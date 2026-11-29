Gần một nửa số khách hàng có ý định mua sắm trong mùa giảm giá cuối tháng 11 năm nay cho biết có thể sử dụng AI để tìm kiếm những ưu đãi tốt nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, công nghệ này cũng tiềm ẩn nguy cơ chi phối quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả khảo sát của YouGov tại Pháp cho thấy 49% số khách hàng có ý định mua sắm trong dịp Black Friday (ngày 27/11) và Cyber Monday (ngày 30/11) năm nay cho biết có khả năng sử dụng AI để tìm kiếm các chương trình khuyến mại, tăng đáng kể so với mức 33% năm 2025. Trong số những người từng sử dụng AI vào mùa mua sắm năm ngoái, 78% dự định tiếp tục sử dụng ở mức tương đương hoặc nhiều hơn. Gần một nửa số người chưa từng sử dụng công nghệ này cũng muốn thử nghiệm, trong đó nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi có tiềm năng tiếp nhận lớn nhất.

Trải nghiệm thực tế cũng làm thay đổi đáng kể mức độ tin tưởng của người tiêu dùng đối với AI. Có tới 91% số người từng sử dụng công nghệ này bày tỏ sự tin tưởng. Trong số các công cụ trò chuyện ứng dụng AI, ChatGPT hiện được sử dụng phổ biến nhất, tiếp đến là Gemini và Claude.

Khoảng 40% số khách hàng có ý định sử dụng AI trong mùa mua sắm năm nay muốn tìm được mức giá tốt nhất cho một sản phẩm, tiếp đến là nhu cầu so sánh với các sản phẩm tương tự. Các nhà phát triển AI cũng không ngừng cải tiến công nghệ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Thay vì chỉ trả lời những câu hỏi được đưa ra, các công cụ này có thể chủ động đặt câu hỏi để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tự động so sánh sản phẩm.

Theo bà Giulia Pavone, giảng viên kiêm nhà nghiên cứu tại Trường Kinh doanh Kedge của Pháp, chuyên về tiếp thị và tương tác giữa con người với máy móc, sự xuất hiện của những công cụ tìm kiếm thông tin mới đã làm thay đổi quá trình ra quyết định mua sắm. Tuy nhiên, AI hữu ích hơn trong việc giúp người tiêu dùng hiểu rõ các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm so với việc so sánh và đưa ra lời khuyên lựa chọn. Việc tìm hiểu trước thông tin giúp khách hàng nắm rõ hơn các sản phẩm trên thị trường và tự tin hơn khi mua sắm.

Chuyên gia tư vấn về AI và chuyển đổi số Frédéric Cavazza nhận định công nghệ này cũng góp phần nâng cao tỷ lệ khách hàng thực sự mua sản phẩm, bởi người tiêu dùng đã xác định rõ nhu cầu và mục tiêu trước khi mua hàng.

Sự thay đổi trong thói quen mua sắm đang buộc các thương hiệu phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm cách nâng cao khả năng xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm như Google và Bing. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực trong nhiều năm, các doanh nghiệp vẫn chưa tìm được cách thức hiệu quả nhất để sản phẩm của mình được AI ưu tiên giới thiệu. Theo ông Cavazza, những thương hiệu được thuật toán ưu tiên có lợi thế lớn, bởi người tiêu dùng thường muốn tiết kiệm thời gian, công sức và dễ dàng lựa chọn sản phẩm do AI đề xuất.

Mặc dù vậy, người tiêu dùng Pháp vẫn dè dặt trước việc giao toàn bộ quá trình mua sắm cho AI. Từ đầu năm nay, các nhà phát triển AI đã nỗ lực tích hợp chức năng mua hàng trực tiếp vào các công cụ trò chuyện để hưởng hoa hồng từ giao dịch, song khách hàng chưa thực sự sẵn sàng. Theo khảo sát của YouGov, chỉ 12% số khách hàng tiềm năng chấp nhận để AI hoàn tất giao dịch sau khi được họ đồng ý, 11% sẵn sàng để AI thực hiện giao dịch mà không cần xin phép và 9% muốn AI giúp thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Một vấn đề đáng quan tâm khác là độ tin cậy của những lời khuyên do AI đưa ra. Trong một thử nghiệm của Le Figaro về việc lựa chọn máy hút bụi không dây, mẫu sản phẩm được ChatGPT đánh giá là đáng mua nhất thậm chí không xuất hiện trong danh sách 10 sản phẩm hàng đầu do Gemini đề xuất, mặc dù cả hai công cụ đều nhận được cùng một câu hỏi.

Sự khác biệt này xuất phát từ những thông tin mà mỗi hệ thống AI ghi nhớ về người dùng, như ngân sách, diện tích nhà ở hay sở thích cá nhân, cũng như nguồn dữ liệu mà chúng sử dụng. Ngoài ra, những sản phẩm được quảng cáo trả phí cũng có thể được ưu tiên hiển thị, kèm theo chú thích rõ ràng về nội dung quảng cáo.

Theo bà Pavone, người tiêu dùng còn dễ bị thuyết phục bởi khả năng diễn giải các thông số kỹ thuật của AI, từ đó đánh giá quá cao mức độ am hiểu của công cụ này. Trong khi đó, thứ hạng của sản phẩm trong các danh sách gợi ý đôi khi phụ thuộc vào mức độ hiện diện trên mạng và khả năng quảng bá của thương hiệu, thay vì chất lượng thực tế của sản phẩm.

AI cũng có thể đưa ra thông tin sai lệch về giá cả do không theo kịp những thay đổi nhanh chóng của các chương trình khuyến mại. Thậm chí, ngay cả khi các sản phẩm không có gì thay đổi, lời khuyên của AI vẫn có thể khác trước do hệ thống được cập nhật.

Những hạn chế trên cho thấy mặc dù AI đang mở ra một phương thức mua sắm mới, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và dễ dàng tiếp cận thông tin, công nghệ này vẫn chưa thể thay thế khả năng đánh giá và lựa chọn của con người. Để thực sự mua được hàng tốt với giá hợp lý, người tiêu dùng vẫn cần chủ động kiểm chứng thông tin, thay vì đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời khuyên của AI.