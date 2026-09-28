Ai là nạn nhân của phòng khám Helia hãy đến công an trình báo

Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia, địa chỉ số 11 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Phòng khám Helia. Ảnh: Bộ Công an.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại, đã từng thăm khám hoặc điều trị tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản Helia thì đến trình báo và cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ tiếp nhận số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.