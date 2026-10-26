AI hỗ trợ Bắc Ninh quản lý hiệu quả các trường quy mô lớn sau sắp xếp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn vừa có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai các chương trình công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiệu quả sau sắp xếp đi kèm nhiều thách thức quản lý

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc sắp xếp trường lớp đã tinh gọn được đầu mối, giảm biên chế quản lý, tái cơ cấu đội ngũ giáo viên và tập trung nguồn lực. Các phân hiệu, điểm trường được giữ nguyên, không làm ảnh hưởng đến khoảng cách đi học của học sinh; đội ngũ giáo viên cơ bản được ổn định và điều tiết hợp lý.

Tuy nhiên, hiện có 6 trường quy mô rất lớn với trên 100 lớp trên địa bàn, trong đó mỗi trường chỉ có 1 tổng phụ trách đội, thiếu cán bộ quản lý chuyên trách tại các phân hiệu. Cơ sở vật chất giữa các điểm chưa đồng đều, thiếu phòng chức năng chung cho sinh hoạt chuyên môn tập trung.

Công nghệ số - chìa khóa quản lý xuyên suốt nhiều phân hiệu

Đối mặt với khó khăn điều hành, ngành Giáo dục Bắc Ninh sẽ xây dựng hệ thống giao ban, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến kết nối từ Sở đến từng phân hiệu, mỗi điểm trường sẽ có phòng chuyên dùng phục vụ họp và làm việc trực tuyến.

Điểm đột phá là việc nghiên cứu triển khai nền tảng số thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ hiệu trưởng quản lý tập trung đồng thời phân quyền rõ ràng cho các phân hiệu. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp thông tin, lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và chủ động cảnh báo những vấn đề cần ưu tiên giải quyết, bao gồm quản lý nhân sự, dạy học, tài chính và cơ sở vật chất.

Điểm trường chính của Trường Tiểu học Võ Cường.

Đến nay, ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như số hóa, ký số toàn bộ văn bằng tốt nghiệp THPT từ năm 1970, phấn đấu hoàn thành số hóa văn bằng THCS trước 31/12/2026; hơn 99% học bạ đã đồng bộ lên cơ sở dữ liệu học bạ số quốc gia; triển khai tuyển sinh trực tuyến, hệ thống đánh giá chuyển đổi số, cổng đăng nhập một cửa tích hợp VNeID; bồi dưỡng an toàn thông tin mạng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh; Ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, tạo đồng thuận

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Sơn ghi nhận nỗ lực của toàn ngành, đồng thời yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, quản trị nhà trường phù hợp với quy mô, số lượng phân hiệu, điểm trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động giáo dục. Trong đó, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổng hợp thông tin, hỗ trợ lập kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và cảnh báo các vấn đề cần quan tâm; hỗ trợ hiệu trưởng quản lý tập trung, phân quyền điều hành, quản lý đội ngũ, học sinh, hoạt động dạy học, cơ sở vật chất và tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Đặc biệt là ưu tiên trường lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường sớm được mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn. Cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc phân công nhiệm vụ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng, rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định liên quan, bảo đảm rõ trách nhiệm, phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp…

Với lộ trình đồng bộ, từ hạ tầng công nghệ đến chính sách nhân sự, Bắc Ninh đang xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

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