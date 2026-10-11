AI làm phim Plants vs. Zombies đẹp như bom tấn Hollywood

Video đưa người xem trở lại khu vườn quen thuộc của tựa game Plants vs. Zombies, nơi những nhân vật vốn chỉ xuất hiện dưới dạng đồ họa 2D nay được AI “thổi hồn” bằng hình ảnh chân thực, có chiều sâu và chuyển động mượt mà. Thay vì cách chơi theo từng làn đường quen thuộc, phiên bản phim AI mang đến những góc máy, ánh sáng và hiệu ứng đậm chất điện ảnh.

Hình ảnh trong video.

Trong các cảnh chiến đấu, đám zombie thì tiến từng bước, còn các loại cây phòng thủ và tấn công đáp trả. Thậm chí cây cối còn có thể tương tác, thấu hiểu với ông chủ vườn. Với nhiều người từng chơi tựa game này, đoạn phim gợi lại ký ức quen thuộc, đồng thời cho thấy khả năng của công nghệ AI trong việc biến một trò chơi nổi tiếng thành câu chuyện hình ảnh mới mẻ.