Tranh cãi xoay quanh vấn nạn gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra cho xã hội Hàn Quốc bài toán về cách xử lý những nghi vấn nhắm vào các học sinh đạt điểm cao, cũng như cách cải tổ hệ thống đánh giá hiện tại. Nhiều ý kiến ​​dự đoán rằng, hệ quả tất yếu sẽ là sự gia tăng các hình thức kiểm tra thông qua bài luận và câu hỏi mở.

Theo một cuộc khảo sát về "nhận thức đối với việc sử dụng AI và tính trung thực trong thi cử" do Học viện Jongro thực hiện theo yêu cầu của tờ Segye Ilbo từ ngày 17 đến ngày 20/11 thì cứ hai học sinh trung học hoặc phụ huynh thì có một người nghi ngờ rằng những thí sinh đạt điểm cao có thể đã gian lận bằng cách sử dụng AI hoặc các thiết bị điện tử nhỏ gọn. Khi được hỏi: "Trong ba tháng qua, bạn có từng nghi ngờ một học sinh đạt điểm cao đã gian lận trong kỳ thi bằng cách sử dụng AI hoặc thiết bị điện tử nhỏ gọn hay không?", 47,9% người tham gia đã trả lời "có".

Lim Sung Ho - Giám đốc điều hành Học viện Jongro cho biết: "Khảo sát cho thấy rõ ràng, phần lớn học sinh và phụ huynh tin rằng, tính công bằng của hệ thống thi cử hiện nay đã bị tổn hại nghiêm trọng. Dự kiến, ​​những quan điểm tiêu cực về sự công bằng này sẽ còn lan rộng hơn nữa. Sự thiếu tin tưởng này có khả năng lan rộng trên diện rộng, không chỉ ảnh hưởng đến các kỳ thi cấp quốc gia như CSAT, mà còn tác động đến các bài thi tự luận trong quy trình xét tuyển đại học cũng như các bài kiểm tra nội bộ tại trường học". Dữ liệu cũng cho thấy, cứ mỗi 100 người thì có khoảng 5 người từng trực tiếp hoặc gián tiếp bắt gặp các trường hợp gian lận có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Rất ít người được hỏi bày tỏ ý định gian lận. Khi được hỏi, liệu họ có cân nhắc việc mua kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các loại camera siêu nhỏ để gian lận trong các kỳ thi sắp tới hay không, 85,2% trả lời là "hoàn toàn không" và 5,5% cho biết "không hẳn". Chỉ có 2,3% cho biết họ "có khả năng" làm vậy ở một mức độ nào đó, trong khi 1,2% khẳng định họ "rất có khả năng" sẽ thực hiện hành vi này.

Bên cạnh đó, có một yêu cầu mạnh mẽ về việc cải cách phương thức đánh giá của CSAT. Khi được hỏi liệu hệ thống đánh giá CSAT hiện tại có nên được duy trì hay không, 25,3% trả lời "hoàn toàn không" và 28,8% chọn "không", nghĩa là tổng cộng 54,1% người được hỏi cho rằng cần phải có sự thay đổi. Trong khi đó, 15,2% trả lời "có" và 7% khẳng định "chắc chắn là có".

Khi được hỏi về các phương thức đánh giá nào nên được mở rộng để xét tuyển đại học, với mỗi người tham gia được chọn tối đa hai phương án, hình thức “phỏng vấn và đánh giá vấn đáp” đứng đầu với tỷ lệ 31,2%. Tiếp theo là “các bài thi viết/bài luận” (30,2%), “giữ nguyên các phương thức đánh giá hiện tại” (10,1%) và “đánh giá thông qua thực hành hoặc thể hiện năng lực thực tế” (9,6%). Một số ý kiến ​​khác bày tỏ lo ngại như: “Dù là hệ thống nào đi nữa, nếu không ngăn chặn được tình trạng gian lận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thì cũng trở nên vô nghĩa”; hoặc đặt câu hỏi: “Bài luận được chấm bởi con người, liệu họ có đọc nổi chữ viết của học sinh ngày nay không? Hơn nữa, chẳng phải người chấm thi cũng dễ mắc sai sót hoặc có hành vi không đúng mực sao?”. Các cơ quan giáo dục địa phương, bao gồm Sở Giáo dục Thủ đô Seoul, đang thúc đẩy việc mở rộng sử dụng các câu hỏi dạng viết và bài luận.

Các nhà quản lý giáo dục theo khuynh hướng tiến bộ, chẳng hạn như Giám đốc Sở Giáo dục Seoul Cho Keun-sik và Giám đốc Sở Giáo dục Gyeonggi, Ahn Min-suk đã ủng hộ việc chuyển đổi kỳ thi CSAT sang hệ thống chấm điểm tuyệt đối, đồng thời đưa vào áp dụng một kỳ thi xác định đủ điều kiện nhập học đại học. Nếu CSAT chỉ còn đóng vai trò là kỳ thi xác định đủ điều kiện, thì tầm quan trọng của các phương thức đánh giá riêng do từng trường đại học thực hiện như bài luận và phỏng vấn chắc chắn sẽ gia tăng.

Park Joo-ho - Hiệu trưởng ĐH Daelim (cựu Giáo sư ngành Giáo dục tại ĐH Hanyang) cảnh báo rằng, nếu không sớm thảo luận về việc cải cách giáo dục và các phương thức đánh giá, thì những vấn đề tương tự vẫn sẽ tiếp diễn vào năm tới. Ông lập luận: “Vấn đề này không chỉ dừng lại ở chuyện gian lận đơn thuần. Công tác tuyển sinh đại học nên do chính các trường đại học quản lý và dẫn dắt. Hệ thống tiêu chuẩn hóa do nhà nước điều hành như hiện nay không phù hợp để nuôi dưỡng những tài năng sáng tạo cần thiết trong kỷ nguyên AI”.

Tuy nhiên, một số ý kiến ​​cho rằng, việc chỉ tăng cường các bài thi viết/bài luận theo chuẩn chung chưa chắc đã là giải pháp tối ưu.

Park Joo Hyung - Giáo sư tại ĐH Sư phạm Quốc gia Gyeongin lưu ý rằng, ngay cả kỳ thi Baccalauréat của Pháp, một kỳ thi quốc gia dựa trên bài luận để xét tuyển đại học hiện cũng đang bộc lộ những hạn chế riêng: “Mặc dù kỳ thi tú tài (Baccalaureate) được cho là thước đo các kỹ năng tư duy cấp cao, nhưng nó cũng vấp phải chỉ trích vì thường được tiếp cận theo lối học vẹt các đáp án định sẵn hoặc các khuôn mẫu viết bài cụ thể. Nói cách khác, có những phương thức được quy định sẵn để đạt điểm cao, chẳng hạn như việc lồng ghép tư tưởng của một số triết gia nhất định vào bài làm”. Ông nói thêm: “Chắc chắn rằng, phương thức đánh giá cần phải thay đổi, nhưng làm thế nào để chuyển dịch sang hình thức đánh giá chú trọng vào quy trình là vấn đề cần được các chuyên gia thảo luận kỹ lưỡng”.

Về lâu dài, nhiều ý kiến ​​cho rằng, chính phủ cần giải quyết tình trạng thiếu tin tưởng, vốn đã ăn sâu trong xã hội. Koo Jung Woo - Giáo sư Xã hội học tại ĐH Sungkyunkwan đã dẫn chứng trường hợp một thí sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi Đánh giá Năng lực Tuyển sinh Trường Luật (LEET), người hiện đã qua đời. Ông nhận định: “Phản ứng của Chính phủ quá chậm trễ, mặc dù các cáo buộc gian lận đã xuất hiện từ năm ngoái. Có thể khẳng định rằng, Chính phủ đã không thực hiện các biện pháp nằm trong thẩm quyền của mình và chính điều đó đã gây thất vọng cho công chúng”.