AI làm bài hộ: Học sinh có nguy cơ mất kỹ năng thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ học tập phổ biến, giúp học sinh giải toán, viết văn và tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào công nghệ, các em có thể đánh mất cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và những kỹ năng học tập nền tảng.

AI giúp học sinh tiếp cận kiến thức nhanh chóng, giải thích những nội dung khó và gợi ý nhiều cách tiếp cận vấn đề. Tuy nhiên, nếu chỉ sao chép câu trả lời có sẵn, các em có thể hoàn thành bài tập mà chưa thực sự hiểu kiến thức.

Ảnh minh họa

Với môn Toán, việc phụ thuộc vào lời giải có sẵn dễ khiến học sinh thiếu kỹ năng phân tích và vận dụng. Trong khi đó, ở môn Ngữ văn, những bài viết trôi chảy do AI tạo ra chưa chắc phản ánh khả năng lập luận, cảm thụ và diễn đạt độc lập của người học.

Một nguy cơ khác là AI có thể cung cấp thông tin sai lệch. Nếu thiếu kiến thức nền và kỹ năng kiểm chứng, học sinh dễ tiếp nhận những nội dung không chính xác.

Thay vì cấm đoán hoàn toàn, nhà trường cần hướng dẫn học sinh sử dụng AI như một công cụ tham khảo, biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và tự chịu trách nhiệm với bài làm.

Giáo viên cũng cần đổi mới cách đánh giá, chú trọng khả năng giải thích, vận dụng kiến thức và tư duy độc lập.

Ảnh minh họa

Công nghệ có thể giúp việc học thuận tiện hơn, nhưng không thể thay thế quá trình tự học và rèn luyện của mỗi học sinh.