Ai hào phóng qua Taylor Swift!

Một câu chuyện hậu trường vừa được rapper Nelly chia sẻ đã hé lộ cách Taylor Swift đối xử với những nghệ sĩ khách mời trong các chuyến lưu diễn. Không chỉ gửi chuyên cơ riêng đón đồng nghiệp, nữ ca sĩ còn chuẩn bị khoản thù lao lên tới 50.000 USD (khoảng 1,29 tỷ đồng) cho màn xuất hiện trên sân khấu, dù người được mời sẵn sàng biểu diễn miễn phí.

Mới đây, rapper Nelly đã chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ về những lần có cơ hội biểu diễn cùng Taylor Swift trong các chuyến lưu diễn của nữ ca sĩ. Câu chuyện được anh kể lại trong chương trình The Breakfast Club, thu hút sự chú ý khi hé lộ cách giọng ca Blank Space trân trọng những nghệ sĩ khách mời và thể hiện sự hào phóng phía sau sân khấu.

Theo lời Nelly, anh từng có dịp xuất hiện cùng Taylor Swift trong chuyến lưu diễn Speak Now World Tour vào năm 2011 tại Houston (Mỹ). Sau đó, hai nghệ sĩ tiếp tục tái ngộ trong The Red Tour năm 2013 và The 1989 World Tour năm 2015 tại St. Louis.

Nelly cho biết mối quan hệ giữa anh và Taylor Swift đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Nam rapper không chỉ quen biết nữ ca sĩ mà còn có mối liên hệ với cha cô cùng đội ngũ quản lý. Chính sự thân thiết này đã dẫn đến một lời mời biểu diễn khá bất ngờ.

Theo chia sẻ của Nelly, trong một lần anh đang ở St. Louis, Taylor Swift bất ngờ liên lạc và đề nghị anh di chuyển đến Houston để tham gia hai đêm diễn liên tiếp. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ ca sĩ cùng những người bạn đã chuẩn bị một vũ đạo trên nền ca khúc Hot in Herre - bản hit nổi tiếng của Nelly và muốn đưa nam rapper lên sân khấu để tạo nên màn kết hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý nằm ở cách Taylor Swift chuẩn bị cho sự xuất hiện của đồng nghiệp. Nelly kể rằng nữ ca sĩ chủ động trao đổi về vấn đề kinh phí, đồng thời thừa nhận ngân sách dành cho màn khách mời không quá lớn. Dù vậy, cô vẫn đề nghị thu xếp phương tiện di chuyển riêng và nơi lưu trú chu đáo để anh có thể tham gia chương trình.

Trong cuộc trò chuyện, Nelly nhớ lại lời đề nghị của Taylor Swift: cô có hai đêm diễn tại Houston vào ngày hôm sau và ngày kế tiếp, đồng thời mong muốn anh đến biểu diễn ca khúc của mình. Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng cô không muốn khiến đồng nghiệp cảm thấy bị thiếu tôn trọng vì vấn đề thù lao.

Trước sự chân thành ấy, Nelly đã phản ứng bằng một câu nói hài hước. Nam rapper đùa rằng Taylor Swift có thể bỏ 50.000 USD vào một chiếc túi giấy của McDonald's để gửi cho anh. Anh cũng khẳng định bản thân sẵn sàng tham gia màn trình diễn mà không cần nhận thù lao.

Dẫu vậy, Taylor Swift vẫn quyết định dành cho đồng nghiệp sự tiếp đón đặc biệt. Theo lời kể của Nelly, nữ ca sĩ đã điều một chiếc chuyên cơ riêng G5 đến đón anh cùng các con tại St. Louis, đưa cả gia đình đến Houston để phục vụ lịch trình biểu diễn.

Không dừng lại ở đó, sau khi hoàn thành phần trình diễn, Nelly còn được quản lý của Taylor Swift trao một chiếc túi McDonald's bên trong có 50.000 USD tiền mặt. Đây chính là chi tiết khiến câu chuyện trở nên thú vị, bởi lời nói đùa trước đó của nam rapper đã được nữ ca sĩ biến thành một món quà thực sự.

Gia đình Nelly cũng được bố trí nghỉ tại phòng tổng thống của khách sạn Four Seasons. Tuy nhiên, do lịch trình di chuyển khá gấp gáp, anh và các con gần như không có nhiều thời gian tận hưởng không gian lưu trú trước khi phải trở lại sân bay.

Câu chuyện của Nelly mang đến một góc nhìn khác về Taylor Swift, bên cạnh hình ảnh ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới với những chuyến lưu diễn quy mô lớn và sức ảnh hưởng thương mại đáng nể. Đằng sau sân khấu, nữ ca sĩ được đồng nghiệp nhớ đến bởi sự chu đáo, cách ứng xử tinh tế và thái độ trân trọng dành cho những người cùng tham gia chương trình.

Đáng chú ý, việc Taylor Swift chủ động nhắc đến vấn đề thù lao cũng cho thấy cô quan tâm đến giá trị công sức của nghệ sĩ khách mời. Dù Nelly sẵn sàng biểu diễn miễn phí vì mối quan hệ thân thiết, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn dành cho anh khoản đãi ngộ đáng kể, đồng thời lo liệu phương tiện di chuyển và nơi lưu trú cho cả gia đình.

Đây không phải câu chuyện về một khoản tiền đơn thuần, mà còn là cách một nghệ sĩ thể hiện sự tôn trọng đối với đồng nghiệp. Với những nghệ sĩ khách mời, việc được xuất hiện trong một chương trình lớn có thể mang đến cơ hội giao lưu với lượng khán giả đông đảo. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và cách đối đãi của nghệ sĩ chủ nhà cũng là yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ.

Thông qua lời kể của Nelly, Taylor Swift một lần nữa cho thấy sức hút của mình không chỉ đến từ âm nhạc hay những sân khấu hoành tráng. Đôi khi, chính những hành động hậu trường tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy chu đáo lại góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của một ngôi sao trong mắt đồng nghiệp.