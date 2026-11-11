AI lên ngôi trong mùa mua sắm 11-11 tại Trung Quốc

Theo Reuters, tập đoàn Alibaba đã tích hợp nhiều công cụ AI vào Taobao và Tmall, cho phép khách hàng tìm sản phẩm theo nhu cầu, so sánh ưu đãi hoặc thử trang phục trực tuyến trước khi đặt hàng.

Các công cụ AI đang được tích hợp ngày càng nhiều vào quá trình tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm khi mua sắm trực tuyến. Ảnh: Pexels

Chẳng hạn, người mua có thể yêu cầu chatbot tìm một chiếc máy giặt vừa với ban công hẹp, vận hành êm vào ban đêm và nằm trong mức ngân sách cho trước. Hệ thống sẽ sàng lọc sản phẩm theo các tiêu chí này, giúp khách hàng thu hẹp lựa chọn.

Reuters dẫn lời Amanda Gao, nhân viên văn phòng 40 tuổi tại Bắc Kinh, cho biết cô thường sử dụng tính năng thử đồ ảo trên Taobao khi mua quần áo. “Tôi thấy tính năng này hữu ích và thú vị”, cô nói.

Trên Douyin, nền tảng video ngắn kiêm thương mại điện tử của ByteDance, khoảng 5% giao dịch trong tháng 10 được thực hiện qua các liên kết do chatbot gợi ý, theo công ty tư vấn và cung cấp giải pháp thương mại điện tử WPIC Marketing + Technologies. Với những mặt hàng người mua thường cân nhắc kỹ, như thực phẩm bổ sung, tỷ lệ này vượt 20%.

“Đây vẫn là một kênh tiếp cận và khám phá sản phẩm còn rất mới”, Jacob Cooke, Giám đốc điều hành WPIC cho biết. Ông dự báo tỷ trọng mua hàng qua các gợi ý của chatbot sẽ tiếp tục tăng, tương tự sự phát triển của hình thức bán hàng qua livestream và mạng xã hội.

JD.com cũng đẩy mạnh ứng dụng AI với trợ lý mua sắm Dongdong, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và so sánh sản phẩm theo nhu cầu cụ thể. Công cụ này thu hút gần 80 triệu người dùng trong mùa 11-11 năm nay, hơn gấp ba lần năm trước.

Cùng với việc đưa AI vào quá trình mua sắm, các nền tảng còn mở rộng kinh doanh dịch vụ và thiết bị ứng dụng công nghệ này.

Theo Tân Hoa Xã, Tmall đã mở bán nhiều dịch vụ AI theo hình thức thuê bao hoặc tính phí theo lượng token sử dụng, đơn vị xử lý dữ liệu của các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Trong một phiên bán hàng trực tuyến, 100.000 thuê bao tháng của QwenWork, dịch vụ AI hỗ trợ công việc, được bán trong khoảng 30 phút với giá khuyến mại 0,01 nhân dân tệ mỗi thuê bao. Tmall cũng cho biết doanh số token AI từ ngày 15-10 đến 5-11 tăng hơn 700% so với giai đoạn từ ngày 15-9 đến 5-10.

Với nhóm thiết bị tích hợp AI, Reuters cho biết doanh số đồ chơi AI trên các nền tảng của Alibaba đã vượt 100 triệu nhân dân tệ trong vòng một năm kể từ khi được xếp thành nhóm sản phẩm riêng.

Một trong những mặt hàng được giới thiệu là máy ảnh học tập Dr. Look dành cho trẻ em. Thiết bị có thể nhận diện lá cây, côn trùng hoặc đồ vật qua hình ảnh, sau đó cung cấp thông tin giải thích cho người dùng. Alibaba cho biết doanh số robot AI đồng hành trong nửa cuối tháng 10 cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng không công bố số lượng cụ thể.

Dù các chương trình khuyến mại đang giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ AI, việc hình thành thói quen trả phí vẫn cần thêm thời gian. Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Tencent được Tân Hoa Xã dẫn lại cho thấy 9,8% người dùng được hỏi từng trả tiền cho các công cụ AI.

Tân Hoa Xã dẫn lời Fan Yubo, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế thuộc Viện Khoa học xã hội Sơn Đông, nhận định việc cung cấp dịch vụ AI dưới dạng thuê bao giúp công nghệ này dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông. Tuy nhiên, khách hàng có tiếp tục trả phí hay không sẽ phụ thuộc vào giá trị thực tế mà các công cụ mang lại trong công việc và đời sống.

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