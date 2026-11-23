Tại Hội thảo khoa học quốc tế ICFBA-2026, GS.TS Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã chia sẻ kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nền kinh tế Việt Nam, được nhóm nghiên cứu phối hợp với Tập đoàn CMC thực hiện trong những tháng gần đây.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phương pháp luận từ nghiên cứu mới nhất của McKinsey, kết hợp dữ liệu thống kê của Việt Nam và mô hình hồi quy để đánh giá tác động của AI đối với 21 ngành kinh tế trong nhiều năm. Nhóm nghiên cứu đồng thời sử dụng đường cong chữ S của công nghệ đa dụng để mô tả quá trình công nghệ thâm nhập, phát huy tác động và lan tỏa tới nền kinh tế.

BỐN NGÀNH CHIẾM HƠN MỘT NỬA TỔNG TÁC ĐỘNG CỦA AI

Một trong những kết quả đáng chú ý của nghiên cứu là lợi ích kinh tế từ AI sẽ không phân bổ đồng đều giữa các ngành. Trong số 21 ngành được đưa vào phân tích, hơn 50% tổng tác động của AI tập trung ở bốn lĩnh vực chủ chốt, gồm công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ và chế tạo.

Theo GS.TS Trần Thọ Đạt, việc xác định những ngành có khả năng hưởng lợi lớn nhất từ AI có ý nghĩa quan trọng đối với hoạch định chính sách, nhất là trong bối cảnh nguồn lực đầu tư của nền kinh tế còn hạn chế.

“Nếu trả lời được ngành nào đóng góp nhiều nhất, chúng ta sẽ đầu tư đúng vào những lĩnh vực cần đầu tư, trong điều kiện nguồn lực có hạn”, ông phân tích.

Kết quả này cho thấy chiến lược phát triển AI không nên chỉ dừng ở việc khuyến khích ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ nền kinh tế, mà cần tính đến mức độ tác động và khả năng tạo giá trị của từng lĩnh vực. Việc ưu tiên các ngành có khả năng chuyển hóa AI thành năng suất, hiệu quả hoạt động và giá trị gia tăng lớn hơn có thể giúp tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Trong đó, công nghệ thông tin là lĩnh vực trực tiếp tham gia phát triển và cung cấp các giải pháp AI, đồng thời đóng vai trò nền tảng cho quá trình số hóa ở những ngành khác. Tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ và chế tạo cũng nằm trong nhóm được nghiên cứu xác định có đóng góp lớn vào tổng tác động kinh tế của AI.

Tuy nhiên, giá trị của AI không chỉ nằm trong phạm vi từng ngành. Theo cách tiếp cận của nhóm nghiên cứu, công nghệ này còn tạo ra các hiệu ứng lan tỏa, khi việc ứng dụng tại một lĩnh vực có thể thúc đẩy thay đổi quy trình, phương thức vận hành và năng suất ở những lĩnh vực liên quan.

Điều này đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận AI không đơn thuần là một công cụ công nghệ, mà là một yếu tố có khả năng tác động tới cơ cấu và động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

CHÍNH SÁCH VÀ TỐC ĐỘ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH QUY MÔ ĐÓNG GÓP

Không chỉ khác biệt về ngành nghề, mức độ đóng góp của AI vào tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc đáng kể vào tốc độ ứng dụng và lựa chọn chính sách. Để đánh giá vấn đề này, nhóm nghiên cứu xây dựng ba kịch bản gồm cơ sở, tăng tốc và đột phá.

“Chính sách của chúng ta sẽ tạo ra những kịch bản khác nhau, và chênh lệch giữa chúng lên tới 2 điểm GDP. Đó là một con số rất lớn”, GS.TS Trần Thọ Đạt nhận định.

Ở kịch bản cơ sở, AI được doanh nghiệp ứng dụng theo diễn biến tự nhiên của thị trường. Kịch bản tăng tốc giả định Chính phủ có các chính sách hỗ trợ, tập trung vào một số lĩnh vực nhất định. Trong khi đó, kịch bản đột phá đòi hỏi Việt Nam triển khai một chiến lược quốc gia toàn diện và thực hiện hiệu quả.

Theo kết quả mô hình, đến năm 2045, AI có thể đóng góp khoảng 1,9 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP hằng năm trong kịch bản cơ sở, 3 điểm phần trăm trong kịch bản tăng tốc và 4 điểm phần trăm trong kịch bản đột phá.

Như vậy, khoảng cách giữa kịch bản cơ sở và đột phá lên tới hơn 2 điểm phần trăm. Nếu Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, riêng đóng góp của AI trong kịch bản đột phá có thể chiếm gần 40% mức tăng trưởng này.

“Chính sách của chúng ta sẽ tạo ra những kịch bản khác nhau, và chênh lệch giữa chúng lên tới 2 điểm GDP. Đó là một con số rất lớn”, GS.TS Trần Thọ Đạt nhận định.

Theo ông Đạt, những kết quả này cho thấy AI có thể trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng, nhưng mức độ đóng góp không tự động hình thành từ việc doanh nghiệp mua sắm công nghệ hay gia tăng sử dụng các công cụ AI. Yếu tố quyết định nằm ở khả năng tổ chức ứng dụng, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên và xây dựng các điều kiện cần thiết để công nghệ phát huy hiệu quả.

Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ba kịch bản bắt đầu phân hóa rõ rệt từ năm 2027. Vì vậy, giai đoạn 2026–2028 được nhóm nghiên cứu xác định là khoảng thời gian then chốt để Việt Nam tạo nền tảng cho việc ứng dụng AI trên quy mô lớn.

“Mỗi năm trì hoãn không chỉ là lãng phí cơ hội của năm đó, mà còn thu hẹp tiềm năng tăng trưởng của toàn bộ hai thập kỷ tiếp theo của nền kinh tế”, GS.TS Trần Thọ Đạt cảnh báo.

NĂM TRỤ CỘT ĐỂ AI TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Từ kết quả nghiên cứu, GS.TS Trần Thọ Đạt cho rằng Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển AI dựa trên năm trụ cột, gồm hạ tầng, nhân lực, các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, pháp lý và thể chế, tài chính và đầu tư.

Trong đó, việc phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực là những điều kiện nền tảng để mở rộng khả năng ứng dụng AI. Các trường đại học cần tham gia đào tạo nhân lực không chỉ phục vụ ngành công nghệ thông tin, mà còn đáp ứng nhu cầu ứng dụng AI trong tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, công nghiệp chế tạo và các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác.

GS.TS Trần Thọ Đạt nhận định Việt Nam có một số lợi thế để tận dụng cơ hội này, như lực lượng lao động trẻ, nền kinh tế số năng động và vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, điều quan trọng không còn chỉ là nhận diện tiềm năng của AI, mà là khả năng triển khai đủ nhanh và đúng trọng tâm.

“Câu hỏi của chúng ta không còn là có nên làm hay không, mà là chúng ta có làm đủ nhanh hay không”, ông nhấn mạnh.