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập nền tảng, Deep Search Engine tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm, cùng AI Buyer F&M hỗ trợ ghép nối nhà đầu tư, nhà mua và các bên trong chuỗi cung ứng.

Một trong những hoạt động đầu tiên trên hạ tầng này là Vietnam Innovation Day Digital Trade Expo 2026, diễn ra từ ngày 7 đến 14/10.

Nếu hội chợ truyền thống thường kết thúc khi gian hàng được tháo dỡ, triển lãm số trên ISC Platform được thiết kế theo cách khác. Dữ liệu về sản phẩm, giải pháp, nhu cầu doanh nghiệp và công nghệ tiếp tục được lưu trữ trên nền tảng sau khi sự kiện kết thúc.

AI tiếp tục phân tích dữ liệu, tìm kiếm nhu cầu và đề xuất các kết nối phù hợp giữa nhà mua, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện trường và các đơn vị công nghệ.

Theo đó, một kỳ hội chợ không còn chỉ là nơi gặp gỡ trong vài ngày mà có thể trở thành “điểm kích hoạt” cho dòng giao thương và chuyển giao công nghệ kéo dài 365 ngày.

ISC Platform được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời hướng tới mục tiêu tại Quyết định 1968/QĐ-TTg, theo đó, trong giai đoạn 2025-2030, 60% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.