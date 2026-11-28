Không còn là công nghệ xa vời, AI tạo sinh và các hệ thống tự động hóa đã trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo văn bản, tổng hợp dữ liệu, dịch thuật, chăm sóc khách hàng, thiết kế, lập trình lẫn kiểm soát sản xuất.

Người lao động khối sản xuất cần chủ động nâng cao tay nghề, làm chủ thiết bị thông minh để giữ vững vị thế trong kỷ nguyên AI. Ảnh: TTXVN

Công cụ mới giúp rút ngắn mạnh thời gian xử lý các đầu việc lặp lại theo khuôn mẫu, đồng thời thay đổi tiêu chuẩn tuyển dụng và đánh giá hiệu suất tại nhiều doanh nghiệp. Thực tế này tạo áp lực rõ rệt lên những vị trí thuần túy thao tác thủ công hoặc chậm đổi mới phương pháp làm việc.

Để không bị bỏ lại phía sau, bước thích ứng đầu tiên của người lao động là chuyển từ tâm lý e ngại sang chủ động coi AI là trợ lý công việc. Thay vì chạy theo công cụ một cách rời rạc, mỗi cá nhân cần biết xác định đúng đầu việc có thể giao cho máy, rèn kỹ năng đặt yêu cầu mạch lạc và giữ vững năng lực kiểm chứng.

Sản phẩm do AI tạo ra vẫn dễ sai lệch dữ liệu, thiếu ngữ cảnh hoặc rập khuôn, đòi hỏi người làm nghề phải đủ nền tảng chuyên môn để thẩm định và chịu trách nhiệm cuối cùng.

Song song với kỹ năng số, người lao động cần đầu tư vào những năng lực cốt lõi mà thuật toán khó thay thế như tư duy phản biện, xử lý tình huống phức tạp, giao tiếp thấu cảm, đàm phán và sáng tạo gắn với thực tiễn.

Với nhóm ngành có tỉ lệ tự động hóa cao, việc duy trì tinh thần học tập suốt đời, học chéo kỹ năng liên quan hoặc nâng bậc tay nghề theo hướng vận hành, giám sát thiết bị thông minh sẽ giúp mở rộng dư địa phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm ngày càng được xem là tiêu chuẩn nghề nghiệp mới. Người lao động phải nắm rõ nguyên tắc bảo mật dữ liệu nội bộ, tôn trọng bản quyền và tránh lệ thuộc máy móc đến mức mai một tư duy độc lập.

Ở chiều ngược lại, việc doanh nghiệp đầu tư đào tạo lại nhân sự và ban hành quy chuẩn dùng AI minh bạch sẽ giúp công nghệ trở thành đòn bẩy nâng cao năng suất thay vì rào cản việc làm.